David Friedrich: Verrät er im Dschungel Details über die Trennung von der Bachelorette?

Sunnyboy aus dem Ruhrpott: Musiker und „Bachelorette“-Teilnehmer David Friedrich gibt sich in sozialen Netzwerken gerne betont lässig.

David Friedrich hat das Herz der „Bachelorette“ im Sturm erobert. Diese Beziehung ist längst Geschichte. Nun heißt es für den abenteuerlustigen Musiker: Ab ins Dschungelcamp 2018.

Wer könnte im Dschungelcamp 2018 die Rolle des Zuschauer-Lieblings einnehmen? Ein ernstzunehmender Kandidat für diese Rolle ist David Friedrich. Der Drummer der Band Eskimo Callboy erlangte bundesweit Berühmtheit, als er das Herz der „Bachelorette“ Jessica Paszka eroberte und die Gewinner-Rose überreicht bekam. Die Langlebigkeit dieser Beziehung war von nicht allzu großer Dauer - schon nach wenigen Wochen ging die Romanze in die Brüche. Doch nicht so schlimm, dafür kommt der passionierte Musiker und Reisende nun in den Genuss eines Australien-Abenteuers.

David Friedrich: Medialer Rückzug nach Trennung von Bachelorette

Mittlerweile gibt es allerdings schon wieder regelmäßig Lebenszeichen des gebürtigen Duisburgers, der bereits vor der Verkündung seiner Teilnahme erklärt hatte, dass er furchtbar gerne mal bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" dabei wäre. Dieser Wunsch wird nun Realität: Mit wem der Schlagzeuger noch ins Dschungelcamp zieht? Unter diesem Link haben wir sämtliche Kandidaten des RTL-Formats aufgelistet.

David Friedrich war übrigens auch schon in einen kleinen Skandal verwickelt. Als der Sunnyboy aus dem Ruhrpott immer bekannter wurde, sezierten Medien Songtexte seiner musikalischen Vergangenheit und außerdem machten Sexismus-Vorwürfe die Runde.

David Friedrich im Dschungelcamp 2018: Was die TV-Zuschauer erwartet

Was die Zuschauer des erfolgreichen RTL-Formates bei David Friedrich erwarten dürfen? Die Antwort auf diese Frage fasste ein Weggefährte und guter Bekannter des Schlagzeugers kürzlich in einem Interview mit Gala.de zusammen: „David hat viele Facetten. Er ist sicher nicht der Entertainer, der extrem polarisieren oder für Krawall sorgen wird. Ich denke, man würde seine melancholische Art im Dschungel sehen und auch das ein oder andere Detail über die Trennung von Jessica Pazka erfahren“, sagte „Bachelorette“-Finalist Johannes Haller.

Auch zu den Beweggründen der Teilnahme an TV-Formaten wie „Bachelorette“ oder dem Dschungelcamp äußerte sich der Interviewte. Schließlich gibt es Mutmaßungen, wonach David Friedrich die mediale Inszenierung vielleicht nur benutzen wolle, um seine Band Eskimo Callboy berühmter zu machen. „Das kann ich zu hundert Prozent dementieren. Wer David Fame-Geilheit vorwirft, dem erzähle ich diese Anekdote: Als David neulich zu Gast beim deutschen Comedypreis war, hat er sich an der Presse vorbeigeschlichen, weil ihm der Rummel zu viel war. Er ist ein smarter Typ und alles andere als erpicht darauf, im Rampenlicht zu stehen. Die, die ihm Fame-Geilheit vorwerfen, sind nur neidisch“, so Haller weiter.

+ Vor strapaziösen Mutproben im Dschungelcamp kann eine gute Zahnpflege nicht schaden. © Instagram / _david.friedrich_

Wenn Mitte Januar (lesen Sie hier alles zu Termin und Sendezeiten der Dschungel-Show) „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ wieder auf Sendung geht, könnten möglicherweise auch Freunde von Musik auf ihre Kosten kommen. Als Schlagzeuger könnte Friedrich bei gemütlichen Lagerfeuern im Camp sich für die ein oder andere musikalische Untermalung sorgen. Sofern eine Bongo-Trommel verfügbar ist.

David Friedrich: Steckbrief des Dschungelcamp-Kandidaten 2018

Vorname David Name Friedrich Geburtsdatum 22.10.1989 Geburtsort Duisburg, Deutschland

PF