"Der Denver-Clan": Wann erscheint die 4. Staffel auf Netflix?

Netflix hat im Mai 2020 die komplette 3. Staffel von "Der Denver-Clan" zur Verfügung gestellt. Doch wird die Serie auch um eine 4. Season verlängert?

Die 3. Staffel der Familien-Saga "Der Denver-Clan" steht seit Ende Mai 2020 auf Netflix zur Verfügung.

steht seit Ende Mai 2020 auf zur Verfügung. Bei der Serie handelt es sich um eine Neuauflage der gleichnamigen Produktion aus den 80er-Jahren.

Fans hoffen nun auf eine 4. Staffel.

Ist "Der Denver-Clan" nicht schon 40 Jahre alt? Das stimmt, in den 1980ern zog die Serie regelmäßig eine Vielzahl von Menschen vor die Fernseher. Wer jetzt etwas verwirrt ist, dem helfen wir gerne auf die Sprünge: Nein, Netflix* stellt nicht den Serien-Hit mit Joan Collins zur Verfügung. Stattdessen handelt es sich um ein gleichnamiges Reboot des 80er-Jahre-Hits mit ganz neuen Schauspielern.

Die Story ist dabei ähnlich, denn alles dreht sich um die reiche Familie Carrington, die in einer pompösen Villa in Denver residiert. Die Neuauflage des Klassikers umfasst mittlerweile schon drei Staffeln.

"Der Denver-Clan" auf Netflix: Warum hat die 3. Staffel nur so wenige Folgen?

Der Erfolg des 80er-Jahre-Hits wird nur schwer zu toppen sein, doch die Neuauflage schlägt sich seit ihrem Start im Jahr 2017 schon sehr gut. Ganze drei Staffeln wurden bereits veröffentlicht, die jeweils 22 Folgen umfassen. Die einzige Ausnahme ist die 3. Season, die nur auf 20 Episoden kommt.

Warum sind es dieses Mal weniger? Das hat nicht etwa damit zutun, dass die Serie an Zuspruch verlor. Stattdessen ist das Coronavirus* schuld, denn die Dreharbeiten der 21. und 22. Folge mussten aufgrund der Pandemie gestrichen werden - berichtet unter anderem der Express. In einem Interview in der Zach Sang Show äußert sich Schauspielerin Liz Gillies (Fallon) zu dem frühzeitig Abbruch und merkt an, dass es derzeit noch ungewiss ist, ob die restlichen Folgen zu einem späteren Zeitpunkt abgedreht werden oder nicht.

Lesen Sie auch: "Jeffrey Epstein - Stinkreich": Netflix enthüllt entsetzliche Details über Prinz Andrew.

Wird es eine 4. Staffel von "Der Denver-Clan" geben?

Eine gute Nachricht gibt es allerdings: "Der Denver-Clan" wird nicht nach der 3. Staffel enden. Der amerikanische Sender The CW hat die Serie verlängert, entsprechend werden Netflix-Nutzer schon bald erfahren, wie es nach dem abrupten Ende der letzten Season weitergeht.

Allerdings könnte sich die Fertigstellung der 4. Staffel aufgrund der Pandemie weiter verzögern. Ob es tatsächlich dazu kommt oder nicht, bleibt abzuwarten.

Auch interessant: "White Lines" - Zuschauer völlig genervt von einem Detail - "Ich musste die Serie abschalten".

"Der Denver-Clan": Alle Infos zur Serie im Überblick

Serie Der Denver-Clan Veröffentlichungsdatum 2017 (3. Staffeln, 4. Staffel geplant) Geschichte basiert auf "Der Denver-Clan" (1981) Genre Drama, Seifenoper Land USA Schauspieler Elizabeth Gillies, Nathalie Kelley, James Mackay uvm. Verfügbar auf Netflix

Video: Trailer zur 3. Staffel von "Der Denver-Clan"

soa

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.