Linda Zervakis in Corona-Quarantäne: Sehen wir sie bald bei der ARD-Tagesschau ganz ungewohnt?

Die Coronavirus-Krise beeinflusst auch das Leben von Prominenten und TV-Stars. Eine Tagesschau-Sprecherin bleibt daheim und führt ein Instagram-Tagebuch.

Linda Zervakis wird zunächst nicht mehr auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein.

wird zunächst nicht mehr auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein. Über Instagram klärt die Tagesschau-Sprecherin ihre Fans darüber auf - es hat etwas mit dem Coronavirus* zu tun.

klärt die ihre Fans darüber auf - es hat etwas mit dem Coronavirus* zu tun. Die TV-Prominente führt auf ihrem Account ein Quarantäne-Tagebuch.

Update vom 21. März: Linda Zervakis befindet sich nun schon einige Tage in häuslicher Isolation. Bei Instagram hält die Tagesschau-Sprecherin ihre Fans auf dem Laufenden: Am sechsten Tag berichtet die 45-Jährige von einem „neuen Problem“ und verweist einen Vorwurf ins Reich der Fabeln.

In einem Video bedankt sich Zervakis zunächst für den Zuspruch der Fans. Die Quarantäne gehe „schon ganz schön an die Substanz“, dennoch wolle sie klarstellen, dass sie keinen Burnout habe, „wie einige Zeitungen getextet haben“. Es sei merkwürdig und traurig, dass es so laufe, „um irgendwie einen Weiterdreh zur Corona-Krise zu bekommen“.

Tagesschau-Sprecherin Zervakis: „Kann mich nicht selbst schminken“

Nachdem Zervakis noch den Ernst der Lage beim Sender ARD beschrieben hatte, bat sie noch um Lösungen für ein „neues Problem“. Zervakis sagte, dass sie womöglich bereits übernächste Woche wieder an die Arbeit gehen könnte und sie dort ja wieder „auf sehr engem Raum“ geschminkt werden müsse. Auf ihre Frage, wie man das löse, sei ihr gesagt worden, dass sich Moderatoren auch selbst schminken könnten.

Lachend sagte sie darufhin, dass sie das gar nicht könne und bat die Außenwelt, ob ihr nicht jemand ein „special YouTube-Tutorial“ empfehlen könne. Die Kommentare der User ließen nicht lange auf sich warten. „Stell dich ohne Make up vor die Kamera, siehst doch gut aus, vielleicht setzt du ja nen neuen Trend“, lautete eine Antwort. „Bleib einfach so“, riet ein anderer User. „Brauchst du doch nicht! Wenn ich so ne Haut hätte, hätte ich keine Schminke drauf“, schrieb ein anderer.

Wer weiß, vielleicht sehen wir Linda Zervakis in der nächsten Tagesschau ohne Make-up.

Linda Zervakis in Quarantäne: „F*** you Corona“

Update vom 19. März: Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis scheint sehr darunter zu leiden, dass sie nicht mehr in die Arbeit gehen kann. Sie war nahe Tirol und hält sich jetzt an die Empfehlung der Bundesregierung, eine 14-tägige Quarantäne einzuhalten.

Doch nun ist der Lagerkoller nicht mehr fern. Über ein Instagram-Tagebuch lässt die 45-Jährige ihre Follower an der Isolation teilhaben. Schon Tag zwei war für sie zum Vergessen. Das Rezept falsch gelesen, die Fleischpflanzerl verpfuscht. „Ich kann es einfach nicht“, klagt sie nach dem Kochversuch.

Video: Was bedeutet Quarantäne für Betroffene?

Corona-Quarantäne, Tag vier: Linda Zervakis beendet Instagram-Tagebuch

Jetzt, an Tag vier, beendet die ARD-Frau ihr Tagebuch-Vorhaben offenbar aus purem Frust. „Ich will ehrlich zu euch sein. Ich habe euch etwas vorgemacht“, beginnt sie den Eintrag, den sie mit einem Foto garniert, das sie zusammengebrochen über einem Stapel Memory-Karten zeigt. Die Kinder, der Haushalt, zu viel für die Journalistin, um nebenbei noch nette Internet-Clips zu produzieren.

„Zwischendurch Hunger, Durst, Vase kaputtgegangen, Schoko in den Teppich getreten, Spüma ausräumen etc. Ich weiß, das machen ganz viele jeden Tag. Ich will damit nur sagen, ich ziehe den Hut vor allen Paaren, die gerade beide Homeoffice machen müssen und Kinder haben. Ich schaffe es bloß nicht jeden Tag, Videos zu machen“, klagt sie ihr Leid und hat eine Empfehlung: „Folgt jungen, frischen Influencern, die selbst in der Krise gut aussehen und ihre Ernährung umstellen. Mein Abend ist gelaufen.“

Lagerkoller und Frust: Linda Zervakis schimpft über das Coronavirus

Nach vier Tagen ist Linda Zervakis also völlig erledigt. Die Quarantäne einfach zu viel für die Moderatorin. Wer daran schuld ist, ist eindeutig und so schimpft sie „F*** you Corona“ mit dem passenden Hashtag.

Wegen Corona: Beliebte Tagesschau-Frau nicht mehr im TV zu sehen

Erstmeldung vom 15. März: Hamburg - „Guten Abend, meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie zu einer Sonderausgabe von mir selbst“ - mit diesen Worten beginnt Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis (45) ein Video auf ihrer Instagram-Seite*.

Tagesschau-Sprecherin Zervakis filmt sich daheim - es geht um Coronavirus-Risiko

Doch auch wenn die Begrüßungsworte anfangs noch bekannt klingen - die Situation ist alles andere als normal. Zervakis steht nicht im ARD-Studio, sondern filmt sich von daheim im Wohnzimmer. „Es ist eine abgefahrene Zeit“, sagt Linda Zervakis ganz untypisch für die sonst so seriöse Nachrichtensprecherin. Dann scherzt sie darüber, dass sie vielleicht bald über Home-Office von ihrem eigenen Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Zuschauer senden werde.

Coronavirus-Risiko: Linda Zervakis war in Österreich - nun bleibt die Tagesschau-Sprecherin daheim

Der Hintergrund des Clips: Zervakis kommt aus Österreich - sie sei zwar nur in der „Nähe von Tirol“ gewesen, wolle sich aber an die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn halten. Spahn hatte alle Rückkehrer aus Österreich dazu aufgerufen, für 14 Tage vorsichtshalber daheim zu bleiben. Dem wolle die Nachrichtensprecherin nachkommen, weil sie ihre „Kollegen nicht gefährden möchte“.

Instagram-Video: Am Ende verabschiedet sich Linda Zervakis so, wie man sie aus der Tagesschau kennt

Ansonsten hat Zervakis wie so viele derzeit Mühe, die schlagartig veränderte Situation zu begreifen: „Kann mal jemand den Schalter wieder finden, dass alles wieder so ist wie vorher?“, fragt sie ironisch in ihrem Instagram-Video.

Ansonsten verweist sie auf die Tagesschau und den NDR-Podcast von Virologe Christian Drosten* als Informationsquellen und wünscht allen, dass sie gesund bleiben. Am Ende schließt sie noch so, wie man Zervakis von der Tagesschau kennt: „Die Wetteraussichten für morgen Montag, den 16. März ...“ Ein bisschen Normalität tut schließlich auch gut in diesen Tagen.

