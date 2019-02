DSDS-Kandidat dreht Schmuddelfilme - Erste Partnerin lernte er durch die Show kennen

Jannik Rubeck versucht seit Jahren, berühmt zu werden. Nun gelingt es ihm vielleicht - mit einer Karriere im Porno-Geschäft.

Mannheim - Jannik Rubeck versucht seit Jahren mit aller Macht, ins Licht der Öffentlichkeit zu treten - jetzt könnte er endlich Erfolg haben. Der 21-Jährige nahm 2016 bei Deutschland sucht den Superstar (DSDS) teil, versuchte die Öffentlichkeit dann mit einer Darmkrebs-Erkrankung für sich zu gewinnen, nahm beim RTL2-Format Frauentausch teil und versuchte sich als Comedy-Star. Nichts davon funktionierte. Nun testet Rubeck wohl eine neue Strategie. Er plant, Porno-Darsteller zu werden. Damit ist ihm die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zumindest für einige Zeit wieder sicher.

Jannik Rubeck tauchte erstmals 2016 in der Öffentlichkeit auf. Mit 18 Jahren nahm er damals bei DSDS teil. Er hinterließ dort einen bleibenden Eindruck - allerdings nicht wegen gesanglicher Höchstleistungen. In Erinnerung blieb er vielmehr, weil er die Kritik, die Rubeck damals für die Darbietung des Songs "Die Lewwerworscht" einstecken musste, nicht gut aufgenommen hatte. Mit den Worten "Halt's Maul, alte Flachzange! Der kann doch selbst nicht singen" stürmte der junge Mann damals aus dem Studio, wie bei RTL zu lesen ist.

DSDS-Kandidat dreht Schmuddelfilme - Er leidet unter der Krankheit Morbus Crohn

Weil er die Krankheit Morbus Crohn hat, leidet Jannik Rubeck an einem erhöhten Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, bekam im Jahr 2017 dann auch die folgenschwere Diagnose - und erneut Aufmerksamkeit der Medien. Doch auch das hielt nicht lange an.

Rubeck versuchte es dann mit einer Karriere als Comedy-Star, wollte Promis wie Dieter Bohlen, Reiner Calmund und Stefan Raab nachahmen. Doch auch dieser Karriereweg scheint im Sande verlaufen zu sein - und er versuchte es mit einer Teilnahme bei Frauentausch. Dort gab der 21-Jährige einem Paar Tipps für ein besseres Liebesleben.

DSDS-Kandidat dreht Schmuddelfilme - „Jetzt will ich das professionell machen“

In eine ähnliche Richtung soll die Karriere von Jannik Rubeck nun weiter gehen - zumindest soll es etwas mit Sex zu tun haben. Bild zufolge will der ehemalige DSDS-Kandidat nun Pornos drehen - und in dem Business gleich richtig durchstarten. Etwa 80 Pornofilme will der 21-Jährige in diesem Jahr noch produzieren.

„Privat habe ich das ein oder andere Filmchen beim Sex gedreht. Jetzt will ich das professionell machen“, so Rubeck. Der Sex vor der Kamera sei ganz anders. „Natürlich macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit und auch ein Job. Es ist auch was anderes, ob man das als Amateur mit einer Kamera und einer Partnerin macht oder ob es ein richtiges Filmset mit Team ist“, erzählt er Bild.de.

Bisher drehte er schon vier Filmchen mit Erotik-Darstellerin Sophie Logan (46), die er damals bei DSDS kennen lernte. Es gab zwar ein paar Pannen am Set, doch Jannik Rubeck fühlte sich laut Bild vor der Kamera und dem Filmteam wohl. Und er überrascht mit einer Aussage: „Ich mag ältere Frauen. Meine älteste Sexpartnerin war 81. Ich war damals 20.“ Auch Dschungelcamp-Star Sibylle Rauch machte der junge Mann bereits das Angebot, zusammen im Porno-Geschäft zu arbeiten.

Seine Mutter mache sich unterdessen Sorgen um ihren Sprössling. „Mutti meint, Sophie sei zu alt für mich und dass sie meine Mutter sein könnte. Meine Mutter hat einfach ein bisschen Angst, dass ich an die falschen Leute gerate. Ich passe aber auf mich auf“, so Rubeck im Bild-Interview.

