„Saß noch nie auf 'nem fremden Typen" – deshalb schmelzen Shania und Davina Geiss dahin

Davina und Shania Geiss machen in ihrer neuen Folge von „We Love Monaco“ ein Eishockey-Spiel unsicher. Dabei machen sie völlig neue Erfahrungen.

Kamera-Schwenk auf Davina und Shania Geiss. Die beiden Millionärstöchter sitzen in Folge 2 ihrer neuen Staffel von „We Love Monaco“ auf RTLZWEI in einem Eishockey-Stadion und haben freie Sicht auf die dort trainierenden Spieler. Shania fragt sich, ob die Profisportler nur Uniformen in Übergröße tragen oder ob sie wirklich übergewichtig sind. Davina wendet ein: „Schau dir sein Gesicht an.“ MANNHEIM24 berichtet, wie es weitergeht;

Davina und Shania Geiss bei „We Love Monaco“: Eishockey der Extraklasse

Davinas Theorie nach, könne jemand mit schmalem Gesicht nicht übergewichtig sein. Kurz darauf wird ihre Vermutung bestätigt. Denn als die Spieler ihre Eishockey-Schutzausrüstung ablegen, sieht die ganze Sache schon anders aus. Zu sehen sind Staturen, die ohne Ausrüstung viel eher an Körper von Profisportlern erinnern. Die Stimmen der beiden Geiss-Schwestern werden bei dem Anblick purer Männlichkeit gleich zwei Oktaven höher.

Als die Eishockey-Spieler dann noch ihre Gesichter von den Helmen befreien, muss Davina Geiss vor Begeisterung singend anmerken: „Jetzt sehen die besser aus.“ Nach der Fotosession mit den Profispielern, die die beiden Geissens-Töchter ja nur gemacht haben sollen, um ihre Freundinnen neidisch zu machen, stellt Davina plötzlich etwas fest:

Da scheint sich aber jemand zu freuen – Shania und Davina Geiss machen einen Ausflug ins Eishockeystadion in Kitzbühel © RTLZWEI

„Ich saß noch nie auf einem fremden Typen“ – Davina Geiss macht neue Erfahrungen

„Ich hatte noch nie so viele Männer neben mir – und ich saß noch nie auf einem fremden Typen.“ Für das Foto nehmen die beiden Geiss-Schwestern nämlich auf dem einen oder anderen Knie der Eishockeyspieler platz, doch ehe das Foto zustande kommt, sind die beiden schneller weg, als die Spieler gucken können.

Davina Geiss will es wissen: Sie probiert selbst die Eishockey-Ausrüstung an und posiert auch in dem Aufzug für die Kamera, die ihre jüngere Schwester Shania hält. Ob die Instagram-Fans am Geissens-Nachwuchs wieder etwas auszusetzen haben? Immerhin erntet Davina Geiss neulich sehr kuriose Kommentare unter ihren Fotos. Wie üblich.

„Wie ein richtiger Clown“ – Shania Geiss ärgert ihre ältere Schwester Davina

Shania Geiss muss natürlich den ersten Kommentar loslassen: „Du siehst aus wie ein richtiger Clown“, ärgert sie ihre ältere Schwester. Als Davina sich in voller Montur versucht zu bewegen, stellt sie fest, dass sie mit der Schutzausrüstung tatsächlich viel dicker aussieht, als ohne.

Nachdem die beiden das Eishockey-Spiel zu Ende geschaut haben, merkt Davina Geiss an: „Das ist schon ein bisschen gruselig, was so auf Eis passieren kann und es sieht aus wie ein sehr gefährlicher Sport.“ Auch Shania empfindet die Sportart als „aggressiv“, doch staunt darüber, wie schnell die Reaktion der Sportler dabei sein muss.

Neue Folgen von „Davina & Shania Geiss – We Love Monaco“

Anschließend gehen die beiden auf ein Abendessen zu Oma und Opa Geiss. Der Geissens-Klan taucht regelmäßig in der neuen Staffel „Davina & Shania – We Love Monaco“ auf. So auch die allen bekannten Carmen und Roooobert Geiss. Wurde aber die Doku-Soap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ abgesetzt? (mad)