„Diese Szenen könnten Appetit machen“: Wie ZDF-„heute journal“ Sportlerin zeigt, sorgt für heftige Kritik

Über so was regen sich wohl Leute auf, die sonst nix zu tun haben. Ich habe die Sendung auch gesehen, habe die kurze Anmoderation noch im Ohr, und bei mir war es genau so wie von Kleber wirklich gedacht: der kurze Einspieler mit Kokos grandiosem Lauf hat tatsächlich Lust auf mehr im Sportstudio gemacht. Etwas Anzügliches konnte ich nicht erkennen.

Wenn's denn was zu meckern gab: es wäre im Rahmen der Berichterstattung des Sportstudios anständig gewesen, wenigstens noch mal die Namen der Zweit- und Drittplatzierten des 5000m- Laufs zu erwähnen. Auch, wenn bereits die Dritte von Klosterhalfen überrundet wurde, ist sie immer noch eine 15:40 gelaufen - viele Titel sind schon jenseits der 16 Minuten vergeben worden.