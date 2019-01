Dschungelcamp 2019: Was Chris Töpperwien von Bastian Yottas „Miracle Morning“ hält

Currywurst-König Chris Töpperwien zieht ins Dschungelcamp 2019 und kann das Lästern über Bastian Yotta nicht sein lassen.

Dschungelcamp 2019: Was Chris Töpperwien von Bastian Yottas „Mircale Morning“ hält

Update vom 12. Januar 2019, 22.32 Uhr: Tag zwei ist im Dschungel angebrochen und Bastian Yotta meint nun seinen „Miracle Morning“ wieder durchziehen zu müssen, sehr zum Leidwesen von Chris Töpperwien und Sandra Kiriasis, die da nicht so mitmachen wollen. Irgendwie auch verständlich. Doch den Currywurst-König trifft Yottas Show besonders „hart“: „Das ist wie jeden Morgen zum Klo und kacken gehen... das ist wie bei den anonymen Alkoholikern... und ich habe doch gerade erst eine Kopfschmerztablette genommen.“

Sagen wir so: Der Schmerz, den Chris Töpperwien empfindet, ist nachvollziehbar. Man kommt sich schon etwas vor, wie in einem Ferienlager und Bastian Yotta ist der nervige Animateur. Aber der Stachel, wenn es der „Pippi-Yotta“ macht, sitzt dann natürlich noch einmal tiefer. Als dann aber noch „Danke für diesen guten Morgen“ kommt, wird es auch für Dschungel-Erprobte fast zu viel.

Dschungelcamp 2019: Chris Töpperwien lästert über Bastian Yotta

Update vom 11. Januar 2019, 23.50 Uhr: Die TV-Zuschauer saßen gespannt vor dem Fernseher und erwarteten das erste Treffen zwischen Chris Töpperwien und Bastian Yotta - und was passierte? Nichts. Die beiden ignorierten sich einfach. Doch die Zitate des Currywurst-Königs versprechen auf jeden Fall noch mehr: „Bei dem zählen Arsch, Titten und der Miracle Morning.“ Dass der „Miracle Morning“ von Yotta schlecht zum ignorieren ist, beziehungsweise da einem ein böser Kommentar auf der Zunge liegt, können wir voll und ganz verstehen. Was uns wohl an Tag zwei an Spitzfindigkeiten erwartet?

Chris Töpperwien bekommt bald seine eigene Doku-Soap

Update vom 11. Januar 2019, 13.30 Uhr: Schon vor dem Einzug in den Dschungel steht fest, dass Chris Töpperwien auch in Zukunft über die deutschen TV-Bildschirme flimmern wird. Der erfolgreiche Auswanderer bekommt seine eigene Doku-Soap auf RTL 2. Laut DWDL lautet der Arbeitstitel "California Dreaming – Auswandern mit Chris Töpperwien". In der Show wird er andere beim Auswandern in die USA unterstützen und sie bei ihren Business-Ideen coachen. Töpperwien selbst erklärt: „Ich liebe es als Mentor, Coach und Motivator zu unterstützen. Ich werde aber auch hart und realistisch durchgreifen. (...) Samthandschuhe kennt hier keiner. Das Leben und die Arbeitswelt in den Vereinigten Staaten sind rau." Sein Auftritt im Dschungel ist wohl die beste Werbung, die er sich für seine neue Sendung vorstellen kann.

Dschungelcamp 2019: Chris Töpperwien hat schon vor Start Zoff mit diesem Kandidaten

Update vom 7. Januar: Eigentlich waren sie mal Kumpels, doch das war vor „Adam sucht Eva“: Bastian Yotta und Chris Töpperwien streiten sich schon jetzt und tauschen böse Kommentare aus - und das noch vor dem Start des Dschungelcamps 2019. Doch warum eigentlich?

