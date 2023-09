DFB-Blamage gegen ZDF-Krimi: Klarer Sieger im Quotenduell zwischen Länderspiel und „Das Quartett“

Von: Melanie Habeck

Fußball-Nervenkitzel oder Krimi-Spannung? Diese Frage stellten sich am Samstag zahlreiche Zuschauer bei der Wahl des TV-Programms. Welcher Sender traf den Nerv des Publikums am meisten?

Köln – Am Samstagabend (9. September) traten die deutschen TV-Sender mit ganz unterschiedlichen Programmen im Rennen um die beste Quote an. Während sich bei RTL alles um das DFB-Spiel gegen Japan drehte, lief im ZDF der Krimi „Das Quartett – Mörderischer Pakt“. Im direkten Vergleich der Einschaltzahlen ging ein Sender dabei deutlich als Sieger hervor – und ließ die Konkurrenz chancenlos zurück.

Trotz DFB-Pleite: RTL zieht im Quotenduell an der Konkurrenz vorbei

Wenn im Fußball internationaler Wind weht, wirkt sich das meist auch auf die TV-Quoten aus: Zuletzt sorgten vor allem die Einsätze von Harry Kane (30) für steigende Einschaltzahlen. Daher dominierte laut DWDL auch am Samstag das Spiel der DFB-Mannschaft den Primetime-Kampf der Fernsehsender – und das, obwohl die deutsche Mannschaft eine herbe 1:4-Niederlage hinnehmen musste. Während 5,3 Millionen Menschen die erste Halbzeit der Partie gegen Japan verfolgten, schalteten mit 6,36 Millionen sogar noch mehr Zuschauer zur zweiten Hälfte des Spiels ein. Damit sicherte sich RTL Marktanteile von 24,6 Prozent bzw. 30,4 Prozent und schnappte sich deutlich den Tagessieg.

RTL stand dabei nicht nur beim Gesamtpublikum ab drei Jahren an der Spitze, sondern ging auch als Quotengewinner in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hervor. Dagegen hatte der ZDF-Krimi „Das Quartett - Mörderischer Pakt“ keine Chance, obwohl der Film dem öffentlich-rechtlichen Sender mit 4,05 Millionen Zuschauer immer noch einen soliden Marktanteil von 19,3 Prozent bescherte.

Vor und nach dem Spiel: Fußball sorgt bei RTL für hervorragende Quoten

Auch mit dem Programm rund um das DFB-Spiel konnte RTL punkten. So holte die Vorberichterstattung zur Partie Deutschland – Japan bereits 670.000 Zuschauer in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen ab – und auch beim TV-Nachklapp mit den Highlights des Spiels blieben noch 620.000 Menschen dran. Mit 19,1 Prozent und 20,4 Prozent lagen beide Sendungen eindeutig über dem üblichen Senderschnitt.

Am Samstag drehte sich im RTL-Programm alles um das DFB-Spiel gegen Japan. Obwohl die deutsche Nationalmannschaft eine herbe 1:4-Pleite hinnehmen musste, bescherte sie dem Sender den Quotensieg. Dagegen hatte auch der ZDF-Krimi „„Das Quartett - Mörderischer Pakt“ keine Chance. © IMAGO / Team 2 & ZDF/Oliver Feist.

RTL blickt damit auf eine starke Woche zurück: Auch mit der Spezialausgabe von „Wer wird Millionär?“ konnte der Kölner Sender zuletzt gute Quoten einfahren. Verwendete Quellen: DWDL