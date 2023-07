Disney-Chef äußert sich kritisch zu Marvel-Serien bei Disney+

Von: Adam Arndt

Viele Marvel-Serien sind auf dem Streamingdienst Disney+ zu finden. © Marvel Studios/Disney

Disney-CEO Bob Iger äußert sich kritisch dazu, wie man mit der Erfolgsmarke Marvel während der Pandemie umgegangen ist. War es ein Fehler mit TV-Serien auf Disney+ zu starten? Zumindest dem Box-Office-Resultat scheint es nicht gut getan zu haben.

Von 2008 bis 2019 haben die Marvel Studios von Walt Disney zahlreiche Kinofilme produziert, die als große Erfolgsstory der Zeit galten, mit „Avengers: Infinity War“ (2,1 Milliarden US-Dollar) und „Avengers: Endgame“ (2,8 Milliarden US-Dollar) ihren Höhepunkt erreichten und zu den kommerziell erfolgreichsten Filmen überhaupt gehören.

Doch seitdem gelang es nur noch zwei MCU-Filmen, die Milliardengrenze am Box Office zu knacken: den von Sony co-produzierten „Spider-Man: Far From Home“ (1,1 Milliarden US-Dollar) sowie „Spider-Man: No Way Home“ (1,9 Milliarden US-Dollar). Dazu muss natürlich gesagt werden, dass die Pandemie für Lockdowns inklusive Kinoschließungen und vorsichtigere Zuschauer sorgte. Was dem Disney-Chef nun am Umgang mit der Marke Marvel gar nicht gefällt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)