Dschungelcamp 2019: Nach der Versöhnung: Auf wen haben es Yotta und Chris jetzt abgesehen?

Dschungelcamp 2019 (RTL): Yotta und Chris haben sich versöhnt. Jetzt lästern die beiden sogar schon über ihre Teamkollegen. Tag 13 im Ticker.

Insgesamt sind noch sieben Kandidaten im Dschungelcamp 2019 dabei. Domenico de Cicco war der erste Kandidat, der ausgeschieden ist. Ihm folgten Sibylle Rauch, Tommi Piper, Gisele Oppermann und Leila Lowfire. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren die 13. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Der Gewinner erhält erstmals eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.



Mittlerweile gibt es auch erste Informationen zu den Dschungelcamp-Gagen 2019.

Update von 20.25 Uhr: Die Prüfung von Peter Orloff hatte es am Dienstag in sich. Unter der Ekeldusche verletzte sich Orloff auch noch. All das hat für einige Empörung im Internet gesorgt. Kommentare wie „Ich weine gleich.. der arme Peter“, waren dort zum Beispiel zu lesen. War die Dschungelprüfung zu hart?

Update von 19.35 Uhr: Sie haben gestritten, über den anderen gemotzt und gemeckert, dann kam die große Versöhnung an Tag 11: Bastian Yotta und Chris Töpperwien. Ist es der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Denn jetzt lästern die beiden sogar schon gemeinsam! Das lässt zumindest RTL mit einem Vorschau-Clip auf Tag 13 vermuten. Ihr erstes Opfer: Evelyn Burdecki. „Die hat ja gar nichts gerafft“, sagt Chris. „Wie eigentlich jeden Tag“, stimmt Bastian Yotta zu. Und: „Ich dachte erst, das ist eine Masche von ihr“. Weiter geht es mit Leila. Auch über die mögliche Besetzung des Finales spekulieren die beiden. Wo das wohl hinführt? Ab 22.15 Uhr werden wir es erfahren.

Update von 18.55 Uhr: Es waren aufregende Tage für Bastian Yotta im RTL-Dschungelcamp. Einer tagelangen Auseinandersetzung mit Currywurst-Unternehmer Chris Töpperwien folgte eine dramatische Versöhnung. Zwischendrin dufte der Yotta sogar Sterne sammeln. Was die vergangenen Tage auch nicht fehlen durfte: der „Miracle Morning“. Doch genau deswegen könnte Yotta nun Ärger drohen.

Update vom 23. Januar 2019, 18.33 Uhr: Das Dschungelcamp leert sich langsam. Nach Tag 12 sitzen noch sieben Stars um das Lagerfeuer herum und schütten sich gegenseitig ihr Herz aus. Nicht mehr dabei ist seit gestern Leila Lowfire. Wer ist das, fragen Sie sich jetzt? Ja, ihr Auszug ist wahrlich kein allzu großer Verlust für das Camp. Über das Ende ihrer Zeit im Dschungel scheint sie sich sogar gefreut zu haben. War Leilas doch eher langweiliges Auftreten im Dschungelcamp vielleicht sogar kalkuliert?

Dschungelcamp 2019: Sieben Kandidaten sind noch im Camp - Leila Lowfire muss gehen

00.06 Uhr: Eigentlich hat Heulsuse Gisele Oppermann den Dschungel verlassen - trotzdem fließen weiter Tränen! Zumindest an Tag zwölf neigte Doreen Dietel zu emotionalen Ausbrüchen. Es ging um Versagen, ihren Ex und und und. Plagen sie auch die kommenden Tage Zweifel? Überraschend ruhig blieb es heute in Sachen Yotta und Currywurst Chris. Wer weiß, wie lange die Ruhe anhält. Ein Abschiedsgeschenk hat Gisele ihren Ex-Kollegen wohl auch beschert - zumindest zum Teil.

00.04 Uhr: Uuuuund Leila muss nach Hause. Damit sind noch sieben Kandidaten im Camp.

00.03 Uhr: Evelyn bleibt, Chris auch. Leila vielleicht, Felix bleibt dadurch.

00.01 Uhr: Peter und Sandra sind es nicht. Yotta vielleicht.

23.57 Uhr: Zeit wird‘s. Wer muss heute gehen? Doreen ist es nicht. All die Tränen umsonst! Obwohl ihre Augen schon jetzt wieder ettwas glasig wirken.

