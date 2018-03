DSDS 2018: Alle 24 Kandidaten für den Auslands-Recall

Die Castings von DSDS 2018 sind beendet. Nun stehen alle 24 Kandidaten für den Auslands-Recall von "Deutschland sucht den Superstar" in Südafrika fest.

Die Castings der 15. Staffel von Deutschland sucht den Superstar sind beendet. Nach schönen, skurrilen und teilweise wahnwitzigen Momenten für die Jury geht es nun in die nächste Runde von DSDS 2018.

Am Samstag hieß es für die Kandidaten mit dem gelben Recall-Zettel: „Deutschland Calling“, denn der Deutschland-Recall stand an. Hier ging es nochmal ums Eingemachte, denn die Kandidaten kämpften um den Einzug in der Auslands-Recall.

DSDS 2018: Auslands-Recall diesmal in Südafrika

Für DSDS 2018 haben sich die Macher der Show einen ganz besonderes Ort für den Auslandsaufenthalt ausgedacht: Für die Kandidaten geht es „Into The Wild“, denn der Auslands-Recall findet im Nationalpark Pilanesberg und Sun City in Südafrika statt. Und da Nationalparks bekanntlich das Heim von Löwen, Elefanten und Zebras sind, werden die Kandidaten und die Juroren von bewaffneten Rangern bewacht. Hoffen wir nur, dass die Sänger an jedem Abend „The Lion Sleeps Tonight“ singen und die wilden Tiere damit besänftigen können. Nur die besten Teilnehmer werden danach in den Live-Mottoshows um den Gewinn der Casting-Show auftreten.

Ob der Gewinner dann an die Erfolge der bisher erfolgreichsten Kandidaten Mark Medlocks und Pietro Lombardi anknüpfen kann, oder doch eine Karriere im Dschungelcamp einschlägt wird sich zeigen.

Ein ersten Eklat hat es im Recall bei DSDS 2018 bereits gegeben, als Dieter Bohlen beim Streit zweier Kandidaten schlichten musste.

Video: Wie streng ist das Show-Urgestein Dieter Bohlen wirklich?

DSDS 2018: Das sind die Kandidaten für den Auslands-Recall

Vier Kandidaten reisen bereits sicher an die Südspitze Afrikas. Sie haben die Juroren bei DSDS 2018 im Casting überzeugt und das goldene Ticket nach Südafrika erhalten. Die restlichen Kandidaten müssen sich im Deutschland-Recall beweisen. In zwei Etappen werden die Teilnehmer um die Wette singen, denn es geht um den Einzug in das Auslands-Recall. In der ersten Runde werden die Prüflinge jeweils einzeln einen Song vortragen. Die Entscheidung wer bleibt und wer geht wird direkt getroffen.

Wer es geschafft hat, die DSDS-Jury zu überzeugen, der wird zusammen mit den Coaches einen Gruppensong einüben. Mit diesem werden die Teilnehmer dann in der zweiten Runde auftreten. Dieser Gruppensong in zweier, dreier oder vierer Gruppen ist somit die Grundlage für die 24 Tickets nach Afrika.

Wir haben Ihnen eine kleine Übersicht erstellt, welche Kandidaten bereits ein Ticket nach Südafrika besitzen und welche Kandidaten am heutigen Samstag um eine Bordkarte und den Traum vom Superstar fechten.

DSDS 2018: Diese Kandidaten fliegen sicher zum Auslands-Recall

Chantal Stachowiak: Schüchterner Auftritt bei DSDS 2018 - viel Gefühl

Die 16-jährige Abiturientin hat die „Goldene CD“ von Caroline Niemczyk erhalten.

Chantal weiß was sie in der Zukunft erreichen möchte: Als Schauspielerin in den USA ganz groß rauskommen. Als sie bei DSDS 2018 vor die Jury tritt, weiß Dieter Bohlen sofort „Lass mich raten: Du bist 16 Jahre alt!“ und trifft damit voll ins Schwarze. Schüchtern steht die Abiturientin aus Untereisesheim vor der Jury und beginnt zu singen. Mit „Jar Of Hearts“ von Christina Perris berührt sie vor allem die zwei Frauen in der Jury. Caroline und Ella stehen die Tränen in den Augen.

Aber nicht die komplette Jury ist begeistert von Chantals Auftritt. „Was ist das Gegenteil von Phänomenal?“, fragt Mousse T. und auch der Pop-Titan ist nicht überzeugt. Noch währenddessen greift Caroline unter den Tisch: „Ich glaube, dass Du das schaffen kannst“, sagt sie und überreicht Chantal die goldene CD, die Chantal direkt nach Südafrika bringt. Mousse T. und Dieter Bohlen schauen sich geschockt an. Wie sich die erst 16-jährige in der Casting-Show schlagen wird und ob sie dem Druck standhalten kann, können Sie in den nächsten Wochen auf RTL verfolgen.

