Dschungelcamp 2020: Erste Aufnahmen veröffentlicht - Danni Büchner nimmt Asche von Jens mit nach Australien

Heute ist Tag 1 im Dschungelcamp 2020 und die 12 Kandidaten beziehen für die nächsten zwei Wochen ihre Dschungelbetten. Im Ticker erfahren Sie, wie das Ankommen für die Stars im Dschungel ist.

Heute startet die 14. Staffel des Dschungelcamps.

12 Kandidaten kämpfen um die Dschungelkrone. Amtierende Königin ist Evelyn Burdecki.

In der ersten Woche dürfen die Zuschauer abstimmen, wer in die Dschungelprüfung muss.

>>>Aktualisieren<<<

19.32 Uhr: In weniger als zwei Stunden geht es endlich los. Die 14. Staffel von „Ich bin ein Star! - Holt mich hier raus!“ wird trotz aller Kritik stattfinden. Viele forderten wegen der Buschfeuer in Australien die Show auszusagen. Jedoch läuft das Dschungelcamp bereits. Die erste Folge wurde schon abgedreht. Wir bekommen also wie gewohnt nur die Aufzeichnung zu sehen.

Um 21:15 kommt eine Limousine geflogen #IBES ist zurück ⭐️ pic.twitter.com/V72K1gieOQ — RTL (@RTLde) January 10, 2020

Dschungelcamp 2020: Danni Büchner nimmt Asche von Jens mit nach Australien

17.28 Uhr: Danni Büchner, die Witwe von Jens Büchner, bringt die gleichen Luxusartikel wie ihr verstorbener Ehemann ins Dschungelcamp mit. Jens nahm 2017 an der Show teil. Genau wie er bringt sie ein Kissen, das mit Bildern von Jens und ihren fünf Kindern bedruckt ist, und ein Parfüm ins Camp.

Nach Australien hat sie auch ein bisschen der Asche von Jens, dessen Urne sie zu Hause in Mallorca aufbewahrt, mitgenommen. Im Interview mit RTL erklärte sie: „Ich trage meinen Mann bei mir. Das ist die Kette, in der auch was von meinem Mann drin ist. Seine Asche.“ Die Kette bleibt aber im Hotel.

Dschungelcamp 2020 startet am Freitagabend - Stars in Dreiergruppen im Camp angekommen

Update vom 10. Januar, 12.59 Uhr: Heute Abend geht es endlich los: das Dschungelcamp 2020. Wie in einem kurzen Vorab-Video zu sehen ist, sind die Kandidaten schon im Camp angekommen. In Dreiergruppen kämpften sich die Stars darin durch den australischen Dschungel. Die Landkarte, um den Weg in den australischen Busch zu finden, bekamen sie vom Ranger überreicht - und das nicht gerade freundlich, meldet RTL.

„Hurry up“, schrie er die Camper an. Auf dem Weg durch den Dschungel müssten die Kandidaten schon die erste Prüfung meistern. Für eine Gruppe führte der einzige Weg ins Camp über eine klapprige Hängebrücke. Gruppe zwei und drei mussten ihre Höhenangst an steilen Klippen überwinden.

Der wahren Prüfung müssten sich die Stars jedoch erst nach den „kleinen“ Mutproben stellen. Sie trug den passenden Namen „Dinner for twelve“. Die Kandidaten durften sich nach der anstrengenden Reise ins Camp erst einmal stärken. Die meisten Camper waren von dem Festmahl aber alles andere als begeistert. Der ein oder andere Star musste während dem Essen kräftig würgen. Wer sich bei der Prüfung überhaupt nicht gut schlagen wird, verrät RTL dann am heutigen Abend in der Live-Sendung.

RTL-Dschungelcamp-Kandidatin Anastasiya Avilova hat übrigens vor Start der IBES-Reihe ein Stofflos-Foto gepostet.

Dschungelcamp 2020: Ab heute heißt es wieder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Australien - Schon wieder ist ein Jahr vergangen und es heißt ab heute „Ich bin ein Star! - Holt mich hier raus!“ Heute, am 10. Januar um 21.15 Uhr (alle Sendetermine* finden Sie auf tz.de), geht die 14. Staffel los. Alle Kandidaten sind bereits in Australien gelandet und bereiten sich auf ihren Einzug ins Camp vor. Vor Ort moderiert wird es von Sonja Zietlow* und Daniel Hartwich*. Natürlich wird auch wieder Dr. Bob* als medizinische Unterstützung während der Dschungelprüfungen am Start sein, der die 12 Kandidaten* betreut:

Dschungelcamp 2020: Die Kandidaten der 14. Staffel

In der ersten Wochen dürfen die Zuschauer noch anrufen und bestimmen, wer in die Dschungelprüfung muss. Ab der zweiten Woche fliegt dann jeden Tag ein Promi nach Haus. Sagt einer der Promis den Satz „Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!“ ist seine Dschungel-Gage* weg. Und diese 12 Kandidaten wird Dr. Bob zu Beginn betreuen:

Hat hier jemand die Chance ein neuer Liebling der Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow zu werden?

Findet das Dschungelcamp 2020 statt?

Seit Monaten wüten Buschfeuer in Australien, weshalb immer mehr Stimmen laut werden, die RTL dafür kritisieren*, dass das Dschungelcamp nicht abgesagt wird. So viele Tiere und Menschen sterben, Häuser sind bedroht - auch Dr. Bobs Haus* ist betroffen - aber RTL hält an der Ausstrahlung fest. Sonja Zietlow verteidigt*, dass die Ausstrahlung trotzdem stattfinden soll, da viele Arbeitsplätze daran hängen sollen. Die Fans im Netz äußern sich jedoch auch eher dagegen. Dennoch hat RTL Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und bricht sogar so eine Tradition. RTL erläuterte auch, dass keine Gefahr für die Dschungelcamp-

Bewohner bestehen würde.

Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was im Dschungelcamp alles passieren wird, denn es wurde ja schon allerhand angekündigt. Elena Miras will ein Geheimnis offenbaren, Markus Reinecke kündigt einen FKK-Auftritt an, Claudia Norberg will den Mann fürs Leben finden und Danni Büchner gedenkt ihres Jens. Es kann also viel passieren.

SL

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © Screenshot rtl.de