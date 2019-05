GNTM-Finale: Auch Tom Kaulitz ist dabei, wenn Heidi Klum sein Topmodel kürt

Sayana, Cäcilia und Simone: Wer gewinnt das Finale?

+ © Pro Sieben/Frank Fastner Wollen Germany’s Next Topmodel 2019 werden: Die Finalistinnen Sayana (20, von links) Cäcilia (19) und Simone (21) am Strand in Mexiko. © Pro Sieben/Frank Fastner

Die 14. Staffel von Germany's Next Topmodel geht am Donnerstag, 23. Mai, im ISS Dome in Düsseldorf in die letzte Runde. Wir stellen die drei Finalistinnen vor.