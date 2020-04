DSDS 2020 (RTL): Alle Sendetermine der 17. Staffel im TV und online

Bei DSDS geht es auf RTL in Richtung Recall und damit in die heiße Phase. Aber wann läuft welche Folge im TV? Alle Sendetermine der 17. Staffel im TV und online.

Köln - Dieter Bohlen und Co. haben sich zum 17. Mal auf die Suche nach Deutschlands nächstem Superstar begeben. Am 15. Februar beginnt im österreichischen Sölden der erste Recall. Von da an werden wöchentlich Kandidaten aussortiert. Hier erfahren Sie, wann die Episoden von DSDS im TV ausgestrahlt werden.

Prinzipiell zeigt RTL immer am Dienstag und am Samstag zur Prime-Time neue Folgen der Superstar-Suche. Der Söldener Recall macht am 15. Februar den Anfang. An dem Samstag beginnt ab 20.15 der Kampf um den Einzug in die zweite Runde. Dabei sind 126 Kandidatinnen und Kandidaten, die in den Castings den begehrten „gelben Zettel“ bekommen haben.

DSDS 2020 (RTL): Vier Kandidaten müssen nicht in den Recall

Lediglich vier Kandidaten überspringen den Recall bei DSDS (RTL), weil sie bei den Castings eine goldene Schallplatte von einem der Juroren bekommen haben (siehe Video). Von manchen war die Jury dagegen gar nicht begeistert.

Einen lachte Xavier Naidoo sogar lauthals aus - der wollte das so nicht stehen lassen. Andere Teilnehmer hinterließen ein zwiespältiges Bild: Omid machte Dieter Bohlen gleich doppelt sprachlos. Dass der erste Eindruck oftmals täuscht, bewies außerdem diese Kandidatin.

DSDS 2020 (RTL): Erstausstrahlung aller Folgen immer am Dienstag und am Samstag

In dieser Runde müssen die Sängerinnen und Sänger im gläsernen Ice Q performen - das Restaurant auf 3.000 Metern Höhe ist aus dem James Bond- Film „Spectre“ bekannt. Dort kürt die Jury von DSDS rund um Dieter Bohlen und Oana Nechiti* (die kürzlich über ihre Vergangenheit bei „Let‘s Dance“ plauderte) ihre Lieblinge für den Recall in Südafrika.

Der Auslands-Recall in Südafrika wird am Dienstagabend ausgestrahlt. Hier müssen die Gesangs-Talente die Gruppen von drei oder vier Personen überzeugen. Alle bisher bekannten Termine von DSDS 2020 (RTL) finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

DSDS 2020 (RTL): Sendetermine für alle Episoden live im TV und Wiederholungen

Sendung Erstausstrahlung Wiederholung Wiederholung 2 Recall in Sölden 15. Februar, 20.15 - 23.30 Uhr 16. Februar, 1.30 Uhr 16. Februar, 13.30 Uhr Auslands-Recall in Südafrika (1) 18. Februar, 20.15 - 22.30 Uhr 19. Februar, 0.30 Uhr 23. Februar, 12.25 Uhr Das große Wiedersehen (1) 18. Februar, 22.30 - 0.00 Uhr Auslands-Recall in Südafrika (2) 22. Februar, 20.15 - 22.30 Uhr 23. Februar, 0.45 Uhr 23. Februar, 14.35 Uhr Auslands-Recall in Südafrika (3) 25. Februar, 20.15 - 22.30 Uhr 25. Februar, 22.30 Uhr 1. März, 12.25 Uhr Das große Wiedersehen (2) 25. Februar, 22.30 - 0.00 Uhr Auslands-Recall in Südafrika (4) 29. Februar, 20.15 - 22.30 Uhr 1. März, 0.40 Uhr 1. März, 14.30 Uhr Die größten DSDS-Casting-Momente 3. März, 20.15 - 23.00 Uhr 4. März, 0.30 Uhr 8. März, 14.00 Uhr Recall - die Entscheidung 7. März, 20.15 - 23.00 Uhr 8. März, 1.10 Uhr 8. März, 11.25 Uhr Mottoshow (1) 14. März, 20.15 - 23.00 Uhr Mottoshow (2) 21. März, 20.15 - 23.00 Uhr Mottoshow (3) 28. März, 20.15 -23.00 Uhr 29. März, 3.15 Uhr 29. März, 12.25 Uhr Das große Finale 4. April, 20.15 - 23.00 Uhr 5. April, 1.20 Uhr 5. April, 13.40 Uhr

DSDS 2020 (RTL): Die 17. Staffel online im Stream bei TV-NOW

Fans können sich die Sendungen von DSDS 2020 (RTL) auch mit dem Laptop, Tablet oder Smartphone ansehen. Alle Folgen laufen online im Live-Stream bei TV-NOW. Dort stehen die Episoden im Anschluss außerdem in der Mediathek von TV-NOW zum Abruf bereit.

