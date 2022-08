„Thor 4: Love and Thunder“: Wann erscheint der neue Marvel-Film auf Disney Plus?

Von: Janine Napirca

Wer „Thor 4: Love and Thunder“ nicht im Kino gesehen hat, wartet wahrscheinlich sehnsüchtig auf die Veröffentlichung als DVD oder Blu-ray bzw. bei Disney+.

Seit geraumer Zeit können Marvel-Fans und solche, die es werden wollen, „Thor: Love and Thunder“ in den deutschen Kinos sehen. Im vierten „Thor“-Film, der an „Avengers: Endgame“ anknüpft, hat sich der namensstiftende Held Thor den Guardians of the Galaxy angeschlossen. Als Gorr der Götterschlächter aka Christian Bale schwört, alle Götter zu vernichten, muss Thor Neu-Asgard sowie die gesamten Gottheiten rund um Zeus, gespielt von Russell Crowe, vor dem Untergang retten. Doch wann erscheint der neue Marvel-Film „Thor 4: Love and Thunder“ endlich auf Disney Plus?

„Thor: Love and Thunder“ – Darum lohnt sich der vierte „Thor“-Film aus dem Marvel-Universe

Thor gehört zu einem der beliebtesten Helden bei Marvel. Nicht nur wegen seiner Stärke zählt der Donnergott zu den Publikumslieblingen, mit viel Charme und Herz erobert Chris Hemsworth als Avenger die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Außerdem kommen Rockfans laut einem Bericht von Netzwelt.de im neuen „Thor“-Film auf ihre Kosten, denn „Thor: Love and Thunder“ enthält viel Rockmusik der 80er Jahre, insbesondere von Guns n‘ Roses.

Haben Sie „Thor 4: Love and Thunder“ mit Natalie Portman als Jane Foster und Chris Hemsworth alias Thor bereits im Kino gesehen oder warten Sie auf den Start bei Disney Plus? © Jasin Boland/Marvel Studios PUBLICATION/Picturelux/Imago

Wann gibt es „Thor 4: Love and Thunder“ endlich auf DVD und Blu-ray zu kaufen?

Wer nicht ins Kino gehen will oder kann, um sich „Thor 4: Love and Thunder“ anzuschauen, oder den Marvel-Streifen immer wieder ansehen und am liebsten bei sich im Regal als DVD oder Blu-ray stehen haben möchte, muss sich noch ein wenig gedulden. Allerdings könnte es schon im Herbst oder Winter 2022 soweit sein, dass Sie „Thor 4: Love and Thunder“ als DVD bzw- Blu-ray kaufen können. Die DVD- bzw. Blu-ray-Version dürfte zudem spannende Extras – im Gegensatz zum Kinofilm – enthalten. Denn ursprünglich soll es eine knapp vierstündige Version, die fürs Kino ordentlich runtergekürzt wurde, gegeben haben, wie Kino.de berichtete.

Wann kommt der Marvel-Film „Thor 4: Love and Thunder“ auf Disney Plus?

Und wer weder Geld für eine Kinobesuch noch für die DVD bzw. Blu-ray ausgeben will, kann auch bis zur Veröffentlichung von „Thor 4: Love and Thunder“ auf Disney Plus warten. Das dürfte erfahrungsgemäß gar nicht so lange dauern, denn normalerweise erscheinen Disney Originals laut Kino.de circa 70 bis 90 Tage nach dem Kinostart. Bei „Doctor Strange 2“ waren es sogar nur 45 Tage, bis der Marvel-Film auf Disney+ verfügbar war.

Sodass Sie eventuell bereits im Spätsommer, beispielsweise Anfang September, „Thor 4: Love and Thunder“ gemütlich daheim auf Disney Plus streamen können. Wer sich bis dahin die Zeit vertreiben möchte, sollte sich einmal ansehen, welche Neuheiten Disney Plus seit Juli 2022 im Programm hat. Eine weitere erfolgreiche Serie, die auf Disney+ läuft, ist „The Walking Dead“. Lesen Sie hier, wie wahrscheinlich es ist, dass Rick Grimes in Folge 17 der elften und finalen Staffel von „The Walking Dead“ zurückkehrt. (jn)