Die Ringe der Macht: Staffel 2 wird ohne Autoren fertiggestellt

Teilen

The Lord of the Rings: The Rings of Power © Amazon Studios

Die letzten 18 Drehtage der zweiten Staffel „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ müssen ohne die Showrunner J. D. Payne und Patrick McKay am Set bestritten werden, die während des WGA-Autorenstreiks keine kreativen Entscheidungen mehr treffen können.

Zum ersten Mal seit 2008/2009 streiken die Autoren der WGA (Writers Guild of America) derzeit, um auf den Verhandlungspartner der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) Druck auszuüben. Zu den Gründen zählen schlechte Bezahlung, geringe Jobsicherheit, immer kleiner werdende Writers‘ Rooms und die zusätzliche Bedrohung durch Künstliche Intelligenz. Als Teile der Gewerkschaft legen dafür auch die „The Lord of the Rings: The Rings of Power“-Showrunner J. D. Payne and Patrick McKay ihre Arbeit nieder.

Die letzten 18 Drehtage für die zweite Season der Fantasyserie werden deshalb ohne weiteren Input des Duos bestritten - man hat sich aber laut Variety auf die Situation vorbereitet und vorausgeplant. Die Drehbücher waren natürlich ohnehin längst fertiggestellt, sogar schon während der Hochphase der Pandemie. Sollten spontan noch kreative Entscheidungen gefällt werden müssen, die dem Autorenteam normalerweise zukommen würden, werden diese von Executive Producern wie Lindsey Weber oder einer der Regisseurinnen (Charlotte Brändström, Sanaa Hamri und Louise Hooper in dem Fall) gefällt. Reshoots wurden hierbei nicht mitgezählt. Weitere Infos zur Serie und zum Autorenstreik lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)