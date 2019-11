"Lecker Pilsken"! Nach Tatort-Zoff entwickeln Dortmunds Oberbürgermeister und Kommissar Faber diese neuen Ideen

Ullrich Sierau, Oberbürgermeister von Dortmund, und Tatort-Kommissar Jörg Hartmann haben sich auf ein Bier getroffen. Ist ihr Zoff damit beigelegt?

Nach dem Streit zwischen den Machern des Dortmund-Tatort und dem Oberbürgermeister der Stadt gab es ein entscheidendes Treffen.

OB Ullrich Sierau und Tatort-Darsteller Jörg Hartmann tranken zusammen ein Bier.

Ullrich Sierau verrät jetzt, welche Neuerungen es rund um den Dortmund-Tatort geben wird.

Dortmund - War's das mit dem Zoff um den Tatort in Dortmund? Die Fotos, die die Stadt Dortmund und der WDR nun an ihren Presseverteiler gesandt haben, sehen jedenfalls nach Friede, Freude, Eierkuchen aus. Dortmunds Oberbürgermeister Sierau mit breitem Grinsen und frischt gezapften Pils prostet Schauspieler Jörg Hartmann (Kommissar Faber) zu, als seien die zweite gute Freunde.

Tatort aus Dortmund sorgte für Verärgerung bei Oberbürgermeister Sierau

Zur Erinnerung: Einen Tag nach Ausstrahlung des Dortmund-Tatort "Zorn" meldete sich Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau Anfang des Jahres zu Wort und zeigte sich bitter enttäuscht - nicht nur von jener Folge.

In einem Brief an den Intendanten des WDR, Tom Buhrow, hatte Sierau Verärgerung darüber zum Ausdruck gebracht. Der Vorwurf Sieraus: Der Dortmund-Tatort sei "Mobbing gegenüber einer Stadt, einer Region sowie den dort lebenden Menschen", wie RUHR24.de* berichtete.

Es folgte ein Briefwechsel mit dem WDR-Intendanten. Danach äußerten sich die Tatort-Darsteller der Dortmund-Ausgabe am Set kritisch zu den Worten Sieraus. Dann schaltete sich TV-Kommissar Jörg Hartmann nochmal ein. Die Kritik Sieraus sei "ein Schlag in die Fresse". Daraufhin lud er Dortmunds Oberbürgermeister auf ein Bier ein, um die Sache zu klären. Denn Tatort-Kenner wissen: Ein "lecker Pilsken" ist das Lieblingsgetränk des Tatort-Kommissars.

OB von Dortmund und Tatort-Kommissar trinken gemeinsam ein Bier

Und tatsächlich: Das Treffen zwischen Hartmann und Sierau hat stattgefunden. Vor der Kulisse der Industrieruine auf dem Gelände Phoenix-West in Dortmund ließen sich die Zwei mit einem frisch gezapften Bier fotografieren.

Gesprächsthema war, natürlich, der Dortmund-Tatort. Dabei tauschten sie sich unter anderem darüber aus, welche Facetten Dortmunds und der Region in den Folgen des Tatorts bereits zu sehen waren und welche es möglicherweise künftig noch sein könnten.

Sowohl Sierau als auch Hartmann, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Dortmund, seien "begeisterte Kenner und Bekenner der Region und ihrer Vorzüge". Bei dem Treffen auf Phoenix West seien daher schnell viele interessante Ideen zusammen gekommen, auf die es sich lohne, anzustoßen. Welche genau, wollen die beiden allerdings noch nicht verraten. Schließlich soll den Tatort-Fans nichts gespoilert werden.

Tatort: OB von Dortmund gibt Neuigkeiten bekannt

Ein paar Facetten lässt OB Sierau dann aber doch durchscheinen. Jedenfalls freue er sich in Zukunft auf viele Originaldrehorte. Die fertigen Folgen sollen laut Sierau in Zukunft wieder bei einem großen Rudelgucken gezeigt werden. Und: "Es sind ‚Faber-Touren‘ in Dortmund geplant, die Fans der Krimiserie zu den unterschiedlichen Drehorten im Stadtgebiet führen werden“, kündigt Sierau an.

Nicht nur Sierau scheint mit dem klärenden Gespräch bei einem "lecker Pilsken" zufrieden zu sein. Auch Jörg Hartmann zeigt sich erleichtert. „Aus dem Kessel ist jetzt jeglicher Dampf raus", kommentiert der Schauspieler, der im Dortmund-Tatort Kommissar Peter Faber spielt. Das Pils und "eine gemeinsame Sprache" hätten die letzten Meinungsunterschiede beseitigt. Hartmann: "Das Treffen mit Herrn Sierau hat großen Spaß gemacht." Der Schauspieler freue sich jetzt auf das gemeinsame Tatort-Schauen, auf Tatort-Touren durch die Stadt und "auf viele neue Drehorte."

Spezialfolge wartet auf Tatort-Fans - aus Münster und Dortmund

Nicht nur darauf dürfen Hartmann und Co. sich freuen, sondern auf eine neue Spezialfolge, die an Neujahr auf die Fans wartet. Dann ermitteln die Tatort-Kommissare aus Dortmund und Münster gemeinsam - und bekommen aus ganz Nordrhein-Westfalen dabei Unterstützung.

