Tag 12 im Dschungelcamp 2020 steht an. Wer muss heute das Camp verlassen und wie schlagen sich die Promis bei der Prüfung? Im Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Im Dschungelcamp 2020 steht heute Tag 12 auf dem Plan.

steht heute Tag 12 auf dem Plan. Das Teilnehmerfeld wird immer kleiner, der Konkurrenzkampf dafür umso größer.

Wer muss heute das Dschungelcamp verlassen? In der letzten Folge musste Raul bis zum Schluss zittern.

23.36 Uhr: Wir sind zurück aus der Pause. Raul wird zum Kuppler im Dschungelcamp. Er glaubt er hätte wen für Prince Damien. „Prince, ich habe jemanden für dich.“

23.26 Uhr: Es gibt Schokolade als Brotaufstrich, Brot und Messer. Alle Manieren gehen über Bord. Wie eine Horde Hyänen machen sich die unter Zucker-Mangel leidenden Camper über die Brote her und lecken die Messer ab.

23.24 Uhr: Zurück im Camp müssen die Stars die Frage beantworten. „Wohin fliegt man von Frankfurt am Main länger hin? Antwort A: München, Antwort B: Melbourne“ Wow sie haben die richtige Antwort. Eigentlich nicht schwer, aber es sind ja nur Z-Promis hier...

Dschungelcamp 2020: Hass-Trio bei der Schatzsuche: „Ich raste hier gleich aus“

23.22 Uhr: Trotz allem kriegen sie alle vier Schlüssel. Respekt!

23.17 Uhr: Die Kommunikation der Drei ist ausbaufähig und das liegt nicht nur am schlechten Vokabular der Z-Promis. Danni verwechselt rechts und links. „Ich raste hier gleich aus“, ruft Elena.

23.15 Uhr: „Affenstark“ heißt die Aufgabe für die Drei. In Affenkostümen müssen sie gemeinsam vier Schlüssel in einem aufgestellten Labyrinth erkämpfen, um die Schatztruhe zu erspielen.

Mithilfe eines Magneten müssen sie die Schlüssel durch das Labyrinth schleusen. Gespielt wird nach dem Drei-Affen-Prinzip, weshalb die drei Stars verkleidet und gehandicapt sind. Markus ist der stumme Affe, Danni der Taube und Elena der blinde Affe. Danni frut sich endlach mal Elena den „Ton angeben kann“.

23.13 Uhr: Danni, Elena und Markus dürfen auf die Schatzsuche. Das Trio bedeutet Stress. Die Stimmung unter den drei ist nicht besonders gut.

23.10 Uhr: Riesen Freude im Camp über die sechs Sterne von Damien und Claudia. Sogar Danni lächelt. Die kann auch glücklich sein? Da sind wir überrascht!

Dschungelcamp 2020: Damien kriegt braune Masse in sein Gesicht und stöhnt: „Scheiße“

23.08 Uhr: Auch Claudia schafft es zwei Sterne zu holen. Macht insgesamt sechs.

23.06 Uhr: Damien hat zwei weitere Sterne ergattert. Und ist so euphorisiert, dass er gleich mit einem Ranger flirtet. Mit dem ganzen Dreck im Gesicht wird das aber nichts.

23.02 Uhr: Claudia muss nun „Papiermüll mit Kakerlaken“ einsammeln. Trotz ihrem eifer reicht es nicht für die Wendler-Ex. So muss es wohl auch mit ihrer Ehe gelaufen sein.

23.00 Uhr: Damien legt engagiert los und macht sich richtig dreckig: „Scheiße“. Ob er die Ranger so rumkriegt? Aber immerhin hat er einen Stern.

22.48 Uhr: „Denk immer an die Ranger. Die schauen auch alle zu“, motiviert Claudia Prince Damien, der ganz vernarrt ist in die Rangern. Ob die sich aber wirklich dafür interessieren wie er sich schlägt? Wir zweifeln.

22.46 Uhr: Die Prüfung hat es ganz schön in sich. Die beiden müssen sich um die Mülltrennung kümmern. In vier Runden landet unsortierter, stinkender Dschungelmüll auf einem Förderband, der von ihnen in die richtige Mülltonne sortiert werden muss. Sie müssen den Müll mit ihren Händen in eine Box, die vor ihre Brust geschnallt ist, füllen. Dann müssen sie zur richtigen Tonne laufen und alles ausschütten.

Auf sie warten Fisch- und Fleischabfälle, Altkleider, faules Obst und Gemüse sowie Papiermüll. 90 Sekunden haben sie jeweils Zeit. Nur wenn die Tonnen voll genug sind, gibt es Sterne. Kurz zusammengefasst: Die Promis kriegen Müll ins Gesicht geschossen. Gefällt uns!

