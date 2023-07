Carolin Kebekus bekommt Sendeplatz von „Wer stiehlt mir die Show“ von Joko Winterscheidt

Kebekus im Doppelpack

Carolin Kebekus wird bald gemeinsam mit ihrem Bruder David mit der Show „Wir gegen die!“ bei ProSieben auf Sendung gehen. „Wer stiehlt mir die Show?“ von Joko Winterscheidt hat einen neuen Sendeplatz.

Köln – Die Entertainerin Carolin Kebekus (43) hat eine neue Fernsehsendung. Mit ihrem vier Jahre jüngeren Bruder David, der wie sie als Comedian tätig ist, wird sie ab August 2023 in der ProSieben-Spielshow „Wir gegen die!“ zu sehen sein. Am 29. August 2023 feiert die „Kebekus Geschwister Show“ ihre Premiere und wird immer dienstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Das Geschwister-Duo hat somit den Sendeplatz von Joko Winterscheidts „Wer stiehlt mir die Show?“ erhalten.

Worum geht es in der „Kebekus Geschwister Show“?

Der ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann verriet die TV-Neuerung bei einem Presse-Event in Hamburg. Es werden zunächst vier Folgen des neuen Formats produziert. Die Geschwister Kebekus werden sich in einem Spiel-Wettstreit gegen prominente Geschwisterpaare messen lassen. Carolin Kebekus sprach zur Vorstellung ihrer neuen TV-Show über die enge Bindung, die sie zu ihrem Bruder hat: „Ich war vier, als er geboren wurde. Und ich glaube, meine Eltern haben mir das einfach gut verkauft“, so die 43-Jährige.

In mehreren Runden werden Carolin und David Kebekus gegen folgende Geschwisterpaare antreten: Die Profi-Tänzerinnen Otlile (32) und Motsi Mabuse (42), beide bekannt aus „Let‘s Dance“, Moderator Johannes B. Kerner (58) und seine Schwester Julia, die Publizistik, Kommunikations- und Theaterwissenschaftan der Universität Wien studiert hat, das YouTube-Zwillingspaar Benni und Dennis Wolter (20), sowie Schauspielerin Jessica (46) und ihre Schwester Sandra Schwarz.

Die Geschwister Kebekus Die neue ProSieben-Show „Wir gegen die!“ ist nicht das erste Projekt des Geschwisterpaares. Zusammen haben Carolin und David Kebekus seit 2022 den Podcast „Kebekus - was warum wie war“. In dem Podcast geht das Kölner Duo auf eine Reise in die Vergangenheit und besprechen pro Folge ein Jahr ihres Lebens. Quelle: audible.de

„Wer stiehlt mir die Show?“: Das sind die Kandidaten der sechsten Staffel

Die neue Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ wird sonntags zur Primetime um 20:15 Uhr zu sehen sein. Damit hat sich der Sendeplatz von Dienstag auf Sonntag verändert. Die Spielshow geht ab Herbst 2023 in die sechste Runde. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Die Finalrunde wird wie gewohnt von Katrin Bauerfeind (40) moderiert.

Die Kandidaten der sechsten Staffel sind: Neben Gastgeber Joko Winterscheidt wurden Stand-up-Comedian Hazel Brugger (29) sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer (42) und Florian David Fitz (48) bestätigt. Wie in den Staffeln zuvor hat auch ein Wildcard-Kandidat die Chance, die „Show zu stehlen“, um die darauffolgende Ausgabe zu moderieren.

Seit Juni 2023 ist Joko Winterscheidt auch noch in einer anderen Sendung zu sehen, ganz abseits des Klamauks: In der Amazon Prime-Dokumentation „The World‘s Most Dangerous Show“ thematisiert der Moderator die globale Klimakrise. Verwendete Quellen: dwdl.de

