DSDS-Kracher: Dieter Bohlen holt Pietro Lombardi zurück in die Jury

Von: Sarah Wolzen

Sitzen Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bald wieder gemeinsam in der DSDS-Jury? © IMAGO / Future Image

Dieter Bohlen kehrt für die allerletzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ zurück. Und zwar nicht alleine. Kein Geringerer als Pietro Lombardi soll neben ihm in der DSDS-Jury sitzen.

Köln - Es war die Sensation! Nach einjähriger Pause holt RTL Dieter Bohlen (68) zurück zu „Deutschland sucht den Superstar!“ Seitdem war spekuliert worden, wer in der 20. Staffel neben dem 68-Jährigen über das Weiterkommen der DSDS-Talente entscheidet. Nun scheint die Entscheidung gefallen zu sein.

RTL holt Dieter Bohlen zurück zu DSDS

Die Qualitätsoffensive von RTL ist gescheitert - eigentlich sollte DSDS familienfreundlicher werden. Doch die 19. Staffel mit Schlagerstar Florian Silbereisen (41) als Chefjuror und Ilse DeLange (45) und Toby Gad (54) an dessen Seite konnte die sinkenden Quoten der einst so beliebten Castingshow nicht stoppen. Die DSDS-Fans hatten einfach keine Lust auf Kuschelkurs und forderten immer wieder ihren Dieter Bohlen zurück - mit Erfolg.

Dieter Bohlen sitzt wieder in der Jury von DSDS - mit Pietro Lombardi? © C. Hardt/Future Image/Imago

Zwar soll es die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ werden, doch für die Jubiläumsstaffel holt RTL den Poptitan aus Tötensen zurück in die Show. Und wer könnte besser an Dieters Seite passen, als sein Kumpel und einstiger Schützling Pietro Lombardi (30)? Wie die BILD aus RTL-Kreisen erfahren haben will, soll der DSDS-Sieger von 2011 Bohlens Wunschkandidat gewesen sein und schon zugesagt haben.

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi ein letztes Mal gemeinsam in der DSDS-Jury

Es wäre nicht das erste Mal für die beiden, schließlich saßen sie bereits 2019 gemeinsam in der DSDS-Jury. Neben dem Ex-Mann von Sarah Engels soll sich Dieter Bohlen zudem Shirin David (27) wünschen. Auch für sie wäre das keine neue Erfahrung - 2017 gehörte sie neben Bohlen, Schlagersängerin Michelle und Scooter-Frontmann H.P. Baxxter zur DSDS-Jury. Zugesagt habe die Rapperin jedoch noch nicht.

Für die allerletzte Staffel hat der Poptitan auch schon viele neue Ideen - Dieter Bohlen hat bereits viele Veränderungen bei DSDS angekündigt. Verwendete Quellen: bild.de