22.41 Uhr: Wer darf als Nächstes in die Dschungelprüfung? Es sind Prince Damien und Claudia. Der Aufgedrehte und die Schlaftablette. Was für eine Kombo.

Dschungelcamp 2020: Sonja ist raus - Steht Elena jetzt vor einem Zusammenbruch?

22.39 Uhr: Sonja hätte gerne weitergemacht, aber sie ist trotzdem „sehr happy“. Die Schauspielerin darf es sich erstmal in einem Beauty Spa gut gehen lassen. Die Kur hat sie auch nötig. Optisch hat sie immer mehr Ähnlichkeit mit Gollum aus „Herr der Ringe“ bekommen. Wobei die Gesichtsmaske macht es auch nicht besser. Zumindest nicht so lange sie noch aufgetragen ist...

22.37 Uhr: Aggro-Elena ist jetzt alleine. „Ich hab nur noch Prince. Der Rest ist mir scheißegal.“

22.33 Uhr: Elena kann es nicht fassen, dass Sonja raus ist und fängt an zu Heulen. Die Arme, eine Woche ohne Sonja das wird hat. Nicht! Damien ist auch traurig, den anderen ist ihr Aus egal. Sonja verlässt das Camp, ohne sich von Danni und Anastasiya zu verabschieden. Eiszeit im Dschungel. Aber an ihrer Stelle hätten wir Danni auch links liegen lassen.

Dschungelcamp 2020: Elena und Sven fetzten sich: „Mich muss niemand so abfucken“

22.31 Uhr: Bei der Toilette lästert Elena mit Damien über Sven. Die gute ist immer noch in Rage. „Ich könnte ausrasten! Der denkt, er ist der King im Dschungel.“ Dabei äfft sie Sven gestenreich wie einen Affen nach.

„Jetzt ist Streit vorprogrammiert. Jetzt zeigt jeder sein wahres Gesicht. Die Masken fallen jetzt. Das Happy-Happy-Happy 24 Stunden… Das gibt es gar nicht!“

22.29 Uhr: Aber Sven legt nochmal nach: „Ich weiß, du willst wieder Konfrontation und so. Entspann dich mal!“ Jetzt geht es Rund. Endlich! „Ich darf doch sagen, was ich will! Du hast mir doch nicht zu sagen, wie ich sein muss oder nicht! Du bist nicht mein Vater oder sonst irgendjemand. Ich sage, was ich will und wie ich es will“, wettert die 27-Jährige.

„Du schreist hier auch immer herum und denkst, du kannst hier jedem befehlen, was er machen muss oder nicht. Krass! Mich muss niemand so abfucken am Morgen. Ich sage, was ich will. Kannst du mit jemanden anderen abziehen, aber nicht mit mir. Bei so Sachen verstehe ich keinen Spaß“

22.27 Uhr: Jetzt fetzten sich Sven und Elena*. Elena ist wieder am tuscheln. Zusammen mit Damien wundert sie sich, dass die Gruppe noch keinen Regelverstoß begangen habe. Sven ermahnt sie, das Thema gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Uhhhh, das war ein Fehler. Mit Elena sollte sich selbst der ehemalige Box-Weltmeister nicht anlegen. „Was denn? Du kommst hier hin, wir reden, du mischt dich ein und gibt’s deinen Senf dazu. Du hast gar nicht mitbekommen, um was es geht.“

Dschungelcamp 2020: Raul will mehr Frieden im Camp

22.25 Uhr: Raul will sich garnicht für eine Gruppe entscheiden und gibt sich ganz neutral: „Gerade wenn man betont, dass man immer so offen redet und alles anspricht, dann aber doch links und rechts tuschelt, das ist für mich ein Widerspruch. Ich bewege mich zwischen diesen Lagern einwandfrei hin und her. Habe gar kein Problem damit. Ich habe keine Taktik. Ich bin so, wie ich bin: Einfach ein netter Kerl", grinst der 32-Jährige schelmisch in die Kamera. Irgendwas führt der doch im Schilde.

22.23 Uhr: Sonja und Elena lästern über Markus` Mundgeruch. Prince Damien und Raúl sitzen nebenan. Der Paradiesvogel will von Raul wissen worum es bei der Tuschelei geht? „Keine Ahnung, hier ist irgendwas im Gange. Ich verstehe es nicht. Da habe ich keinen Bock drauf.“ Raul will das die Stimmung wieder besser wird. Zu Elena sagt er „Lasst uns sprechen und reden. Wir müssen uns alle zusammenreißen. Hier wird getuschelt, dort wird getuschelt. Ich halte davon nichts. Es muss offen geredet werden“. Raul macht hier auf Saubermann.

