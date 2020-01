Dschungelcamp 2020 gestartet: Achtung, Spoiler! Das passiert heute

Das Dschungelcamp 2020 ist gestartet. Trotz aller Kritik denkt RTL nicht an eine Absage. Das passiert heute in der ersten Folge.

Das Dschungelcamp 2020 ist gestartet.

ist gestartet. Trotz aller Kritik wegen der Buschfeuer in Australien läuft die RTL-Show bereits.

läuft die RTL-Show bereits. Die ersten Bilder der 14. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ hat RTL veröffentlicht.

Trotz der anhaltenden Buschfeuer in Australien hat RTL das Dschungelcamp 2020 gestartet. In den vergangenen Tagen wurden Forderungen nach einer Absage der 14. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ laut.

Unter anderem hatten sich in der Bild-Zeitung Politiker und Prominente kritisch zu der geplanten Ausstrahlung geäußert. Auch der Münchner Komiker Harry G. - alias Markus Stoll - hatte RTL in einem Video mit teils unflätigen Äußerungen angegangen.

+ Dschungelcamp 2020: Zum Start darf Sonja Kirchberger ein Fischauge essen. © TV Now

Dass RTL das Dschungelcamp 2020 bereits gestartet hat, wurde bereits im Mittags-Nachrichtenformat „Punkt 12“ deutlich. Es gab eine Live-Schalte zu Vor-Ort-Reporterin Bella Lesnik, die der Moderatorin Katja Burkhart von der Aufzeichnung der ersten Szenen berichtete.

Dschungelcamp 2020 gestartet: RTL zeigt erste Bilder

Zur Kritik an der Ausstrahlung gab es kein Wort. RTL-Reporterin Lesnik berichtete euphorisch: „Alle 12 Prominenten sind bereits eingezogen. Aber vor dem Einzug gab es natürlich wieder einige Hindernisse zu überwinden. Das ist ja hier schließlich auch ein Wellness-Urlaub.“

Anschließend teaserte RTL die erste Folge an, die am heutigen Freitag ab 21.15 Uhr ausgestrahlt wird, an. So war zu sehen, wie mehrere Dschungelcamp-Kandidaten von einem Ranger rund gemacht wurden. Ex-Boxweltmeister Sven Ottke bekam eine Karte vom Dschungelcamp.

Weiter war zu sehen: Elena Miras saß in einer Badewanne, die auf eine Küstenklippe zusteuerte.

+ Elena Miras absolviert eine Prüfung im Dschungelcamp 2020. © MG RTL D

Bella Lesnik verriet außerdem: „Es gab einen ganz besonderen Einzug in diesem Jahr. An dem ich auch zufällig vorbeigefahren bin. Also: Wenn sie heute Abend im Fernsehen ein weißes Auto durchs Bild fahren sehen - das bin dann ich. Mehr darf ich dazu aber nicht verraten.“

Am späten Freitagnachmittag bekamen die Zuschauer der RTL-Sendung „Explosiv“ noch weitere Bilder aus dem Dschungelcamp 2020 zu sehen. So zeigte der Sender die Kandidaten bei einer Ekel-Prüfung. Unter anderem musste Sonja Kirchberger etwas vertilgen, das an ein Auge erinnerte. Offenbar handelte es sich um ein Fischauge. Womit sie sich offensichtlich schwertat. Der Brechreiz stand ihr ins Gesicht geschrieben.

Und: Auf seinem Twitter-Account zeigt RTL bereits das komplette Intro für das Dschungelcamp 2020 - das die Zuschauer heute erstmals ab 21.15 Uhr im TV sehen werden.

Damit nicht genug: RTL hat auf seiner Presse-Seite (nur für Medienhäuser zugänglich) bereits eine Zusammenfassung der ersten Folge veröffentlicht. Diese Informationen dürfen heute nicht vor 23.59 Uhr - also dem geplanten Ende der ersten Dschungelcamp-Folge veröffentlicht werden. Auch unsere Onlineredaktion hat die Zusammenfassung bereits gesehen.

Die letzten Stunden vor dem Dschungelcamp

Fakt ist: Alle Dschungelprüfungen der ersten Folge fanden bereits statt. Die Zuschauer sehen bei RTL heute Abend eine Aufzeichnung. Auch verrät RTL bereits, welche Promis wie viele Sterne geholt haben. Was die Zuschauer heute Abend live sehen werden: Die Moderationen von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Und: Wenn die Moderatoren den Kandidaten im Camp verraten werden, wer in die Dschungelprüfung gewählt wurde. Das wird bekanntlich immer live bei RTL verkündet.

Trotz aller Kritik an der Ausstrahlung wegen der Buschfeuer in Australien bekam RTL auch Rückendeckung. Und zwar ausgerechnet von Konkurrenz-Sender ProSieben.

In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Danke für den Support.



PS: Wir gucken "The Masked Singer" auch nicht. https://t.co/GLxoGzEYP0 — RTL (@RTLde) January 9, 2020

Der Münchner Privatsender hatte am Donnerstag getwittert: "Angemerkt. Wir schauen es nicht. Aber wir verstehen nicht, was es #Australien helfen sollte, wenn @RTLde - so wie es der ein oder andere Politiker fordert - das Dschungelcamp absagt. Jeder kann selbst entscheiden, ob er es schauen mag. Und das ist gut so."

RTL bedankte sich wiederum bei ProSieben ironisch: „In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Danke für den Support. PS: Wir gucken ‘The Masked Singer‚ auch nicht.“

Dass RTL das Dschungelcamp vor dem Ende der 14. Staffel abbricht, scheint nun kaum mehr vorstellbar.

fro

