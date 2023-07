Die besten neuen Serien 2023: Highlights des bisherigen Jahres

Von: Bjarne Bock

Die Serienhighlights 2023: „The Last of Us“, „Poker Face“, „Beef“, „Mrs. Davis“ & „Kohlrabenschwarz“ © HBO/Peacock/Netflix/Paramount+

Die Hälfte des Jahres ist schon wieder rum und Serienjunkies wurden reich beschenkt, was neue Formate aus aller Welt angeht. Doch was sind die bisherigen Highlights des Jahres 2023?

Abgerechnet wird normalerweise erst zum Schluss, doch auch ein kleines Zwischenergebnis kann nicht schaden. Hier geht es um die bisherigen Serien-Highlights 2023. Gemeint sind dabei allerdings nur ganz neue Serien (also Rückkehrer wie „Succession“ und „The Bear“ zählen beispielsweise nicht). Auch orientiert die Liste sich beim Starttermin ausschließlich am internationalen Heimatsender, wodurch auch Formate auf der Liste stehen, die hierzulande noch ein wenig auf sich warten lassen.

The Last of Us

Das erste große Highlight des neuen Jahres kam gleich in der dritten Januarwoche auf die Bildschirme: „The Last of Us" beim Premium-Kabelsender HBO. Die stimmungsvolle Videospieladaption von „Chernobyl"-Macher Craig Mazin und Naughty-Dog-Chef Neil Druckmann hat uns tief in ihren Sog gezogen. Verzaubert war man aber auch vom Hauptdarstellerduo Pedro Pascal und Bella Ramsey (beide „Game of Thrones"). Wer hätte gedacht, dass die trostlose Pilzzombie-Apokalypse, in der jeder Tag für die Überlebenden der letzte sein könnte, so viel zwischenmenschliche Schönheit zulässt? Internationaler Serienstart war am 15. Januar.