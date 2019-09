DSDS: Castings laufen - So will Flop-„Superstar“ Davin Herbrüggen seine Karriere ankurbeln

Der amtierende „Superstar“ Davin Herbrüggen geht jetzt auf Tour - DSDS 2020 startet mit den Jury-Castings in eine neue Runde

Update vom 18. September 2019: Die DSDS-Jury sucht mal wieder einen neuen „Superstar“. Die Castings für die 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ haben am 4. September im Festspielhaus in Füssen (Bayern) begonnen. Chefjuror Dieter Bohlen, Oana Nechiti, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi entscheiden derzeit in zahlreichen deutschen Städten, wer einen der begehrten Zettel für den Recall bekommt.

Aber was ist eigentlich mit dem Sieger der vergangenen DSDS-Staffel? Zur Erinnerung: Jener 17-Jährige, der erst am 27. April das DSDS-Finale gewann (sehr zum Missfallen von Dieter Bohlen) heißt Davin Herbrüggen. War früher der Sieg bei DSDS noch die Garantie für einen Nummer-Eins-Hit, so kam bei „Superstar“ Davin nicht mehr viel. Sein Lied „The River“ schaffte es gerade einmal auf Platz 34 der deutschen Single-Charts und war nach einer Woche schon wieder weg vom Fenster. Es war die schlechteste Chartplatzierung eines „DSDS“-Siegerliedes aller Zeiten.

DSDS-Sieger Davin Herbrüggen: Was macht er eigentlich?

DSDS-Davin: Auf Tour mit den „Lochis“

Aber jetzt versucht der „Superstar“ Davin Herbrüggen seiner Karriere noch einmal Aufschwung zu verpassen: mit einer Tour. Ab 19. September begleitet er die „Lochis“, Roman und Heiko Lochmann, auf ihrer Abschiedstour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Vier Headline Konzerte in Bochum, Memmingen, Wuppertal und München gibt Davin Herbrüggen mit seiner Live-Band noch dazu. Dort präsentiert er auch neue Songs.

DSDS: Was macht „Superstar“ Davin Herbrüggen heute?

Update vom 11. September 2019: Zuletzt berichtete RTL über seinen aktuellen „Superstar“, dass Davin Herbrüggens Auto von Unbekannten mit Kondomen und Eiern beschmiert wurde. Musikmäßig kommt allerdings nicht mehr viel. „Ich denke, dass ich meinen Platz im Altenheim immer zurückhaben kann“, sagte er nach dem DSDS-Finale der Bild-Zeitung. Wenigstens hat er einen sicheren Arbeitsplatz, da es nicht so aussieht, als ob er von der Musik wirklich leben kann.

Nach Kondom-Attacke: DSDS-Davin will die Täter überführen!

Man darf davon ausgehen, dass die DSDS-Jury diesen Flop in der neuen Staffel wiedergutmachen will. Sollte die 17. Auflage von „Deutschland sucht den Superstar“ wieder einen derartigen Rohrkrepierer hervorbringen, so werden wohl zwangsläufig Diskussionen aufkommen, ob es wirklich noch eine 18. Staffel braucht.

Dieter Bohlen hatte wohl wieder den richtigen Riecher: Der Pop-Titan hatte mit Straßenmusiker Nick Ferretti seinen Favoriten im DSDS-Finale. Aber dann stimmten die Zuschauer anders als gewünscht ab. „Ja, ich persönlich finde Nick besser, aber es haben halt mehr für Davin angerufen und er hat fair gewonnen“, erklärte Bohlen nach dem Finale gegenüber der Bild.

Man darf gespannt sein, ob sich die Zuschauer bei DSDS 2020 mehr an der Meinung von Dieter Bohlen orientieren.

DSDS 2020: Die Jury-Castings sind gestartet

+ Suchen bei DSDS 2020 wieder gemeinsam Deutschlands Superstar: Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Xavier Naidoo und Oana Nechiti. © DSDS

Update vom 9. September 2019: DSDS Jury-Castings starten: „DSDS 2020, wir kommen“: Mit diesen Worten kündigt RTL.de an, dass die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ in eine neue Runde geht. Die Jury-Castings haben begonnen. Parallel dazu, können sich talentierte Sänger auch noch bei offenen Castings für DSDS 2020 zu qualifizieren. Zum Beispiel in Hamburg und Königswinter.

DSDS 2020: Castings haben begonnen

Wie schon im vergangenen Jahr, sitzen auch dieses Mal wieder Sänger Pietro Lombardi, Tänzerin Oana Nechiti und Sänger Xavier Naidoo neben Dieter Bohlen hinter dem Jurorenpult.

Die Jury-Mitglieder scheinen sich gut zu verstehen. Vor wenigen Tage postete Nechiti ein Foto der versammelten Crew mit dem Titel: „Ein TEAM! DSDS 2020. “

DSDS-Zuschauer müssen sich jedoch noch etwas gedulden: Erst ab Januar strahlt RTL die 17. Staffel der Castingshow aus, wie RTL.de berichtet.

DSDS 2020: Neue Folgen werden ab Januar 2020 ausgestrahlt

Auf den Auftritt von Jury-Mitglied Peitro Lombardi dürfen die Zuschauer gespannt sein: Erst kürzlich irritierte Lombardi mit einem neuem Look. Jury-Mitglied Dieter Bohlen hingegen plauderte bei einem Interview kürzlich aus dem Nähkästen. Dabei verriet er ein interessantes Detail zu Helene Fischer.

