Dschungelcamp 2019: Sonja Zietlow postet Bild aus Australien - Fans sind schockiert 

Die Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow scheint sich im Dschungel Australiens super wohl zu fühlen. Ihre Fans können es nicht fassen.

Die Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow begrüßt momentan wieder jeden Abend die Zuschauer im Dschungelcamp. Die 50-Jährige ist also ekelhafte Insekten und schreienden Kandidatinnen gewöhnt. Nichts für schwache Nerven, doch sie scheint daran gewöhnt. Denn jetzt postete Zietlow ein Bild von einem ungebetenen Gast in Australien. Für viele ihrerer Follower war dieser Anblick ein Schock-Moment.

Spinnenfreundin Sonja Zietlow: Nichts für schwache Nerven

Plötzlich hatte Sonja Zietlow Besuch von einem Dschungeltier. Während die Dschungelcamp-Moderatorin total entspannt blieb und sich sogar die Zeit nahm, die Spinne zu fotografieren, gerieten viele Fans in Atemnot. Sonja Zietlow schrieb zwar unter das Bild ihres achtbeinigen Besuchers liebevoll „Spidey says hi“, doch das spielte dann für die völlig erschrockenen Follower auch schon keine Rolle mehr.

„Ich würde completely giselieren. OH MY GOD, OH MY GOD, OH MY GOD!“, rastete eine Userin komplett aus. Eine weitere Frau mit offenkundiger Spinnen-Phobie erklärte: „Da würde ich glatt wieder nach Deutschland fliegen ach Quatsch fliegen, rennen“. Eine andere fand Zietlows Post gar nicht witzig: „Uhhh da werde ich glatt zur Gisele... was ein nettes Tierchen... nicht! Gut dass ich dieses Bild erst nach meiner schönen Nacht sehe. Sonst wäre an Schlaf nicht mehr zu denken.“ „Ach komm....Stein drüber! (Jetzt macht der Spruch endlich mal Sinn)“, zitierte eine Userin den Running Gag von Domenico de Cicco und wollte das Tierchen tot sehen.

Die gigantische Spinne war nicht das erste Krabbeltier, welches Sonja Zietlow bei sich willkommen hieß. Mal sehen mit welchen Bildern sie ihre Fans in Zukunft in Atem halten wird.