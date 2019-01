Chris Töpperwien und Ex-Frau Magey: Deswegen scheiterte die Ehe des Dschungelcamp-Stars

Immer wieder kursierten Gerüchte, warum die Ehe zwischen dem Dschungelcamp-Kanidaten Chris Töpperwien und seiner Magey scheiterte. Jetzt erzählt sie, warum.

Vier Jahre lang war der Currywurst-König Chris Töpperwien(44) mit seiner Frau Magdalena "Magey" Kalley (31) verheiratet, bevor die Ehe in die Brüche ging. Doch woran lag es? Bestimmt nicht an den bösen Gerüchten, die Mitdschungelcamper Bastian Yotta verbreitet. Mit Bild hat die Schauspielerin über das Ehe-Aus mit dem Dschungel-Kandidaten Chris im September gesprochen und erklärt, warum es nicht funktioniert hat.

Chris Töpperwien und Magey in Los Angeles

Bei „Goodbye Deutschland“ verlobten sich Chris Töpperwien und seine angebetete Magdalena. Sie gingen nach Los Angeles, bauten dort ihre Currywurst-Marke auf und heirateten. Doch im September 2018 dann der Schock: Die beiden gehen getrennte Wege. Magey erklärte Bild auch warum: „Wir haben uns beide in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Es lag zum einen am Altersunterschied, der sich nach ein paar Jahren bemerkbar gemacht hat.“

Eheaus bei Chris Töpperwien und Ehefrau Magey aus diesem Grund

Doch der eigentliche Knackpunkt: das Thema Kinder. Chris wünschte sich eine Familie, Magey will sich auf ihre Karriere fokussieren. „Chris hatte einen sehr großen Kinderwunsch, und ich wollte ihn da nicht länger hinhalten, das wäre unfair. Er sucht jemand für eine Familie, ich hatte andere Ziele. In den vergangen Jahren hatte ich meine Karriere für unsere Ehe aufgegeben und ihn gerne unterstützt. Ich komme ja von der Bühne und von der Schauspielerei. Am Ende fehlte mir die Leidenschaft, es passte nicht mehr. Wir waren ein ganz normales Paar mit Höhen und Tiefen. Ich bin aber kein Freund von Streitereien oder Drama. Wir haben uns am Ende freundschaftlich getrennt und sind immer noch in Kontakt", so Magey im Interview.

Chris Töpperwien: Scheidung ist noch durch

Nachdem die beiden sogar die Vorwürfe wegen Betrugs durch Privatinvestoren zusammen gemeistert haben, dachte man, sie schaffen alles. Doch dem war leider nicht so. Magey möchte über kurz oder lang wieder als Schauspielerin arbeiten. Die Scheidung ist noch nicht durch.

Übrigens kann sich Magey nicht vorstellen, dass der Streit zwischen Chris und Bastian Yotta so eskalieren könnte, dass es Handgreiflichkeiten geben würde.