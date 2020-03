Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 hat Auswirkungen auf das Programm des Senders ProSieben. Shows wie „The Masked Singer“ werden vorerst ohne Live-Publikum aufgezeichnet.

Update 20.22 Uhr: Moderator Matthias Opdenhövel betont gleich zu Beginn von „The Masked Singer“ „Gesundheit ist uns wichtig“, weshalb die Live-Shows nun ohne Publikum stattfinden werden. Wie lange ist unklar. Etwas Publikum ist dennoch da, denn ein paar der Kostüme von Show eins, wie etwa der Astronaut, das Monsterchen, der Grashüpfer und der Engel.

Coronavirus: ProSieben ergreift radikale Maßnahmen bei „The Masked Singer“

Wegen des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 haben bereits mehrere Fernsehsender Änderungen an ihrem Programm oder an dem Ablauf von diversen Sendungen angekündigt. Am Freitagabend beschloss auch der Privatsender ProSieben Maßnahmen, die gleich mehrere Live-Shows betreffen. Betroffen von den Änderungen sind bis auf Weiteres die Shows „The Masked Singer“, „Late Night Berlin“, „Joko und Klaas vs. ProSieben“ und „Wer schläft, verliert“.

Die Shows sollen zwar weiterhin aufgezeichnet und ausgestrahlt werden, jedoch wird bei der Aufzeichnung auf ein Live-Publikum verzichtet, um die Gefahr eine Ausbreitung von Sars-CoV-2 zu verringern. „Vorsicht ist der beste Schutz vor Covid-19. Bis auf Weiteres produzieren wir ab sofort alle Shows ohne Publikum. Das gilt für die Aufzeichnungen zu „Joko und Klaas vs. ProSieben am Freitag und am Samstag in München. Für „Wer schläft, verliert“ am Samstag. Und für „Late Night Berlin“ und „The Masked Singer“, teilte der Sender via Twitter mit.

Coronavirus: ProSieben beschließt Einschränkungen für „The Masked Singer“

Besonders bitter ist diese Maßnahme wohl für die Gesangs-Show „The Masked Singer“, welche jeden Dienstagabend ausgestrahlt wird (Wir berichten im Live-Ticker). Die erste Folge der zweiten Staffel der Erfolgsshow, die in der vergangenen Woche auf ProSieben lief, verzeichnete einen Marktanteil von knapp über 25 Prozent und war so das stärkste Format zur Prime-Time-Sendezeit. Die Live-Show, in der maskierte Promis vor einer Jury und dem Studio-Publikum singen, könnte besonders darunter leiden, dass die Gesangseinlagen in Zukunft ohne den Applaus und die Anfeuerung des Publikums auskommen müssen.

Es wird also am Dienstagabend an Moderator Matthias Opdenhöv el*, der dreiköpfigen Rate-Jury* und natürlich an den maskierten Promis liegen, den Verlust des Publikums für die Fernsehzuschauer vergessen zu machen.

