Disney+: Neue Serien und Filme im Juli 2023

Einige alte und neue Serien bei Disney+ im Juli 2023: „How I Met Your Father“, „Ganz oder Gar nicht“ und „Home Improvement“ © Disney+

Was hat Disney+ für die Kunden des hauseigenen Streamingdienstes im Juli 2023 zu bieten? Neue Folgen von „Futurama“, aber auch Deutschlandpremieren der Serien „Große Erwartungen“, „The Company You Keep“ oder „The Full Monty“ stehen an. Aus dem Archiv gibt es derweil „Hör mal, wer da hämmert“ mit Tim Allen.

Disney+ hat verraten, was im Juli 2023 neu für alle Abo-Kunden ins Portfolio kommt (hier zu den Neuheiten von Juni). Das Angebot kann sich diesmal durchaus wieder sehen lassen. Gute Nachrichten gibt es für alle „Futurama“-Freunde, denn das Revival kommt, neue Folgen gibt es auch bei „How I Met Your Father“, wo Staffel zwei fortgesetzt wird und auch die letzte Staffel von „Snowfall“ geht online. Gänzlich neu sind „Great Expectations“ mit Olivia Coleman, „The Company You Keep“, das Animationsformat „Kizazi Moto: Generation Fire“ oder „The Full Monty“. Eine ganze Menge „Hai-lights“ kommen ebenfalls über den Monat verteilt. Eine tabellarische Übersicht finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)