Chance verpasst? Diese Top-Serie wirft Netflix heute aus dem Programm

Im Juni nimmt Netflix wieder so einige Serien vom Portal - und stößt damit viele Fans vor den Kopf. Ob es auch Ihre Lieblingsserie trifft, erfahren Sie hier.

Sie kriegen nicht genug von "Mad Men"? Dann sollten Sie weiterlesen.

Im Juni verschwinden wieder viele Serien von der Streamingplattform Netflix.

Auch einige Filme sind nicht mehr lange im Angebot.

Die nächsten Tage hat Gewittertief "Juliane" Deutschland in der Hand - und was gibt es Schöneres, als bei kühlen herbstlichen Temperaturen auf dem Sofa zu liegen und Serien zu schauen? Wenn Sie zu den Serienjunkies zählen, wird es Ihnen auch schon passiert sein: Plötzlich versagt einem der Streaming-Anbieter den Zugriff auf die nächste Staffel. Das liegt daran, dass Amazon, Netflix und Co. ihr Programm immer wieder überarbeiten - und in dem Zug neue Serien freigeschaltet* werden oder Serien wegfallen, die bereits länger im Angebot sind. Auch im Juni kommt es wieder für den ein oder anderen zur bösen Überraschung.

Netflix nimmt Top-Serie "Mad Men" im Juni vom Portal

So soll die Emmy-gekürte Serie "Mad Men" am 9. Juni auf Netflix ihr Ende finden! Dann nimmt der Streamingdienst alle sieben Staffeln, die insgesamt 92 Episoden umfassen, aus dem Angebot. Doch dabei soll es nicht bleiben, neben "Mad Men" fliegen auch folgende Serien aus dem Repertoire:

am 19. Juni: "Penny Dreadful" – Horror/Drama-Serie

am 19. Juni: "Vietnam" – Doku-Serie

am 27. Juni: "Mehr Stadtgeschichten" – Drama

am 27. Juni: "Noch mehr Stadtgeschichten" – Drama

am 29. Juni: "Limitless" – Krimi/SciFi

am 30. Juni: "Bates Motel" – Krimi/Horror

Nicht nur Serien, sondern auch einige Filme verschwinden im Juni aus dem Netflix-Portfolio. Dazu zählen dem Portal Techbook zufolge:

"Briefe an Julia" – Drama/Romanze

"Unbesiegbar" – Sport-Drama

"Man About Town" – Komödie

"Acapulco – Es lebe das Leben" – Drama