Die beiden liegen, seitdem Bastian Yotta einen Spendenaufruf für Feuer-Opfer in Malibu startete, nicht mehr auf einer Wellenlänge. Denn der Haken beim Spendenaufruf war, dass Yotta gleichzeitig Rabatte für sein Lifesytle-Kurse angeboten hat, wie bild.de weiß. Das war für Chris Töpperwien zu viel des Guten.

Na da dürfen wir uns ja auf unterhaltsame Diskussionen der beiden freuen.

Vorbericht: Der Currywurst-König Chris Töpperwien im Dschungelcamp 2019

Ein Currywurst-König in Amerika - und der soll nun in den australischen Busch ziehen. Die Rede ist von Chris Töpperwien. Seit 2012 unterhält der 44-Jährige Kölner mit seinen Abenteuern im Land der unbegrenzten Möglichkeiten die deutschen TV-Zuschauer. Der Fernsehsender VOX begleitete ihn monatelang im Rahmen der beliebten Doku-Soap-ReiheGoodbye Deutschland! Die Auswanderer und machte ihn dadurch zu einem Prominenten. Oder sowas in der Art.

In den Medien kursieren seit einiger Zeit Gerüchte, laut denen Chris Töpperwien bald in einem großen RTL-Format zu sehen sein soll: Der Currywurst-König soll nämlich Medienberichten zufolge einer der Kandidaten der neuen Dschungelcamp-Staffel sein, die im Januar 2019 ausgestrahlt wird. Laut Bild-Informationen soll das Auto des Fernsehstars vergangene Woche in Köln vor einem bekannten Hotel gesichtet worden sein, zufälligerweise an dem Tag, an dem RTL Einspiel-Filme für die Show gedreht haben soll.

Eine offizielle Bestätigung vom Sender und von Chris Töpperwien selbst liegt zwar noch nicht vor. Doch auch ein Instagram-Post des deutschen Gastronomen sorgt für Hoffnung unter den Fans, die sich freuen würden, ihn im Dschungelcamp zu sehen. So postete Chris Töpperwien vor wenigen Tagen ein Foto von sich aus Köln und fügte ein besonderes Zitat von Walt Disney in der Bildbeschreibung hinzu (so lautet die deutsche Übersetzung): „Wir gehen weiter, öffnen neue Türen und machen neue Dinge, denn wir sind neugierig und Neugier führt uns immer wieder zu neuen Wegen.“ Als Hashtags sind unter anderem #beawinner, #moveon, #german, #tv, #entertainer zu lesen. Sind es alle Hinweise darauf, dass Chris Töpperwien bald in den australischen Dschungel einziehen könnte? Ja sind sie!

Offen darf er wohl (noch) nicht über eine Dschungelcamp-Teilnahme sprechen. Die RTL-Verträge verpflichten die Kandidaten zu Verschwiegenheit. Zumindest so lange, bis der Sender die Namen selbst bekanntgibt. Doch das ist mittlerweile nun passiert. RTL hat den Curry-Wurst-König offiziell als Kandidaten bestätigt.

Vor dem Dschungelcamp 2019: Chris Töpperwiens Imbiss-Karriere

Christian „Chris“ Töpperwien wurde am 26. Februar 1974 in Neuss, einer Stadt in der Nähe von Düsseldorf, geboren. Kurz nach dem Fachabitur trat er in das Imbissgeschäft seines Onkels ein und machte dort schnell Karriere: Er übernahm sogar die Leitung einer Filiale am Kölner Hauptbahnhof.

Parallel begann Töpperwien eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation, die er dann erfolgreich abschloss. Kurze Zeit später gründete er eine Werbeagentur in Köln, bemerkte aber bald, dass sein richtiger Weg woanders hinführen sollte.

