RTL-Dschungelcamp 2019: Leila Lowfire oben ohne - Sind DIESE Brüste echt?

Diskussionsthema im Dschungelcamp 2019: Leila Lowfire zeigt sich oben ohne. Aber sind ihre Brüste echt? Ihre Fans haben da eine Ahnung...

Australien - Podcasterin Leila Lowfire verkündete bereits vor dem Einzug ins Dschungelcamp, ohne Badekleidung duschen zu wollen. Die RTL-Kandidatin, bekannt für ihre freizügige Art, berichtet auf ihrem eigenen Sex-Podcast über ihre privaten Erfahrungen mit Männern. Kurz nachdem die Kandidaten am Freitag das Lager im australischen Regenwald aufschlugen, hielt die 25-Jährige dann Wort. Noch am ersten Tag konnten Zuschauer Leila Lowfire nackt beim Baden im Teich bewundern. Die freizügigen Bilder sehen Sie in der Fotostrecke von tz.de*.

Während die selbsternannte Sex-Expertin im Dschungel um die Krone kämpft, bewundern viele Fans die Oberweite der RTL-Kandidatin. Doch sind die Brüste der 25-Jährigen tatsächlich echt? Geht es nach Zuschauern der TV-Sendung, hat Lowfire bei ihrem Vorbau tatsächlich nicht nachgeholfen.

„So sehen größere Brüste aus, wenn diese nicht bis zum Platzen mit Silikon gefüllt sind“, schreibt etwa ein Nutzer auf der Facebook-Seite von Bild.de. Einen Silikon-Verdacht äußert dort niemand bis kaum jemand. Ob die Brüste der hübschen Camp-Bewohnerin jedoch tatsächlich echt sind, bleibt ungewiss. Leila Lowfire selbst äußerte sich zu einer möglichen Brust-OP wohl bislang nicht.

+ Leila Lowfire ist Kandidatin im RTL-Dschungelcamp. Die 25-Jährige zeigte sich freizügig im Teich. © MG RTL D

RTL-Dschungelcamp 2019: Leila Lowfire freizügig im Teich

Nicht der einzige Auftritt der hübschen Brünetten, der bei so manchem Zuschauer für Verwunderung sorgte. Bei der gemeinsamen Dschungel-Prüfung an Tag eins mussten die Bewohner unter anderem tierische Genitalien essen. Während viele Kandidaten mit Ekel zu kämpfen hatten, merkte Lowfire unbeeindruckt an: „Das war der härteste Penis, den ich je im Mund hatte.“

Freizügige Auftritte sind für die Sex-Expertin keine Seltenheit. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich Lowfire regelmäßig knapp bekleidet.

