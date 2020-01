Dschungelcamp 2020: Sven Ottke schießt knallhart gegen Wendlers Laura - das Netz feiert ihn

Im Dschungelcamp teilt Ex-Boxer Sven Ottke heftig aus - allerdings nicht mit seinen Fäusten, sondern mit Worten. Und zwar gegen den Wendler und seine blutjunge Freundin Laura.

Update vom 15. Januar 2020: Sven Ottke kristallisiert sich mehr und mehr als gute Seele des Dschungelcamps heraus. In Folge fünf gab der ehemalige Boxweltmeister den anderen Kandidaten ein kleines Turntraining und stand Wendler-Ex Claudia Norberg mit Ratschlägen zu ihrer anstehenden Scheidung zur Seite. „Du musst dir einen Anwalt nehmen“, riet er ihr unter anderem (siehe unsere Meldung unten).

Doch der 52-Jährige wird im Netz derzeit für eine ganz andere Aussage gefeiert. Offenbar geht es nicht in seinen Kopf hinein, dass Claudia Norbergs Ex Michael Wendler jetzt mit der 19-jährigen Laura Müller in derselben Villa wohnt wie Claudia. An der Wasserstelle spricht er Claudia Norberg darauf an: „Dein Ex-Mann wohnt mit seinem neuen ... Kind ...“ Claudia hakt schnell ein: „Partnerin“, sagt sie hastig. „Wie auch immer“, grummelt Sven Ottke und fährt fort: „in deinem Haus“. Den Zuschauern ist dieser Seitenhieb auf den enormen Altersunterschied nicht entgangen. Auf Twitter hagelt es Begeisterung für seinen Spruch:

Ich feiere Sven für seinen Kommentar über den Wendler "und sein neues Kind". #IBES #IBES2020 pic.twitter.com/wKNKujHr7r — Rike Nipp (@rikenipp) 14. Januar 2020

"Mit seinem neuen Kind..." Sven, du bist Twitter. #ibes — WelKAMINthejungle (@kaminfeuertanz) 14. Januar 2020

Sven und Claudia: "Dein Mann lebt in einem Haus mit dir und seinem ähm Kind..." "Frau." "Wie auch immer..." #ibes #IBES2020 pic.twitter.com/mW6G78cSQM — Schrottie (@schrottie9387) 14. Januar 2020

Dschungelcamp 2020: Sven Ottke hat drastischen Rat für Claudia Norberg - „Das ist doch pervers“

Unsere Erstmeldung vom 15. Januar 2020: Dungay/New South Wales - Am Rande der Prüfungen im Dschungelcamp 2020 lernen sich die Kandidaten besser kennen - und verraten intime Details aus ihrem Privatleben. Sven Ottke (52) hat dabei einen drastischen Rat für die Ex von Michael Wendler, Claudia Norberg (49). Obwohl Claudia kein schlechtes Wort über den Schlagerstar verliert, scheint der ehemalige Boxweltmeister Sven genau zu wissen, was Claudia jetzt braucht. Eine Sache soll sie sofort in Angriff nehmen, findet Sven, wenn das Dschungelcamp 2020* vorbei ist.

Bereits ein Jahr liegt die Trennung von Claudia Norberg* und Schlagerstar Michael Wendler (47) zurück. Doch geschieden sind die beiden noch nicht. Und so richtig hinter sich bringen kann Claudia die Trennung noch nicht. Wie sie im Dschungel gesteht, wohnt sie, während sie in den USA ist, im Gästezimmer im Haus von Michael Wendler.* Da fällt es nicht leicht, loszulassen. Dass auch Wendlers Neue, die 19-jährige Laura Müller dort lebt, macht die Sache nicht leichter. Claudia sehnt sich offenbar nach einem eigenen Zuhause, macht sich aber auch Sorgen, wie sie ihre Tochter Adeline unterbringen soll. Claudia weiß noch nicht einmal, wo die Tochter künftig leben wird. „Man versucht einfach sich aus dem Weg zu gehen.

Dschungelcamp 2020: Sven Ottke rät Claudia Norberg auf RTL zu einem Anwalt - „Der muss zahlen“

Das sei kein Zustand, wie Claudia mit ihrem Ex und dessen neuer Freundin in einem Haus lebt, findet Boxer Sven*: „Die ganze Nummer finde ich völlig pervers“, sagt Sven entsetzt.

„Du musst dir einen Anwalt nehmen“, rät Sven und: „Der muss zahlen“ - denn bisher erhält Claudia von Schlagerstar Michael Wendler keinen Unterhalt. Da steigert sich der ehemalige Boxer richtig hinein: „Die Hälfte ist deins“, sagt Ottke, „die Hälfte von jedem Pfurz ist deins.“

„Wenn du da rauskommen willst, dann kannst du da rauskommen einigermaßen. Alleine gehst du da baden“, und weiter: „dass du noch keinen Anwalt hast, versteh‘ ich ja gar net....“ Claudia wird das offenbar zu viel. Ottke scheint sich kaum noch beruhigen zu können. „Ich suche ja“, gesteht die Wendler-Ex. Ob der Schlagerstar das bereits wusste?