2006 reiste Chris Töpperwien zum ersten Mal nach Los Angeles und verliebte sich derart in die amerikanische Stadt, dass er fünf Jahre später beschloss, komplett auszuwandern. So zog er in die kalifornische Metropole um. Dort gründete er das Silber-Schmuck-Label „Silverangeles“. Ein Jahr später dann die große Wende: Sein erster „No.1 Currywurst Truck” fing an, durch die Straßen der Film-Metropole zu rollen. Dieses neue Geschäft erschaffte ihm schon eine gewisse mediale Aufmerksamkeit, was ihn wenig später dazu bewegte, sein Konzept auszuweiten. Heute existieren mehrere „Currywurst Trucks” in verschiedenen US-Bundesstaaten. Man darf also mutmaßen, dass Chris Töpperwien nicht aus einer finanziellen Notlage heraus am Dschungelcamp 2019 teilnehmen muss.

Chris Töpperwien schafft es ins Fernsehen

Nicht viele wissen, dass die Fernseh-Karriere des Currywurst-Königs (der sich übrigens selbst so genannt hat) durch einen Zufall begann. 2012 entdeckten Reporter des Sat.1-Frühstücksfernsehens den Currywurst Truck von Töpperwien in Los Angeles und beschlossen, ihn für eine Reportage über mehrere Tage zu begleiten. Die Reportage wurde am 18. Juni 2012 ausgestrahlt und brachte ihm sowohl große Aufmerksamkeit als auch zahlreiche weitere TV-Engagements ein.

Das größte und bekannteste davon ist seine Teilnahme an der VOX-Doku-Soap-Reihe Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, die von seinem Leben in Los Angeles berichtete.

Danach folgten zahlreiche weitere Auftritte für die verschiedensten Fernsehsender Deutschlands und Amerika. Unter anderem beitaff (ProSieben), Frühstücksfernsehen (Sat.1), Drehscheibe Deutschland (ZDF), Abenteuer Leben Spezial (kabel eins), Brisant (ARD),Punkt 12 (RTL), Stadtgespräch (Center.tv, ein Kölner Sender), Good Day LA (Fox 11, ein US-Sender).

Bekannt wurde auch seine Teilnahme an der RTL-Spielshow Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare im Jahr 2016. Dabei belegte der 44-Jährige zusammen mit seiner Frau, von der er mittlerweile getrennt lebt, den dritten Platz. Das Dschungelcamp 2019 wäre somit die nächste große Reality-Show in seiner TV-Karriere.

Dschungelcamp-Kandidat Chris Töpperwien privat

Zweimal war der Promi-Gastronom verheiratet, über seine erste Frau ist allerdings nichts bekannt. 2014 heiratete Töpperwien Musicaldarstellerin Magdalena „Magey“ Kalley. Obwohl Kalley fast 20 Jahre jünger ist, hielt die Ehe vier Jahre. Im September 2018 gab das Paar dann die Trennung bekannt. „Wir möchten Euch nun endlich mitteilen, dass Magey und ich uns in beidseitigem Einvernehmen und in Freundschaft schon vor längerer Zeit getrennt haben“, kündigte der Wurstbuden-Besitzer in einer Instagram-Story an. Laut Medienberichten sollen Chris und Magey allerdings Freunde geblieben sein und häufig Kontakt zueinander haben.

Also ja: Der Currywurst-König ist aktuell Single. Ob er im Dschungelcamp 2019 seine neue Liebe kennenlernen wird?

Chris Töpperwien im Dschungelcamp 2019? In diesem Video singt er auf Englisch

Ein weiteres pikantes Detail über das Leben des Gastronomen ist für viele Fans immer noch ein Geheimnis: Vor einigen Jahren hatte Töpperwien ganz offensichtlich eine musikalische Karriere nicht ausgeschlossen! 2016 veröffentlichte er seinen Debüt-Single „There´s nothing like California sun“ beim deutschen Produzentenduo Xtreme Sound. Im Song singt der 44-Jährige auf Englisch über das Leben im schönen sonnigen Kalifornien. Auf Youtube ist das Musikvideo immer noch zu sehen.

Und doch die musikalische Karriere des Currywurst-Königs gestaltete sich sehr kurz: Nach „There´s nothing like California sun“ wurde nur noch ein Remix desselben Liedes veröffentlicht und dann nichts mehr.