Sollte es bei DSDS 2018 nichts werden, kann Chantal darauf hoffen, dass sich die Prophezeiung von Dieter Bohlen erfüllt: „Dann kann ich mal sagen - wow da ist die Chantal und hat ihren sechsten Grammy geholt und ich hab sie abgelehnt!“

+ Die schüchterne 16-jährige Abiturientin hat die „Goldene CD“ von Caroline Niemczyk erhalten. © DSDS

Santo Rotolo: Vom Fußballplatz zu DSDS 2018

Bereits in der ersten Casting-Show der 15. Staffel von DSDS überzeugte Santo Rotolo Mousse T. und erhält die „Goldene CD“ für seine Performance von Ed Sheerans „Perfect“.

Eigentlich war Fußball immer die ganz große Leidenschaft von Santo. Die Welt des rassigen Südländers drehte sich nur um die Lederkugel auf dem grünen Rasen - sogar die Frauen waren ihm damals egal. Sein Wunsch: Die große Fußball-Karriere. Dann aber kam der große Schicksalsschlag für Santos: Eine schwere Knieverletzung lässt seinen Fußball-Traum platzen und führte Santo zur Musik. "Dann habe ich mit Musik angefangen, weil ich echt in ein Loch gefallen bin. Die Musik hat mir da raus geholfen,“ berichtet der gelernte Speditionskaufmann aus Kassel.

Caroline Niemczyk ist begeistert von der spür- und hörbaren Leidenschaft seiner Stimme und ist verliert nach seinem Auftritt bei DSDS 2018 vor Rührung beinahe die Fassung. Nur Dieter Bohlen meckert: „Ich fand´s total scheiße“ und gewohnt frech ergänzt er „dass Du ´ne goldene Uhr trägst - ansonsten bist Du ein Schatz. Ich bin Dein Fan!“

Mousse T. treibt das Ganze noch auf die Spitze: Unter seinem Tisch zückt er die „Goldene CD“ hervor. "Da geht noch richtig viel. Also nicht faul werden!" Damit hatte der rassige Südländer nicht gerechnet und fliegt nun Non-Stop nach Südafrika.

+ Eigentlich war Fußball immer die ganz große Leidenschaft - doch ein Schicksalsschlag führte ihn zur Musik und zur Goldenen CD“ von Mousse T.. © DSDS

Michael Truog bei DSDS 2018: Das Stehaufmännchen aus der Schweiz

Der Schweizer, der seit acht Jahren unter der Dusche singt, erhält die „Goldene CD“ vom Pot-Titanen Dieter Bohlen.

Bereits vor fünf Jahren stand der gebürtige Schweizer Michael Truog vor der DSDS-Jury. Schüchtern und aufgeregt sang der damals 20-jährige im Casting vor Bohlen und Co. und kassierte viermal ein „Nein“. Als der Maurer nun fünf Jahre später vor den Juroren steht, packt er seinen ganzen Mut zusammen und holt alles aus sich raus. Besonders wichtig ist Michael die Meinung von Bohlen, alles andere erachtet er als unwichtig. Musik macht er seit mittlerweile acht Jahren - unter der Dusche. Seine Freundin meinte dann aber irgendwann zu ihm „Du hast Talent.“

Mit seinem ersten Song „Quit Playing Games" von den Backstreet Boys entzückt der die Jury. Wer da noch nicht überzeugt war von Michael Truog und seiner Stimme, der war es spätestens nach seiner zweiten Nummer. Mit „Mercy“ von Shawn Mendes“ singt sich der Schweizer in die Herzen der Juroren bei DSDS 2018 und erhält viermal ein „Ja“.

„Das war ein Volltreffer“ sagt der Pop-Titan, greift unter seinem Tisch und zückt die „Goldene CD“. Der Maurer-Lehrling aus Neftenbach ist sichtlich fassungslos und reist nun direkt an die Spitze Afrikas.

+ Mit „Mercy“ von Shawn Mendes“ singt sich der Schweizer in die Herzen der Juroren und erhält die „Goldene CD“ vom Pop-Titanen Bohlen. © DSDS

Mitch Lodewick bei DSDS 2018: Der niederländische Justin Bieber

Ella Endlich erkennt das Potenzial in dem Sunny-Boy aus den Niederlanden und sendet ihn mit der „Goldenen CD“ direkt zum Auslands-Recall nach Südafrika.

Der 18-jährige Mitch lebt mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern in Aalten in den Niederlanden und ist ein richtiger Sunny-Boy. Schon als er die ersten Töne von Shawn Mendes „Mercy“ anschlägt, erkennen die Juroren das Potential ist dem jungen Mann. Blonde Haare, braune Augen und eine wahnsinns Stimme - diesen Jungen werden die Mädchen lieben. Sich selbst bezeichnet er als einen normalen Jungen, der gerne Zeit mit seinen Freunden verbringt. Er macht gerne Sport, besonders liebt er Fußball. Deshalb macht er ein Sport-Abitur in den Niederlanden. Am liebsten tritt der Holländer mit seiner Gitarre auf.

