Darum verlor „Wer wird Millionär?" am Donnerstag um 22:15 Uhr radikal Zuschauer

Von: Diane Kofer

Am Donnerstag schalteten mehr als drei Millionen Menschen zu „Wer wird Millionär?“ ein – doch ab 22:15 Uhr war der Zuschauer-Boom vorbei. Die Quoten sanken rasant.

Hürth – Zum Abschluss der „Wer wird Millionär?“-Spezialwoche spielten die Kandidaten am Donnerstagabend (7. September 2023) um die Gewinnsumme von drei Millionen Euro. Im Vergleich zu den ersten drei Tagen schalteten sogar wesentlich mehr Zuschauer Günther Jauchs (67) Rateshow ein. Allerdings waren die guten Quoten nicht von langer Dauer. Ab 22:15 Uhr wollten immer weniger Menschen zuschauen. Woran lag das?

Einfach zu lang? Um 22:15 Uhr und 22:50 Uhr sinken „Wer wird Millionär?“-Quoten radikal

Vier Folgen „Wer wird Millionär?“ in einer Woche bedeutete für die Zuschauer nicht nur jede Menge Ratespaß, sondern auch den ein oder anderen lustigen Moment mit Moderator Günther Jauch. Zusammen mit einem Kandidaten scheiterte er nicht nur an einer BH-Frage und musste sich Nachhilfe in Sachen weiblicher Gardarobe holen – er sorgte auch für Aufregung, als er beim Telefonjoker ziemlich intensive Unterstützung anbot und die Frage schon vor Ablauf des Countdowns vorlas.

Nach drei „normalen“ Folgen ging es am Donnerstagabend dann ins große Finale des Specials. Dass es für die Kandidaten dort um besonders viel Geld ging, lockte wohl einige TV-Zuschauer an. Denn das RTL-Format konnte weitaus mehr Menschen als zu Beginn der Woche zum Einschalten bewegen. Von den rund drei Millionen Zuschauern blieben aber nicht alle über die gesamte Sendezeit hängen, wie das AdScanner-Tool von DWDL beweist.

Um 22:15 Uhr, als der Sender „Wer wird Millionär?“ für einen Nachrichten-Slot mit „RTL Direkt“ unterbrach, ist in der Quotenkurve deutlich zu sehen: Die Zuschauer schalteten radikal um oder ab. Zwar konnte die Sendung nach der Ratepause den ein oder anderen Quiz-Fan wieder zurücklocken – am Ende war das mehr als dreistündige Format den meisten Menschen wochentags aber wohl einfach zu lang: Um 22:50 Uhr sanken die Quoten erneut drastisch – und erholten sich auch in der letzten Stunde nicht mehr.

Das Konzept der „3-Millionen-Euro-Woche“ Alle Kandidaten spielen von Montag bis Mittwoch nach den bekannten „Wer wird Millionär?“-Regeln. Um sich für das Finale am Donnerstag zu qualifizieren, müssen sie dabei mindestens 16.000 Euro erspielen. Die Teilnahme am 3-Millionen-Finale ist dann aber noch nicht gesichert: Auch die Höhe der endgültigen Gewinnsumme und die Risiko-Angebote von Moderator Günther Jauch spielen eine Rolle.

Nicht nur „Wer wird Millionär?“: Auch Quotensieger ARD verliert Zuschauer in Scharen

Den Quotensieg zur Primetime holte sich nicht RTL, sondern die ARD. Dort lief der „Amsterdam-Krimi – Der Tote im Eis“. Dass es sich dabei um eine Wiederholung aus dem Jahr 2022 handelt, war dem TV-Publikum vorab offenbar nicht bekannt. Während um 20:15 Uhr nämlich noch Millionen einschalteten, ist in der AdScanner-Kurve deutlich zu sehen: Nach nur wenigen Minuten schalteten viele Menschen wieder ab.

„Wer wird Millionär?" konnte im Finale der 3-Millionen-Euro-Woche einen Zuschauerzuwachs verzeichnen – ab 22:15 Uhr schalteten aber stetig Menschen ab.

„Wer wird Millionär?“ konnte davon offenbar auch profitieren und den ein oder anderen Zuschauer für sich gewinnen. Schon am Mittwochabend ereignete sich ein ähnliches Szenario: Viele Menschen schalteten zur Spezialsendung von „Wer wird Millionär?“ erst um 21:45 Uhr ein. Verwendete Quellen: DWDL