23.45 Uhr: Einmal noch Werbepause, dann erfahren wir, wer heute nach Hause muss.

23.42 Uhr: Jetzt will der Yotta die Evelyn sogar coachen! Er will ihr helfen, mehr zu lesen. Dann Aussprache: Evelyn erklärt Bastian, wie sehr seine Worte sie bei der Schatzsuche verletzt hatten. „Wenn mich was nervt, werde ich auch mal deutlich“, schnauzt Bastian dann ins Dschungeltelefon. So deutlich ist er Evelyn gegenüber allerdings nicht geworden...

23.36 Uhr: Regelverstöße! Wurde aber auch mal Zeit. Doreen verkündet als Teamchefin die Nachricht. Das haben die Stars verbrochen: Alleine im Camp unterwegs gewesen (der Yotta), Mikro zugehalten (Chris), Zigarettenregelung umgangen (Gisele gab Leila ihre Zigaretten) und Nachtwache nicht richtig gehalten (Gisele lag im Bett und ist eingeschlafen). So schnell kann‘s gehen und die Teamchefin Doreen gibt die Luxusgegenstände im Dschungeltelefon ab. Unter den Campern macht sich Unmut breit - auch wegen einer ehemaligen Kollegin. „Gisele war der schlechteste Teamplayer ever“, urteilt Bastian.

Dschungelcamp 2019: Tränen bei Doreen Dietel

23.27 Uhr: Leila gibt ihr Amt als Teamchefin an Doreen ab. Die freut‘s. Doch dann kullern die Tränen. Macht da jemand Gisele Konkurrenz? „Ihr seid so eine tolle Truppe und ihr gebt mir das zurück, was mir gerade fehlt“, sagt die neue Team-Mama. Die vergangenen 46 Jahre seien einfach hoch gekommen. „Bei Doreen sehe ich den größten Dschungel-Effekt“, kommentiert Leila (ja, die gibt‘s noch!) im Dschungeltelefon. Und dann dreht sich bei Doreen wieder alles um Tobias. „So wie du redest, habt ihr de facto noch einmal eine Chance“, muntert Sandra Doreen auf. Dann weint sie wieder. „Ich war in so einem Wahn“, sagt sie. Einem Sport-Wahn. „Er hat so viel mit mir mitgemacht.“ Nachdenkliche Worte über ihre Verlustängste, weitere Tränen. „Das ist wie eine Selbsthilfe-Gruppe“, meint Leila.

23.18 Uhr: Werbung, die zweite.

Dschungelcamp 2019: Peter Orloff muss in die Dschungelprüfung

23.11 Uhr: Jetzt gibt es noch ein Eis, in der Ekel-Variante natürlich: „Pürierte Schweinevagina mit Kakerlaken“. Peter scheitert an der Zeit und freut sich über insgesamt drei Sterne. „Bin glücklich, heute hier gewesen zu sein.“ Auch die Stars freuen sich. Die Zuschauer fanden die Prüfung für Peter allerdings zu hart.

23.08 Uhr: Box eins hat schon ganz gut geklappt, Stern eins schafft es in die bereit gestellte Schachtel. „Zu Box Nummer zwei!“, ruft Sonja Zietlow. „Die ist links von dir“. Auch Hartwich schreit „Box Nummer zwei!“. Doch irgendwie scheint Peter das nicht ganz zu verstehen. Die erste Box ist ja schon leer. Zietlow legt sich ins Zeug, gestikuliert wild herum, will den richtigen Weg zeigen - doch die Zeit ist um.

Wegen Sonja sind gerade im Hintergrund zwei Flugzeuge kollidiert. #IBES pic.twitter.com/GQbNhSLQDX — Mutter Teresa (@abteilungswag) 22. Januar 2019

23.05 Uhr: Als schwimmende Arche Noah darf Peter nun ins Wasser. Kurzfassung: Zu Boxen schwimmen, an einer Schnur ziehen und herausfallende Tiere sowie Sterne mit Arche-Noah-Hut fangen. So viel zur Theorie.

23.01 Uhr: Unter der Ekeldusche durfte Peter dann Sterne von der Wand abschrauben. Von oben regnete es vergammeltes Dschungel-Wasser und Fischabfälle. Er sackt immerhin einen Stern ein. Dann der Schock: Peters Hand ist wund! Der 74-Jährige hat sich verletzt! Dr. Bob ist zur Stelle und verarztet den Camper gleich. „Kein Thema“, meint Peter.

22.56 Uhr: Die Suche geht in Schließfächern weiter. Die meisten der 18 Fächer gehen nicht auf. Peter sucht fleißig weiter. Bis er noch mehr Fleisch- und Tierabfälle findet. Zwischen der ein oder anderen Spinne wartete dann ein weiterer Schlüssel. Dann ist die Zeit auch schon um. Ein Stern war nicht dabei.

