DSDS 2020: Dieter Bohlen kündigt „absoluten Weltstar“ an - und dann kommt ER! Zuschauer fühlt sich wie im Horrorfilm

Bei DSDS hat Dieter Bohlen einen „absoluten Weltstar“ angekündigt. Wer dann auf die Bühne kam, sorgte für Spott - und für Begeisterung.

Menderes Bagci versuchte es unzählige Male bei DSDS* (RTL) und wurde so zur Ikone.

versuchte es unzählige Male und wurde so zur Ikone. Der Dschungelkönig von 2016 erarbeitete sich tatsächlich eine Karriere als Entertainer .

. Im DSDS-Recall 2020 platzt er plötzlich auf die Bühne und singt.

Duisburg - „Menderes ist DSDS!“, stellt Pietro Lombardi bei RTL klar. Und tatsächlich ist das nur schwer zu leugnen. Der heute 35-Jährige war seit Beginn der Castingshow bei wirklich jeder Staffel dabei. Auch wenn es musikalisch sicherlich noch viel Luft nach oben gibt, mauserte er sich zum Legenden-Status.

Menderes bei DSDS (RTL): Auch 2020 ist er mit dabei

Von 2002 bis 2014 sammelte er beinahe die Maximal-Anzahl von Casting-Versuchen und schaffte es im elften (!) Anlauf in den zweiten Recall. Die Fans hatten ihm eine Wildcard beschert, dann war aber auch Schluss. Seit letztem Jahr darf er wegen der wieder eingeführten Altersgrenze zwar nicht mehr als Kandidat teilnehmen, ein Auftritt bei DSDS muss aber offenbar einfach sein.

Dieter Bohlen kündigt DSDS-Legende an: „Der berühmteste Typ - neben mir“

Großmundig kündigt Dieter Bohlen die DSDS-Legende vor dem Recall an. „Wir werden viel Spaß haben, glaube ich. Und zwar habe ich noch einen Weltstar eingeladen, einen absoluten Weltstar“, sorgt er für überraschte Gesichter im Publikum, „den kennt jeder, quasi der berühmteste Typ - neben mir. Er ist der einzige, der seit der ersten Staffel dabei ist. Mein größter Freund, Menderes!“

+ DSDS 2020: Plötzlich rockt Menderes die Bühne. © Recall - Die Entscheidung

Und schon platzt der offensichtlich bestens gelaunte Menderes Bagci auf die Bühne. Unter Jubelrufen zeigt er ein paar lockere Tanz-Moves und fängt an zu singen. Er kämpft aber natürlich nicht um den Einzug in die nächste Runde, sondern heizt die Stimmung an und präsentiert seine neue Single „Auf meinem Planeten“. Kurz später hält es nicht einmal mehr die Jury* auf dem Sessel.

Menderes Bagci: DSDS-Ikone fliegen die Fan-Herzen zu

Spätestens seit IBES 2016 fliegen dem späteren Dschungelkönig* fast alle Herzen zu. In seiner typisch bescheidenen Art bedankt er sich nach dem Recall-Auftritt bei absolut allen für diese Möglichkeit. Klar, dass die DSDS-Fans kaum anders können, als die Show-Ikone gebührend zu feiern.

Wenn er nicht gerade tanzt und singt, wirkt Menderes immer noch ein wenig schüchtern und zurückhaltend. Damit scheint er die Fans einfach zu entwaffnen. Auch, wenn die Qualität seiner Auftritte doch fleißig diskutiert wird, für manche ist er einfach das Highlight der Show.

Das Beste an dieser Staffel: der Auftritt von Menderes #DSDS — Sabine (@BineFrankie) March 7, 2020

DSDS 2020 (RTL): Fans feiern Auftritt von Menderes - sein Outfit sorgt aber für Verwirrung

Deutlich weniger Lob erhält allerdings sein Outfit. Sein weißer Anzug war übersät mit roten Farbklecksen, die die Fantasie einiger Fans anregten. Wie sind die Sprenkel nur auf die Klamotten gekommen?

Dieser User erinnert sich direkt an den Film-Klassiker „American Psycho“. In diesem Splatter-Streifen zieht Christian Bale als Investmentbanker mordend durch die Welt und sorgt für mehr als nur ein Blutbad. Aber das ist dem sympathischen Menderes wohl beim besten Willen nicht zuzutrauen. Eine andere Userin hat derweil eine deutlich harmlosere, aber auch eklige Vermutung.

Den Auftritt von Menderes gibt es übrigens zum Nachsehen auf Youtube. Die ganze DSDS-Folge ist bei TVNOW abrufbar. Die restlichen sieben Kandidaten kämpfen ab jetzt in den Live-Shows um den Superstar-Titel.