Mit seinem Auftritt vor der Jury bei DSDS 2018 landet der Fußballer einen „Volltreffer“ und singt sich in die Herzen der Juroren und der Zuschauer. Bohlen sieht in dem Abiturienten einen „holländischen Justin Bieber“. Mousse T. hingegen erkennt in Mitch den „Ladys Man“. Nachdem er viermal ein „Ja“ bekommen hat möchte er seinen gelben Zettel bei der Jury abholen, doch zu aller Überraschung zieht Ella Endlich die „Goldene CD“ unter ihrem Tisch hervor und überreicht dem Strahlemann seinen direkten Zugang nach Südafrika.

Ella Endlich ist der Meinung, dass Mitch DSDS 2018 für sich entscheiden kann, denn sie fand ihn „unfassbar gut - das werden die Mädchen lieben!“

+ Ella Endlich ist der Meinung, dass Mitch DSDS für sich entscheiden kann, denn sie fand ihn „unfassbar gut - das werden die Mädchen lieben!“ und überreicht ihm die „Goldene CD“. © DSDS Ob die Gewinner der „Goldenen CD“ ihre Leistung in Südafrika unter Beweis stellen können, können Sie ab dem 24. März auf RTL sehen.

DSDS 2018: Diese Kandidaten machten im Casting auf sich aufmerksam

Marlo Esderts: Let Me Entertain You

Der 19-jährige Erzieher aus dem „letzten Kuhdorf“ ist nicht der beste Sänger bei DSDS 2018, aber ein hervorragender Entertainer. Mit dreimal „Ja“ verlässt er das Casting und die Jury ist sich einig: „Bei jedem Deiner Songs muss etwas besonderes passieren - und wenn du brennst“. Ob wir den Entertainer in Flammen sehen werden, können Sie ab Samstag auf RTL verfolgen.

Anastasia Udod: Die deutsche Lady Gaga

Die Deutschlehrerin aus der Ukraine zieht die Leute bei DSDS 2018 mit ihrem Auftreten in den Bann. Nur Dieter Bohlen findet eines „richtig scheiße“ an ihr: „Dein Ausdruck - das sieht aus als würdest Du gleich kotzen!“

Mit Lady Gaga und „You And I“ erkämpft sie sich den heiß begehrten gelben Zettel und zieht damit ins Recall.

Anna Maria Westphal: Mit Knetfigur in den Recall



Die gelernte Erzieherin nimmt sich selbst nicht immer ganz so ernst und „macht sich gerne selbst zum Obst“. Zum Casting bei DSDS 2018 fährt sie mit einem Bobby Car, bringt eine Dieter-Bohlen-Knetfigur mit und konnte die Jury nicht nur damit überzeugen.

Mit „Ich Bin Ich (Wir Sind Wir)“ von Rosenstolz singt sie sich in den Deutschland-Recall.

Robinto: Kleiner Mann mit riesen Stimme

Der Indonesier Robinto wohnt erst seit drei Monaten in einem „kleinen Dorf namens München“. Wenn er seinen Sprachkurs abgeschlossen hat möchte er Krankenpfleger in Deutschland werden. Mit „Bring Him Home“ aus dem Musical Les Misérables singt der kleine mann aus Indonesion „unerwartet emotional“. Ob er im Recall bei DSDS 2018 auch Mousse T., den einzigen der gegen ihn gestimmt hat, überzeugen kann, können Sie am Samstag auf RTL verfolgen.

Spoiler zu DSDS 2018: Diese 24 Kandidaten reisen nach Südafrika

Achtung Spoiler-Alam: Nach Angaben der Internetseite promi-news.com reisen die nachfolgenden Kandidaten mit nach Südafrika.

Ob sich diese Vorhersage bewahrheiten wird, zeigt sich am Samstag im Deutschland-Recall, zu sehen um 20:15 Uhr auf RTL.

DSDS 2018: Diese Kandidaten nehmen außerdem am Deutschland-Recall teil

Im Deutschland Recall müssen die Kandidaten bei DSDS 2018 zwei Phasen überstehen. In der ersten Sendung werden die Teilnehmer jeweils einzeln einen Song vortragen. Wer hier nicht überzeugt, der fliegt sofort. Wer weiter kommt wird in der zweiten Sendung einen Gruppensong einüben. Der Gruppensong wird in einer vierer-, dreier- oder zweier-Konstellation vorgetragen. Wer hier gewinnt, erhält eines der begehrten 24 Tickets und fliegt zum Auslands-Recall nach Südafrika.

Dieter Bohlen erwartet von den Kandidaten in den Recalls „Gänsehaut pur!“. Wer von den Kandidaten seinem Traum vom Superstar bald in Südafrika weiterverfolgen kann hat eine Internetseite bereits verraten.