22.53 Uhr: Los geht es mit dem „Tag am See“, der Dschungelprüfung für Peter Orloff. Oben ohne darf der 74-Jährige erst einmal in einer „Umkleide“ in allerhand ekelhaften Abfällen nach Sternen wühlen. Einen findet er.

22.43 Uhr: Bevor wir Peter bei der Prüfung begutachten können, gibt es erst einmal Werbung.

22.39 Uhr: „Ich bin voller Adrenalin!“ (Peter Orloff, 74 Jahre alt). Gute Voraussetzung für die anstehende Prüfung.

22.35 Uhr: Evelyn ist geschockt: „Das ist mir nahe gegangen“. Worum geht‘s? Klar, schon wieder die Schatzsuche. „Du kannst auch mal die Klappe halten“, herrschte Bastian die Blondine an. Und damit hat die jetzt zu kämpfen. Sie schüttet dem Dschungeltelefon ihr Herz aus. „Da hatte ich schon ein bisschen Angst.“ Schockierend sei es gewesen. Und: Das hätte sie von „Basti“ nicht erwartet. Hält Evelyn in Zukunft nun mehr Abstand?

Doreen Dietel im Dschungelcamp 2019: „Ich hab mir so viel vorgenommen“

22.31 Uhr: Doreen am Tiefpunkt? Ihr „Vielleicht“ bei der Abstimmung scheint sie tief getroffen zu haben. „Ich hab mir so viel vorgenommen“, seufzt sie ins Dschungeltelefon. "Ich habe so Schiss, dass ich rauskomme und irgendwie hacken alle auf mir rum, weil ich so einen Scheiß gemacht habe. Ich habe aber keinen Scheiß gemacht." Und: „Ich hab das von Herzen gewollt hier drin.“ Für sie sei das Dschungelcamp mehr als ein Spiel. Yotta versucht, sie am Lagerfeuer aufzuheitern. Mit begrenztem Erfolg. Dietel spielt noch mal auf ihr Serien-Aus an. "Es ist schon wieder mal so: Versagen! Auch das Thema mit der Serie: Da bin ich auch rausgeschrieben worden.“ Dabei hatte sie doch die vergangenen Tage bereits mit Liebeskummer zu kämpfen. Jetzt hat sich übrigens ihr Ex-Freund Tobias Guttenberg zu Wort gemeldet.

22.27 Uhr: Keine Tränen, kein Drama - nichts. Gisele ist raus und es ist fast nichts passiert. Sie wirkte sogar fast gelöst. „Ich bin zufrieden“, sagt sie im Interview danach. „Wenn Deutschland mich nicht mag, dann ist das halt so“. Sie möge sich selbst, und darauf würde es ankommen. RTL war dann noch ganz nett und ließ Gisele einen Koala knuddeln. Und auf einmal kullerten sie wieder, die Tränen. Happy End!

22.20 Uhr: „Was für eine Scheißdrecksprüfung“ - das geht ja schon mal gut los! Chris Töpperwien spielt auf die Schatzsuche an. In der Nacht zuvor durfte er mit Evelyn und Bastian los ziehen. Als Belohnung gibt es Tee für das ganze Team. Die drei hätten sich auch für ihr Lieblingsgetränk entscheiden können. „Denn kannste gleich in den Wald schmeißen“, findet Chris. Er meint natürlich den Tee. Bastian spricht dagegen vom Schatz der Versöhnung, immerhin kam es zur Aussprache zwischen ihm und Chris. Chris sorgt sich derweil um mögliche Schlagzeilen. „Ich hab‘s natürlich nicht vor der Kamera machen wollen“, erzählt er im Dschungeltelefon. „Das ganze Camp war heute eine Psycho-Nummer“, flüstert er Evelyn zu. Und lässt seinen Frust raus. „Die Zuschauer sollen mich hier raus wählen, ich will raus hier.“ Harte Worte.

Dschungelcamp 2019: Tag 12 jetzt im Ticker

22.16 Uhr: Evelyn enttäuscht vom Yotta? Doreen kämpft mit sich selbst? Peter Orloff muss (darf?) in die Dschungelprüfung? Das kann was werden, der Trailer verspricht schon so einiges.

