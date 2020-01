Dschungelcamp 2020: So viel Gewicht verloren die Kandidaten durch die Dschungeldiät

Der Aufenthalt im Dschungelcamp bedeutet für die Kandidaten eine unfreiwillige Diät. Wer ist zufrieden mit seinem Gewichtsverlust im Camp? Und wer regt sich auf?

mehrere Stars haben ordentlich abgespeckt

einige freut es, andere sind enttäuscht



zwei Kandidaten regen sich sogar auf und finden drastische Worte



Sidney - Fast sieben Kilo in nur einer Woche. Das klingt alles andere als gesund. Laut RTL hat Marco Cerullo in seiner einen Camp-Woche aber so viele Kilos eingebüßt. Leider begnügte sich die Abnahme natürlich nicht auf Fett, sondern raubte seinem Körper auch einiges an Muskelmasse. Freundin Christina Grass nutzte das Maßband und berichtete von einer auffälligen Minderung am Bizeps. Abnehm-Rekordhalter ist dieses Jahr aber Raúl Richter, dessen Gewicht im Camp um zehn Kilogramm purzelte. Kein Wunder bei dieser drastischen Dschungeldiät* von 70 Gramm Reis und 70 Gramm Bohnen am Tag.

Dschungelcamp: Leckere Extras für Sterne

Exotische, australische Extras - und das ist besonders wohlwollend ausgedrückt - gibt es nur für gewonnen Sterne. Besonders viele der ominösen Fleisch-Spezialitäten wie Känguruh-, Krokodilschwanz & Co. gab es aber 2020 sowieso kaum. Vor allem in Woche eins der RTL-Show wählten die Zuschauern Danni Büchner* besonders häufig in die Prüfungen. Doch die kontroverse Dschungel-Nervensäge konnte dort stets nur wenige Sterne ergattern, was wenig Essen bedeutete und den Ärger der Mitcamper vergrößerte. Einzig Helena Fürst, die eine ähnliche Rolle damals im Dschungelcamp einnahm schien sie zu verstehen und zu verteidigen.

Eine positive Sache gab es für Danni Büchner dennoch: ihr Gewichtsverlust. Gegenüber promiflash.de verriet sie, dass sie im Dschungel neun Kilo abgespeckt hat. Damit scheint sie sehr zufrieden zu sein: „Steht mir aber ganz gut, oder?“

Dschungelcamp: Abnehm-Frust bei einigen Kandidaten

Dschungelkönig Prince Damien berichtet gegenüber Bild, neun Kilo eingebüßt zu haben, die er jetzt wieder drauf futtern wolle. Im Gegensatz zu Prince Damien* half das maue Essen Wendler-Ex Claudia Norberg nicht sehr beim Abnehmen. Sie ist von ihrem Gewichtsverlust nach dem Camp eher enttäuscht. „Nur vier Kilo habe ich abgenommen“ verriet sie t-online.

Trödler Markus Reinecke verlor immerhin sieben Kilo im Dschungelcamp und auch Box-Legende Sven Ottke verließ das Camp mit neun Kilo weniger. Das wenige Essen setzte ihm ziemlich zu. Er verriet rnd.de: „Das war ja fast Folter. Der Essensentzug, der Schlafentzug, alles zusammen. Ich bin rumgelaufen wie Falschgeld. Ich hätte nie gedacht, dass man in 14 Tagen neun Kilo abnehmen kann.“

Besonders negativ sieht ihren vermeintlichen „Abnehm-Erfolg“ Elena Miras*. Sie betitelt ihre sieben Kilo weniger als „Mega-Katastrophe“. Sie habe jetzt „ein Kindergewicht“. Am Drastischsten drückte aber Toni Trips ihren Schock über die verlorenen Kilos aus: „Ich bin ja nur noch Haut und Knochen, vor allem jetzt gerade mal mit 48 oder 49 Kilogramm.“

Ebenso erstaunlich ist die Abspeck-Bilanzen von Anastasiya Avilova: Erstaunliche sechs Kilo hat das eh schon dünne Model verloren. Bei Sonja Kirchberger war es nicht ganz so viel. Laut "Promiflash" verließ sie das Camp vier Kilo leichter.

Die Top-Abnehmer des Dschungelcamps 2019

Auch im letzten Jahr purzelten im Camp die Pfunde. Rekordhalter in Sachen „Kiloverlust“ war 2019 Felix van Deventer mit 11 Kilo in gerade mal 16 Tagen. Platz zwei mit 10 Kilo Gewichtsverlust teilten sich Peter Orloff undFritz Töpperwien. Dschungelkönigin Evelyn Burdecki fiel während des Camps um ganze fünf Kilo auf am Ende nur noch49 Kilogramm und wunderte sich über einen Nebeneffekt: „Aus meinen Milchtüten sind kleine Erbsen geworden.“

Ein Skandal um den Twitter-Account des Senders sorgte für einen Aufschrei in den sozialen Medien. Mit dem RTL-Account wurden mehrere rechtsextreme Tweets geliket. Auch das Dschungelcamp ist betroffen.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digtial-Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © TVNOW / Stefan Menne