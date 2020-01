Dschungelcamp 2020: Elena Miras reizt mit Wow-Fotos auf Instagram

Elena Miras präsentiert auf Instagram gerne was sie körperlich zu bieten hat.

Elena Miras zeigt sich aktuell im Dschungelcamp in gewohnter Pöbel-Manier. Doch nicht nur im Fernsehen provoziert sie gut und gerne, sondern auch auf Instagram - und zwar mit extrem heißen Fotos.

Elena Miras nimmt 2020 beim RTL-Dschungelcamp teil.

Schon in früheren RTL-Shows wie „Sommerhaus der Stars" ist sie insbesondere durch ihre aggressive Art aufgefallen.

Auf Instagram provoziert sie ebenfalls gerne, jedoch nicht mit fiesen Sprüchen, sondern mit freizügigen Fotos.

Australien/Zürich - Die Schweizerin Elena Miras steht mit dem Dschungelcamp nicht das erste Mal vor der Kamera. Dem RTL-Publikum dürfte die Brünette bereits aus „Love Island“ und „Sommerhaus der Stars“ bekannt sein - und das nicht nur, weil sie in beiden Shows den Sieg davontrug. Ins Gedächtnis der Zuschauer hat sich Miras vor allen Dingen deshalb eingebrannt, weil ihre Wutausbrüche des Öfteren für ordentlich Zoff sorgten.

Provozieren kann sie aber nicht nur mit Schimpfwort-Tiraden: Auf Instagram zeigt die Dschungelcamp-Kandidatin in knappen Outfits ganz selbstbewusst, was sie körperlich zu bieten hat. Das gefällt vielen, während andere einiges auszusetzen haben.

Elena Miras auf Instagram: Im Dschungelcamp spricht sie offen über Cybermobbing

Die Schweizerin macht kein Geheimnis daraus, dass sie im Internet viele Gemeinheiten von Hatern einstecken muss. Unter Tränen erzählt sie Toni Trips* im Dschungelcamp* von den zahlreichen Mobbing-Attacken* sowie von einer emotionalen Erfahrung mit dem Jugendamt. Wer einen genaueren Blick auf die Kommentare unter Elena Miras‘ Instagram-Bildern wirft, versteht, was die Schweizerin meint.

Auf mehreren Fotos zeigt die selbstbewusste Dschungelcamp-Kandidatin* ihren durchtrainierten Body. Das gefällt aber nicht jedem, denn so schreibt beispielsweise ein User: „In solchen Sendungen fallen die Masken. Ekelhaft. Das macht die Schönheit leider wieder hässlich.“ Dem Kommentar schließen sich mehrere Stimmen an, die Elena Miras* vorwerfen, ihre schwierige Persönlichkeit mit Bildern ihres nahezu makellosen Körpers zu überspielen.

Dennoch überwiegen die positiven Meinungen, die Miras gegen die Hass-Kommentare verteidigen: „Diese ganzen abgef***ten Hater sind einfach nur ekelhaft, wie die meisten hier richtiges Gruppen-Mobbing gegen Elena veranstalten, ihr seid abartig!“

Dschungelcamp-Kandidatin Elena Miras zeigt was sie hat - und ihre Follower sind begeistert

Andere Kommentatoren konzentrieren sich ganz auf Elena Miras‘ gewagte Bilder, in denen sie sich mit einem Lächeln in knapper Kleidung präsentiert. Ein sehr freizügiges Foto ohne Unterwäsche kommt bei ihren 458.000 Followern (Stand 15. Januar 2020) ganz besonders gut an:

Zahlreiche begeisterte Kommentare wie „Mir stockt der Atmen“ und „Was für ein Körper“ sind unter ihren Bildern zu lesen. Sehr gefällt ihren Fans auch, dass die Schweizerin es geschafft hat, nach der Geburt ihrer Tochter Aylen immer noch so gut in Form zu sein: „Du bist wunderschön!!!! Die sind alle nur neidisch, es gibt wenig Menschen, die so gut aussehen, nachdem sie ein Kind bekommen haben.“

