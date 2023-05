Brandstiftung bei „Bauer sucht Frau“-Paar Anna Heiser und Gerald: Täter endlich gefasst!

Von: Sarah Wolzen, Jonas Erbas

Teilen

Tagelang sorgte ein Brandstifter in Namibia für Schrecken, zündete auch die Farm des Ehepaars Heiser an. Nun ist der Schuldige endlich gefasst.

Update vom 29. Mai 2023: Namibia – Am 24. November 2022 erblickte Alina Marikka Heiser das Licht der Welt. Ihre durch „Bauer sucht Frau“ bekannt gewordenen Eltern Anna (32) und Gerald Heiser (37) sprachen im Nachgang von einer „schwierigen Geburt“ – der Auftakt einer Reihe von Widrigkeiten, mit denen die junge Familie zu kämpfen hat: Zuletzt überlebte Familie Heiser nur knapp einen Autounfall, nun gab es erneut Grund zur Sorge: Ein Brandstifter versetzte die Region in Angst und Schrecken.

Nach tagelanger Suche: Anna Heiser („Bauer sucht Frau“) darf aufatmen – Täter wurde gefasst

Tagelang hielt der Verbrecher „Bauer sucht Frau“-Liebling Anna Heiser und ihre Nachbarn in Atem: Obwohl der Unbekannte gleich mehrere Feuer gelegt hatte, kamen die Suchtrupps jedes Mal zu spät – von dem Brandstifter fehlte jede Spur. Ehemann Gerald und die anderen Landwirte der Region hatten allerdings bereits kurz nach den ersten Brände die Fährte aufgenommen – bis zuletzt allerdings erfolglos …

Tränen, Trennung, Happy End: So ging es für die Paare bei „Bauer sucht Frau International“ weiter Fotostrecke ansehen

Doch nun hat sich das Blatt gewendet: „Gerald hat gerade angerufen – sie haben ihn gefangen“, ließ die zweifache Mutter ihre Follower am Montagnachmittag (29. Mai) wissen. Auf die Fehlschläge der letzten Tage und weitere, vereinzelte Feuer folgte endlich die Festsetzung des Brandstifters, der als Nächstes den zuständigen Behörden übergeben wird und sich für seine Taten vor Gericht verantworten muss.

Die Gerechtigkeit hat gesiegt: Nachdem ein Brandstifter über Tage Anna Heiser und ihre Nachbarn in Atem gehalten hatte, wurde der Übeltäter nun endlich gefangen © Screenshot/Instagram/Anna Heiser

„Uns bleibt irgendwie nichts erspart“: Unbekannter legt Feuer auf Farm von Gerald und Anna Heiser

Update vom 26. Mai 2023: „Ich frage mich, was das Universum uns mit den Geschehnissen der letzten Wochen und Monate mitteilen möchte“, zeigt sich Anna Heiser am Freitagmittag ratlos bei Instagram. Der Schock sitzt ihr noch in den Knochen: „Uns bleibt irgendwie nichts erspart, denn gestern Abend hat noch unsere Farm gebrannt.“ In der Region treibt ein Brandstifter sein Unwesen, der neben dem Hof der Heisers „noch drei Farmen angesteckt“ hat.

Das Schicksal hat bei Familie Heiser erneut zugeschlagen: Ein Brandstifter legte auf der Farm der „Bauer sucht Frau“-Lieblinge ein Feuer – und befindet sich seitdem auf der Flucht © Screenshot/Instagram/Anna Heiser

Glück im Unglück: Durch die Trockenheit wächst wenig Gras, die Feuer ließen sich entsprechend gut unter Kontrolle bringen. Trotzdem geht der Angriff gerade der ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin besonders nah: „Dadurch, dass die Polizei hier leider nutzlos ist, bin ich als Frau mit kleinen Kindern so weit weg von der Stadt ausgeliefert.“ Der Täter befindet sich weiterhin auf der Flucht – entsprechende Suchaktionen laufen allerdings bereits.

Dramatische Geburt von Anna und Gerald Heisers Baby

Erstmeldung vom 7. Februar 2023: Seitdem Anna und Gerald in der 17. Staffel von „Bauer sucht Frau“ zusammenkamen, steht das Paar in der Öffentlichkeit. Für ihre große Liebe verließ die heute 32-Jährige 2017 Deutschland und zog zu Bauer Gerald auf dessen Rinderfarm nach Namibia. Nach Hochzeit und der Geburt von Sohn Leon im Januar 2021, folgte Ende 2022 dessen Schwester Alina Marikka.

Bei Instagram hatte Anna bereits angedeutet, dass auf ihre anstrengende Schwangerschaft auch eine komplizierte Geburt gefolgt war. Wie dramatisch es wirklich zuging, können Fans des Paares am 10. Februar 2023 um 20.15 Uhr bei Vox mitansehen. Dann werden die Heisers nämlich zum ersten Mal bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen sein.

Geburt von Anna Heisers Tochter bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen

In der Vorschau zu dieser Premiere, die Anna auf Instagram bereits ihren über 170.000 Fans präsentiert, sind dramatische Szenen zu sehen. Bereits im Vorfeld hatte die werdende Mutter angekündigt, auch bei ihrer zweiten Entbindung auf einen Kaiserschnitt zu setzen. Doch wie dramatisch die Geburt ihrer Tochter dennoch werden würde, damit hat die Auswanderin wohl kaum gerechnet.

Geburten per Kaiserschnitt Rund 220 700 Frauen haben im Jahr 2020 per Kaiserschnitt entbunden – damit ist fast jede dritte Geburt in einem Krankenhaus in Deutschland durch einen Kaiserschnitt erfolgt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag die Kaiserschnittrate bundesweit bei 29,7 %.

Auf internationaler Ebene liegen vergleichbare Daten der OECD für 26 Staaten bis zum Jahr 2019 vor. Demnach kamen 2019 in der Türkei 54 Kaiserschnitte auf 100 Lebendgeburten, in Polen 39 und in Ungarn 38. Vergleichsweise niedrig war die Zahl in Israel (15) sowie Norwegen und Island (je 16). Deutschland lag im Jahr 2019 mit 30 Kaiserschnitten je 100 Lebendgeburten im oberen Drittel der 26 OECD-Staaten.

Zu sehen ist die völlig fertige Anna, wie sie im Krankenhaus auf dem Bett liegt. Der Arzt untersucht den großen Babybauch per Ultraschall und stellt dabei fest: „Es ist jetzt so, dass der Kopf mehr nach oben ist. Quasi wieder in der Steißlage und das kann natürlich zu einer ziemlich großen Katastrophe führen.“ Worte, die natürlich keine Mutter gerne hört – vor allem, wenn das Baby eigentlich erst in vier Wochen zur Welt kommen soll. Doch es nützt nichts, muss auch Anna Heiser erkennen: „Der Arzt hat gerade beschlossen, dass wir die Kleine heute rausholen müssen“, hört man sie mit ängstlicher Stimme sagen.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Wie die Geburt von Alina Marikka Heiser weiter verlaufen ist, können Vox-Zuschauer am 10. Februar 2023 um 20.15 Uhr bei „Goodbye Deutschland“ sehen. Ebenfalls aus dem Krankenhaus meldet sich auch Janine Hundt. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ist zusammengebrochen, aber niemand weiß, was los ist. Verwendete Quellen: RTL+; instagram.com/anna_m._heiser; Destatis