21.59 Uhr: So, wir bringen uns schon mal in Stellung. Noch läuft „Deutschland sucht den Superstar“.

Bohlens Englisch ist fast so gut wie das von Yotta #dsds #ibes — Larrymore (@Larrymore16) 22. Januar 2019

21.26 Uhr: Bastian Yotta sprach am Lagerfeuer über seine Kindheit - und das hatte es in sich. So erzählte er unter anderem, dass er von seinem Vater geschlagen wurde. Doch jetzt hat sich Bastians Vater selbst zu Wort gemeldet und bezieht Stellung zu den Vorwürfen.

21.10 Uhr: In gut einer Stunde startet das RTL-Dschungelcamp. Passend dazu:

Uns bleiben weitere Schrei und Heulattacken erspart Gisele geht #dschungelcamp pic.twitter.com/nAYv9jmXiF — Grinsekatze (@Grinsekatze20) 21. Januar 2019

Gisele muss Dschungelcamp 2019 verlassen: „Ich wusste, man nimmt im Dschungelcamp ab“

21.01 Uhr: An Tag elf war für Gisele Oppermann Schluss im Dschungel. In einem Interview mit t-online.de verriet Gisele nun, wie viel sie im Dschungel abgenommen hat. „Ich wiege jetzt 53 Kilo und bin mit 57 Kilo gestartet“, sagte sie t-online.de. Dabei hätte sie sich absichtlich sieben Kilo über Weihnachten angefuttert. „Ich wusste, man nimmt im Dschungelcamp fünf bis acht Kilo ab“, sagt sie. „Wie hätte denn das gehen sollen bei meinem Normalgewicht zwischen 50 und 52 Kilo?“

Auf die Frage, wen sie von den Kandidaten „am liebste nie wieder sehen“ möchte, hat sie auch eine Antwort parat. „Doreen!“. Der Grund: „Wir sind einfach immer angeeckt und ich habe ihr nichts mehr zu sagen“.

Dschungelcamp 2019: Darum sorgt sich Chris jetzt - und was seine Mutter damit zu tun hat

Update 20.30 Uhr: Auch heute Abend wird die Versöhnung zwischen Bastian und Yotta Thema sein bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ sein. Das verrät zumindest die Vorschau auf die heutige Folge. Denn jetzt macht sich Chris Töpperwien Sorgen, wie denn die Reaktionen in der Heimat auf den Friedensschluss ausfallen könnten. „Ich bin gespannt, was die Medien schreiben, wenn die das sehen“, flüstert er Evelyn in dem von RTL veröffentlichten Clip zu. Doch das scheint nicht seine einzige Sorge zu sein. „Mann, Mann, Mann, meine Mutter“, sagt er noch.

Update vom 22. Januar, 19.48 Uhr: Über Tage flogen die Fetzen zwischen Bastian Yotta und Chris Töpperwien. Gestern dann die große Aussprache. Doch Yottas Entschuldigung kam nicht überall gut an - und sorgte sogar für Entsetzen.

Dschungelcamp 2019: Gisele muss nach Hause - doch das läuft anders als gedacht

Am elften Tag im Dschungel war so einiges los. Bastian Yotta legte ein emotionales Geständnis über seine Kindheit ab. Doch das Thema schlechthin war natürlich die Versöhnung zwischen ihm und Chris Töpperwien. Gemeinsam mit Evelyn Burdecki gingen die beiden Streithähne auf Schatzsuche. Da war Spannung vorprogrammiert! Immerhin hatten Yotta und Chris das Dschungelcamp in den vergangenen Tagen mit ihren Streitereien auf Trab gehalten. Kehrt nun Ruhe ein?

Dschungelcamp 2019: Gisele Oppermann musste an Tag elf das Camp verlassen

Gute Nachrichten gab es auch von der Dschungel-Prüfung zu berichten: Neun Sterne brachte das Trio Bastian, Sandra und Leila zurück ans Lagerfeuer. Das Camp verlassen musste übrigens Gisele Oppermann - bei der Verkündung des Abstimmungsergebnisses flossen nicht einmal Tränen! Ab 22.15 Uhr startet auch heute wieder eine neue Folge „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ auf RTL.

Die wichtigsten Infos zum Dschungelcamp 2019

In unserem Ticker können sie Folgen eins und zwei der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ sowie die Dschungelcamp-Folgen drei, vier und fünf nochmal nachlesen. Auch die Ereignisse der Folgen sechs, sieben und acht sowie die Tage neun, zehn und elf können sie in unserem Ticker nachlesen.

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über alle Sendetermine des Dschungelcamps 2019 zusammengestellt und wie Sie das Dschungelcamp live im TV oder per Stream verfolgen können.