22.20 Uhr: Damien hat ein Haar von Elena in seinem Reis gefunden. Bei dem Hunger würden wir zugreifen. Aber Elena bestreitet, dass es ihr Haar ist.

22.16 Uhr: Tag 12 im Dschungel: Jetzt gehts los.

22.00 Uhr: In 15-Minuten geht es los. Bis dahin müssen wir noch ein paar seltsame DSDS-Casting-Teilnehmer ertragen.

21.31 Uhr: Bevor es gleich wieder ins Dschungelcamp geht, gibt es neue Bilder aus der „Zivilisation“. Sonja Kirchberger meldet sich aus dem Hotel mit einer Botschaft an ihre Fans: „Es war eine tolle Erfahrung, ein aufregendes Experiment und ein Abenteuer das ich nie mehr vergessen werde!“

20.33 Uhr: Helena „HEULena“ Fürst, Dschungel-Teilnehmerin 2016*, beklagt sich nach wie vor darüber, dass RTL angeblich ihren Ruf kaputt gemacht hat. Sie war damals die Hassfigur der Zuschauer. Ihrer Meinung nach sei der Sender daran schuld und nicht sie.

Update vom 21. Januar 2020, 19.15 Uhr: In drei Stunden geht es endlich los. Heute erwartet uns eine besonders ekelige Prüfung. Das verrät ein Vorschau-Video auf rtl.de.

Dschungelcamp 2020: Sonja ist raus - Steht Elena jetzt vor einem Zusammenbruch?

Erstmeldung vom 21. Januar 2020:

München - Gestern war wieder einiges los im Dschungelcamp 2020. Sonja Kirchberger musste das Camp verlassen. Die Zuschauer nahmen es Sonja wohl übel, dass sie Danni Büchner die Meinung geigte. Aber auch Markus ging nicht zimperlich mit der Witwe um. Die war „kurz davor, zu gehen“. Am Ende blieb sie aber doch. Viele Zuschauer können aber nicht verstehen wie man Sonja und auch Markus die Kritik an Danni übel nehmen kann. Auf Twitter fragt ein User: „Wieso hauen die Menschen auf Sonja + Markus ein???“

Wieso hauen die Menschen auf Sonja + Markzs ein???

Wahrheit ist Wahrheit. Wollen doch alle immer eine ehrliche Meinung #Dschungelcamp #dschungelcamp2020 #ibes #IBES2020

Kaum mit dem Büchner zusammen ging es immer nur um sie. Ständig überall dabei mit ihrem fiesen lächeln. JOKER? — Stephan (@SGe28) January 21, 2020

Der Auszug von Sonja machte vor allem Elena zu schaffen. Wie wird sie die restlichen Tage ohne ihre Bezugsperson überstehen? Es sieht auf jeden Fall nach Stress aus. Jetzt hat sie niemanden mehr, der sie beruhigen kann, wenn es zu einem ihrer berüchtigten Ausraster kommt.

Dschungelcamp 2020: Gibt es heute mehr Sterne als gestern?

Gestern, an Tag 11, holten die Camper nur zwei Sterne und das, obwohl gleich vier Stars zur Prüfung antraten. Sven Ottke, Raúl Richter, Markus Reinecke und Anastasiya Avilova vergeigten die Dschungelprüfung „Sternefabrik“ ordentlich. Darüber machte sich Danni Büchner lustig. Sie hätte ja schon alleine vier Sterne in einer Prüfung geholt. Dabei vergaß sie allerdings, dass sie selbst eine Prüfung nach nur wenigen Sekunden abbrechen musste, ohne es versucht zu haben. Ob die Promis heute mehr Sterne erspielen können? Wir warten es mal ab.

Wer ist noch dabei im Dschungelcamp 2020

Immer mehr Stars müssen das Dschungelcamp verlassen. Vier Kandidaten sind raus, zwei davon wurden in den letzten Tagen von den Zuschauern eliminiert. Gestern traf es Sonja Kirchberger* (Tag 11). Am Samstag davor (Tag 9) musste Toni Trips* raus. Marco Cerullo* war der erste der rausgewählt wurde. Günther Krause* war bekanntlich gar nicht richtig drin und musste schon in der ersten Folge das Camp aus gesundheitlichen Gründen verlassen.

An Tag 12 sind folgende Kandidaten noch dabei:

