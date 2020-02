Nach dem Dschungelcamp 2020: War alles nur Show? Claudia fällt Danni eiskalt in den Rücken

Danni Büchner ist enttäuscht von ihrer Dschungelcamp-Freundin Claudia Norberg. War die Freundschaft nur gespielt?

Danni Büchner war im Dschungelcamp 2020 eigentlich gut mit Claudia Norberg befreunden.

war im Dschungelcamp 2020 eigentlich gut mit Claudia Norberg befreunden. Doch Claudia jubelte bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel“ über Dannis Aus.

War die Freundschaft nur Show?

Update vom 9. Februar 20.50 Uhr: Im Dschungelcamp 2020 waren Danni Büchner und Claudia Norberg beste Freundinnen. Das Duo unterstützte sich gegenseitig und hielt gemeinsam gegen Sticheleien von Sonja Kirchberger, Elena Miras und Co. stand. Wendler-Ex Claudia wurde nicht mal von Dannis Nörgeleien und der Danni-Büchner-Show abgeschreckt, über die sich die meisten anderen Mitcamper beschwerten.

Dschungelcamp 2020: Claudia Norberg jubelt über Dannis Auszug

Doch bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel“, das am 9. Februar auf RTL ausgestrahlt wurde, zeigte sich plötzlich eine ganz andere Seite dieser schnell gewachsenen Freundschaft. In einem Clip wurde gezeigt, wie die bereits ausgeschiedenen Camper reagierten, als sie im Fernsehen mitverfolgten, wie Danni Büchner als Drittplatzierte ausschied: Einige Camper jubelten laut und brüllten vor Freude - allen voran Sonja Kirchberger und Elena Miras. Doch auch Claudia Norberg klatschte in die Hände und freute sich offenbar, dass ihre Eigentlich-Busenfreundin ausgeschieden ist.

Dschungelcamp 2020: Danni verärgert über Claudia

Danni Büchner reagierte empört auf Claudias Jubel. Doch Claudia schien sich keiner Schuld bewusst. Von Sonja Zietlow darauf angesprochen, antwortete Claudia: „Ich bin nicht Team Danni, ich mag ja alle. Es war aus der Situation heraus“

Ein Twitter-Nutzer zog gleich einen Vergleich zwischen der Feier-Szene im Dschungelcamp und dem in Deutschland aufziehenden Sturmtief Sabine:

Erstmeldung vom 13. Januar 2020:

Dschungelcamp 2020: Fans und Bewohner genervt von Danni-Büchner-Show - „Was hast du geglaubt, wo du bist?“

Australien - Bei Danni Büchner könnte man das Gefühl bekommen, dass sie sich selbst schon als Dschungel-Königin sieht - obwohl das Finale erst am 25. Januar stattfindet. Die Witwe von Jens Büchner (†49) wurde auch an Tag drei und vier in die Dschungelprüfung gewählt und sorgte mit einigen Aussagen fürAufregung bei den Fans. Auch an Tag 5 musste Danni wieder ran und stieß bei der Dschungelprüfung an ihre Grenzen.*

Dschungelcamp 2020: „Da siehst du, an wem die Zuschauer Interesse haben“

Die meisten Kandidaten sehen die Wahl in die Dschungelprüfung als Abneigung gegen sich selbst und eine damit verbundene Strafe. Doch Danni Büchner ist da ganz anderer Meinung. Für sie ist die Wahl zur Dschungelprüfung ein Zeichen von Interesse an ihrer Person.* „Daran siehst du, an wem die Zuschauer* Interesse haben“, erklärt die Witwe vonJens Büchner.

Während sie mit Elena auf dem Weg zur Prüfung ist, lästert Danni Büchner über die anderen Camp-Bewohner: „Die ärgern sich! Die werden nicht drankommen. Das ist doch gut, das ist meine Zeit, meine Sendezeit!“

Dschungelcamp 2020: Hat Danni Büchners Ego-Show Folgen? Twitter-User schmieden Pläne zu ihrer Sendezeit

So ganz verstanden hat Danni Büchner das Dschungelcamp* offenbar nicht. Auch nach der Prüfung zurück im Camp freut sie sich weiterhin über ihre Wahl und die vier Sterne, die sie geholt hat. „Das wird hier noch eine Danni-Show“, sagt sie. Und diese „Danni Show“ geht ihren Mitcampern mittlerweile gehörig auf die Nerven*.

Auf Twitter werden derweil Pläne zu Dannis Sendezeit geschmiedet: Danni Büchner soll zwar in jede Prüfung gewählt werden, aber dann auch als erste das Camp verlassen müssen. Klingt nach einem gut durchdachten Plan!

Und auch andere Twitter-User machen sich über den Ego-Trip von Büchner lustig. Sie reagieren mit Spott auf die peinlichen Aussagen und den Höhenflug von Danni Büchner und kritisieren damit (zurecht) ihre One-Woman-Show. Ihre Kinder finden jedoch, dass Danni völlig falsch dargestellt wird und werfen RTL Stimmungsmache* vor.

Schon bevor das Dschungelcamp 2020 startete, bekam Büchner einen Shitstorm auf Instagram. Sie wurde kritisiert, weil sie ihre Kinder alleine in Deutschland lässt.*

Dschungelcamp 2020: „Was hast du denn geglaubt, wo du bist?“

Doch nicht nur die Twitter-Gemeinde ist von Danni Büchners Auftritten genervt. Die Camp-Bewohner machen ihrem Frust über die 41-Jährige auch Luft. So zum Beispiel Camp-Mitbewohner Sven Ottke, wie Bild.de berichtet. Als sich Danni Büchner in einer Tour über die Geräuschkulisse und das Wasser beschwerte, reichte es dem Box-Weltmeister: „Sorry, ich bitte dich. Ich verstehe dich Null. Was hast du denn geglaubt, wo du bist?“, gab der 52-Jährige der nörgelnden Büchner zu verstehen.

Und auch zwischen Anastasiya Avilova und der Witwe von Jens Büchner flogen im Camp schon die Fetzen. So heftig, dass sich sogar der Ex-Freund von Anastasiya zu Wort meldete.* Bei Marco und seiner Christina ist zwar alles gut, allerdings hat er Angst, dass ihre Beziehung das Dschungelcamp nicht übersteht. Unterdessen gibt es Fake-Vorwürfe gegen das Dschungelcamp* und ein Flitzer stört den Dschungel-Talk bei „Stern TV“* mit seinem Anliegen.

Dschungelcamp 2020: Ex-Kandidaten ätzen gegen Danni Büchner: „Garstige Person“

Update vom 16. Januar 2020: Im Dschungelcamp polarisiert kaum eine Person so stark wie Danni Büchner. Nun gehen zahlreiche Ex-Kandidaten hart mit ihr ins Gericht.

