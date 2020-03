Corona-Satire von ARD und ZDF sorgt für Ärger im Netz - User fordern Löschung

Die Corona-Thematik sorgt eigentlich schon für Aufregung genug, doch ein Satire-Video über die „Vorteile“ von Covid-19 verärgert die User im Netz gerade zudem.

Das Corona-Virus* hält mit zahlreichen Infizierten über den gesamten Globus verteilt derzeit die ganze Welt in Atem.

des „ “ haben gerade ein zum Thema produziert. Dabei haben sie mit ihren sarkastischen Thesen allerdings einige gegen sich aufgebracht.

München - Das Thema „Corona“ beschäftigt die Weltgemeinschaft derzeit wie kein anderes. Global haben sich mehr als hunderttausend Menschen mit der Lungenkrankheit angesteckt*. Einige Länder haben bereits drastische Maßnahmen* ergriffen, um die Pandemie einzudämmen.

Inmitten dieser bewegten Zeiten hat das öffentlich-rechtliche Online-Angebot funk ein heikles Satire-Video veröffentlicht. Zu sehen ist das „Bohemian Browser Ballett“, das über die vermeintlichen Chancen referiert, die das Corona-Virus mit sich bringen könnte. Doch nicht allen Usern scheint beim Betrachten des Clips zum Lachen zumute zu sein. Stattdessen ist die Empörung der Facebook-User über den sarkastischen Beitrag groß.

Corona-Satire fragt: „Profitieren wir von Covid-19?

„Profitieren wir am Ende sogar noch von Covid-19?“, fragen die Produzenten der Corona-Satire und zählen in dem rund zwei-minütigen Clip die möglichen Gründe für ihre steile These auf. So heißt es, der Planet heile sich mit jenem Virus quasi selbst: „Interessant hierbei, wie fair dieses Virus ist: Es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos.“

Das sei nur gerecht, da die Generation 65+ den Planeten in den letzten Jahren auch „voll an die Wand gefahren“ habe. So bezeichnen die Macher des Clips die Lungenkrankheit in ihrer Satire stattdessen als Antwort auf den Turbo-Kapitalismus - denn nachdem jetzt im Zuge der Corona-Krise der Flugverkehr eingebrochen sei, die Produktion zurückgefahren werde und in China sogar die Luftverschmutzung sogar schon zurückgegangen sei, könne man vielleicht schon in Bälde ein „neues grünes Paradies“ erleben.

Coronavirus: „Bohemian Browser Ballett“ zieht heikle Schlussfolgerung

„Und überhaupt: Ist das Problem nicht eigentlich, dass es von uns viel zu viele gibt?“, fragen die Satiriker des „Bohemian Browser Ballett“ in ihrer Corona-Satire außerdem. So kann der Sprecher des Videos der Lungenerkrankung nicht nur einiges Gutes abgewinnen, sondern zieht am Ende auch ein besonders makaberes Fazit. Seine Forderung: „Schluss mit diesem kleinkarierten Egoismus! Corona ist deshalb da, weil wir es nicht anders verdient haben.“

Funk von ARD und ZDF: User reagieren empört auf Corona-Satire

Harte Worte und makabere Aussagen, die bei den Zuschauern nicht nur für Zustimmung sorgen. Auch wenn manche der satirischen Beurteilung noch irgendwo zustimmen können: „Ich muss sagen, da spricht einer mal die bittere Wahrheit aus“, schreibt beispielsweise eine Userin - ihre Mutter sage auch immer, die Natur regle sich selbst, „und vielleicht tut sie das jetzt mit uns!“

Allerdings sehen die meisten das Werk des „Bohemian Browser Balletts“ äußerst kritisch: „Vermutlich finden Menschen, die gerade einen Krankheitsfall in der Familie haben, das nicht ganz so lustig“, formuliert es ein Kommentator noch etwas zurückhaltend. Andere wählen weitaus drastischere Worte. So finden einige das Video beispielsweise „geschmacklos“ und „niveaulos“. Andere schreiben von „einer Frechheit sondergleichen“ oder schimpfen: „Ihr habt sie doch nicht mehr alle!“ „Irgendwo gibt es auch Grenzen des guten Geschmacks“, schimpft ein Nutzer.

Auch die Macher des umstrittenen Corona-Clips fühlten sich angesichts der Kritik zu einem Statement genötigt.

„Bohemian Browser Ballett“ reagiert auf Wut der User nach kontroverser Corona-Satire

„Wir verstehen die Angst und auch die Wut der Menschen, die sich aktuell um ihr eigenes Wohlergehen oder das ihrer Angehörigen sorgen und sich durch unseren Clip [...] verletzt oder in ihrer Sorge nicht ernst genommen fühlen“, kommentieren die Verantwortlichen ihr eigenes Video auf Facebook. Man habe den Virus als vermeintlichen Schutzreflex des Planeten lediglich satirisch einordnen wollen. Weiter geben sie zu, dass darin eine extrem bittere Ironie stecke, auf die man mit dem satirischen Stilmittel der Übertreibung aufmerksam machen wolle.

„Aber wir haben Respekt für die Gefühle unseres Publikums und sorgen uns wie alle anderen um das Wohlergehen all jener, deren Gesundheit durch die Pandemie besonders gefährdet ist“, heißt es außerdem in der Erklärung des „Bohemian Browser Balletts“. „Daher stehen wir weiterhin hinter unserer Arbeit und entschuldigen uns gleichzeitig bei allen, die wir mit dem Clip verletzt haben.“

So ganz besänftigt sind die verärgerten User trotz des Statements allerdings nicht. Denn obwohl Einsicht „der erste Weg“ sei, verlangen viele eine drastischere Maßnahme: „Die Löschung des Videos wäre eine konsequente Reaktion!“

Corona-Krise: So reagiert die Weltpolitik

Eine aus politischer Sicht konsequente Reaktion auf das sich rasant ausbreitenden Virus sollen die extremen Maßnahmen sein, mit denen Kanzlerin Merkel in ihremNotfallplan auf die Corona-Krise reagiert. Derweil hat Covid-19 auch die USA erreicht und dort dazu geführt, dass erste Vorwahlen bereits verschoben werden mussten. Weiter heißt es, Donald Trump wolle Deutschland einen Corona-Impfstoff wegschnappen.

