Vorschau zum Dortmunder "Tatort": Er kriegt voll auf die Zwölf

Hat in seinen Rollen nicht viel zu lachen: Rick Okon muss als Dortmunder Kommissar Jan Pawlak undercover in den Kampfring steigen, wo es um Leben und Tode geht.

Auch der neue Dortmunder „Tatort“ ist ein Volltreffer. Und das liegt nicht nur am neuen Ermittler Rick Okon alias Jan Pawlak. Die wichtigsten Fragen rund um die Folge „Tod und Spiele“.

Um was geht es in „Tod und Spiele“?

Um genau das. Im Mittelpunkt stehen illegale Kämpfer, die sich für ein wettgeiles Publikum aber so richtig auf die Fresse hauen, wie Kommissar Faber zu sagen pflegt. Gegen ihre Fights ist ein WM-Kampf im Boxen nur eine Schulhofkeilerei.

Am Stadtrand werden die verbrannten Überreste eines Mannes gefunden, der gleich 30 Knochenbrüche aufwies. Er war einer der Kämpfer. Im Zentrum der Ermittlungen steht bald der russische Oligarch Oleg Kambarow (Samuel Finzi), der in einem Hotel wohnt, von wo er den Kauf des Bundesligisten Borussia vorbereitet. Sehr realistisch ist die Geschichte von Maris Pfeiffer (Regie) und Wolfgang Stauch (Drehbuch) nicht, aber egal.

Wer ist der Neue in Dortmund?

Der Junge, der niemals lacht. Damit ist nicht Thomas Ohrner gemeint, der als Timm Thaler einst sein Lachen verkaufte. Aber auch Rick Okon hat man in seinen bisherigen Rollen selten fröhlich gesehen. 2011 war der Hamburger im Transgender-Drama „Romeos“ als Frau zu sehen, die zum Mann wird. Gleich für seine erste Hauptrolle wurde Okon beim Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie Nachwuchs nominiert. Im TV-Film „Ein Schnitzel für alle“ spielte er einen Autisten. Und in der letzten Dortmunder „Tatort“-Folge „Tollwut“ ermittelte er bereits verdeckt als Kriminalkommissar Jan Pawlak.

Nun tritt er die Nachfolge von Daniel Kossik an, dessen Darsteller Stefan Konarske ausgeschieden ist. Damit geht für den 29-Jährigen ein Traum in Erfüllung: „Ich wollte immer Polizist werden.“ Sein erster Einsatz ist jedoch beinahe ein Albtraum. Pawlak muss mit Schlägern in den Ring steigen, die auf Leben und Tod kämpfen. Darauf vorbereitet hat sich Okon mit dem israelischen Selbstverteidigungssystem Krav Maga, mit dem er sich ohnehin fithält. Trainiert sein musste er auch für eine andere Rolle: Ende des Jahres ist Okon auf Sky als Kaleu Klaus Hoffmann im Serien-Remake des Klassikers „Das Boot“ zu sehen.

Ja, wie immer in Dortmund – auch wenn es diesmal dort etwas anders zugeht. „Tod und Spiele“ ist leichter und trotz des krassen Themas komischer als die bisherigen elf Fälle. Das liegt vor allem an Faber, der diesmal nicht so sehr sein Trauma verarbeitet. Er ist tatsächlich dabei, ein Mensch zu werden – allerdings mit tiefschwarzem Humor. Laut Hauptdarsteller Jörg Hartmann dürfen die Zuschauer diesmal „ein wenig Luft holen. Aber natürlich nur, um bereit zu sein für die Zuspitzungen, die bald folgen werden.“