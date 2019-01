Domenico behauptet: Mit IHM hatte Evelyn was am Laufen

Domenico de Cicco hat mit seiner Ex Evelyn Burdecki im Dschungelcamp 2019 ein Hühnchen zu rupfen. Er behauptet, dass sie mit einem Promi eine Affäre hatte.

Die Luft brennt im Dschungelcamp 2019 weiterhin zwischen Domenico de Cicco und seiner Ex Evelyn Burdecki. Nachdem beide am Dienstag voll aneinander geraten waren, verlegte Domencio sich am Mittwoch auf die leisen Lästereien.

Er saß neben Chris Töpperwien am Dschungelcamp-Lagerfeuer und zerriss sich das Maul über Evelyn. Seine Ex hatte ihn am Vortag als Liebes-Lügner hingestellt. Nun schlug Domenico zurück. Die unschuldige Evelyn? Denkste! "Du kennst nicht Evelyn“, sagte Domenico zu Chris. „Die ist nicht so, wie sie sich gibt." Domenico behauptete sogar, Evelyn hätte sechs Männer gleichzeitig gedatet.

Dschungelcamp 2019: Domenico unterstellt Evelyn Affäre mit Ochsenknecht-Ex

Da wollte Chris schon etwas mehr erfahren. Mit wem Evelyn denn was hatte, wollte der Currywurst-König wissen. Domenico ließ sich nicht lange bitten: "Die Ochsenknecht. Der Ex-Freund von ihr." Gemeint war natürlich die frühere Dschungelcamp-Kandidatin Natascha Ochsenknecht.

Und dann flüsterte Domenico Chris einen Namen ins Ohr: „Bullut“. Chris konnte sich auf den Namen keinen Reim machen: "Wer ist das denn? Der im 'Big Brother' Haus war?" Domenico nickte. Chris: "Der von der Ochsenknecht, der Jüngere?" Domenico nickte erneut.

Und wen meinte Domenico genau? Mit einem „Bullut“ war Natascha Ochsenknecht nie liiert... Domenico meinte natürlich Umut Kekilli. Der ehemalige Fußballer war von 2009 bis 2017 mit Natascha Ochsenknecht zusammen.

+ Die ehemalige Schauspielergattin Natascha Ochsenknecht und ihr damaliger Lebensgefährte Umut Kekilli. © Tim Brakemeier/dpa



Tatsächlich kann nur Umut Kekilli gemeint sein. Evelyns angebliche Eroberung soll bei Promi Big Brother dabei gewesen und jünger als Natascha Ochsenknecht sein. Was auf Umut zutrifft.



Schlammschlacht bei Evelyn und Domenico: Wer lügt und wer sagt die Wahrheit?

Seit der angeblichen Affäre soll zwischen Natascha Ochsenknecht und Evelyn Burdecki dicke Luft herrschen. "Ja, und die Ochsenknecht hasst die wie die Pest", behauptete Domenico im Dschungelcamp.



Affäre zwischen Umut Kekilli und Evelyn Burdecki? Das sagt Natascha Ochsenknecht

Im Dschungel-Talk „Die Stunde danach“, die im Anschluss an das Dschungelcamp bei RTLplus, war - was für ein Zufall aber auch! - Natascha Ochsenknecht zu Gast. Sie wurde von Moderatorin Angela Finger-Erben auf die Affäre zwischen Evelyn Burdecki und Umut Kekilli angesprochen. Und bekräftigte: Ja, die hatten was.

Natascha erzählte: „Ich habe das gewusst. Es ist drei Jahre her.“ Zu der Zeit seien sie und Umut Kekilli aber getrennt gewesen. Natascha wurden damals Bilder der beiden zugeschickt, die Evelyn und Umut eng umschlungen zeigen. Die hatte sie auch gleich auf ihrem Handy parat und zeigte sie in die Kamera.

Und hat Natascha Ochsenknecht wegen der Affäre wirklich was gegen Evelyn Burdecki? Nein, betonte Natascha: „Ich bin schon lange Team Evelyn. Wir haben uns kennengelernt und darüber gesprochen. Ich habe gesagt: Mädel, sag die Wahrheit! Es war für Evelyn nicht schön...“

Wie Natascha berichtete, habe Umut Evelyn damals verletzt. Was genau passierte? Das werden wir sicher auch noch erfahren...

fro