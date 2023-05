Nach Davina Geiss‘ Glamour-Shopping – Manuel Flickinger gönnt sich DIESEN Luxus-Artikel

Von: Madlen Trefzer

Jeder Geissens-Fan weiß: Davina und Shania shoppen für ihr Leben gern. Auch Manuel Flickinger hat nichts dagegen und gönnt sich folgenden Luxus-Artikel:

In ihrer neuen Folge von „We Love Monaco“ auf RTLZWEI zeigen Davina und Shania Geiss wieder alle Vorzüge des Lebens innerhalb einer Millionärsfamilie. Mit leuchtenden Augen erzählen die beiden, was für gute Kundinnen sie sind, wenn es darum geht, Luxusartikel zu shoppen. Die beiden Geissens-Töchter leben sie den Traum vieler Menschen. MANNHEIM24 verrät mehr dazu:

Sendung Davina & Shania – We Love Monaco Sender RTLZWEI Drehort Monaco

Luxusshopping bei Davina und Shania Geiss angesagt

Shoppen scheint für die beiden Geissens-Töchter eine Art Leidenschaft zu sein. Shania und Davina verraten, für welchen Artikel sie das meiste Geld ausgeben. Dabei offenbart Davina in der gemeinsamen Serie mit ihrer Schwester auch, dass sie soeben Stiefel und eine Tasche von der Luxusmarke Fendi gekauft hat. Als Dank dafür bekommt sie sogar Blumen von dem Brand.

„Die schicken dir Blumen? Schön, ich hab keine bekommen“, sagt Shania Geiss ein wenig beleidigt, als sie den rosafarbenen Strauß ihrer Schwester erblickt. Dann folgt ein Schwenk über die Luxusschuhe der beiden Schwestern. Jimmy Choo, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana – all der Glamour, von dem so viele träumen und den sich nur so wenige leisten können.

Manuel Flickinger schaut sich „Davina & Shania – We Love Monaco“ an

Auch Reality-TV-Star Manuel Flickinger schaltet bei „Davina & Shania – We Love Monaco“ ein und gesteht: „Ich habe die letzten Wochen auf Gran Canaria verbracht und habe dort auch viel geshoppt.“ Zwar sei er jemand, der auf sein Geld achte, aber wenn ihm etwas sehr gefalle, dann könne er schon den einen oder anderen Euro locker machen. Dann verrät Flickinger seinen letzten großen Luxuseinkauf:

Für seine Kunstfigur Lafayette Diamond habe Manuel Flickinger einen schwarzen Kopfschmuck gekauft. Das gute Stück koste 300 Euro. „Ich würde keine teuren Luxusmarken wie Davina und Shania Geiss kaufen – da lege ich nicht so viel wert drauf“, so Flickinger. Gleicher Meinung scheinen auch Fans von Davina und Shania Geiss zu sein – deshalb geraten die beiden Schwestern auch vermehrt in Kritik.

„Für sexy Partys“ – noch einen Luxusartikel gönnt sich Manuel Flickinger

Neulich gönnte sich Manuel Flickinger aber noch etwas: „Ich hab auch in einen Harness aus Leder für sexy Partys gekauft“, plaudert der TV-Star aus dem Nähkästchen. „Wenn mir Sachen wirklich gefallen, dann weiß ich, dass ich das Geld habe, laufe aber mit Bedacht.“ Und was Luxusschuhe anbelangt: „Die High Heels von Lafayette Diamond sind immer Luxusschuhe“, so Flickinger, als er die glitzernden Jimmy Choos von Davina Geiss sieht.

Mit seinen luxuriösen Schuhen, dessen Absätze beachtliche 15-18 Zentimeter groß sind, stolziert Manuel Flickinger als Lafayette Diamond durch CSD-Paraden – 2022 Jahr trafen MANNHEIM24 ihn in Mannheim. (mad)