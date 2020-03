Stark! Sky gewährt Kunden jetzt kostenlosen Zugriff auf Filme und Serien

Wegen der Verbreitung des Coronavirus verbringen die Menschen viel Zeit daheim. Aus diesem Grund hat Sky eine ganz besondere Überraschung für die Nutzer.

Sky reagiert auf die aktuelle Coronavirus-Pandemie .

. Den Kunden wird es ermöglicht, auf Filme und Serien kostenlos zuzugreifen.

Zusätzlich haben die Nutzer weitere Vorteile.

Die Coronavirus-Pandemie zieht auch an den Streamingdiensten nicht spurlos vorüber. Allerdings hat die Entwicklung für Netflix & Co. Vor- und Nachteile gleichzeitig. Ein großer Nachteil: Dreharbeiten zu Filmen und Serien müssen auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Die Tatsache, dass viele Menschen daheim bleiben müssen, kommt den Plattformen allerdings zu Gute, denn dadurch greifen mehr Nutzer auf die Inhalte der Streamingdienste zu.

Sky reagiert auf Coronavirus-Krise mit besonderer Überraschung für Kunden

Dennoch ignorieren die Dienste den Ernst der Lage nicht. Stattdessen entschieden sich die Betreiber der Plattformen zuletzt sogar dazu, einen verantwortungsvollen Schritt zu wagen: Netflix, Amazon, Disney+ und weitere Anbieter verringerten ihre Bitrate in Europa*, um das Internet nicht zu überlasten.

Davon zeigten sich nicht alle Nutzer begeistert. Um diese aber nicht weiter abzuschrecken, durften sich Disney-Plus-Nutzer zuletzt über eine besondere Überraschung freuen*. Und jetzt zieht Sky nach: Alle Kunden erhalten einen Monat lang einen kostenlosen Zugriff auf das Sky-Cinema-Paket (Filme), das Sky-Entertainment-Paket (Serien), sowie die Sky Box Sets. Wer diese Pakete ohnehin schon gebucht hat, kann sich aus dem Sky-Store-Angebot zwei Filme gratis aussuchen, teilt der Medienkonzern in einer Pressemitteilung mit.

Aktuelle Kinofilme bei Sky sehen

Und das war noch lange nicht alles: Im Sky Store stehen Filme zum Leihen zur Verfügung, die aktuell in den deutschen Kinos laufen sollten. Nutzer können beispielsweise auf "Trolls World Tour" zugreifen, während der Thriller "Der Unsichtbare" und das Jane-Austen-Drama "Emma" ab 26. März im Shop erscheinen.

Neue Serien auf Sky im April 2020

Generell versucht Sky, das Film- und Serien-Angebot im Hinblick auf die aktuelle Situation so gut es geht zu erweitern. Für April 2020 wurden übrigens schon mehrere Serien-Highlights* angekündigt. Dazu zählt die 2. Staffel der deutschen Serie "Das Boot" sowie die 18. Staffel der Reality-TV-Serie "Keeping Up With the Kardashians".

