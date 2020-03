DSDS (RTL): Die Show wird zur Geisterveranstaltung - Fans sind empört

Nach zahlreichen anderen Veranstaltungen hat sich nun auch RTL zum Zuschauerausschluss entschlossen. Die Kandidaten von DSDS werden vor leeren Rängen performen. Den Fans passt das gar nicht.

Auch TV-Formate sind vom Corona-Virus betroffen

sind vom betroffen RTL kündigte an, TV-Aufzeichnungen ohne Publikum stattfinden zu lassen

kündigte an, TV-Aufzeichnungen ohne Publikum stattfinden zu lassen Auch die Live-Shows von DSDS sind betroffen

Köln - Fußballspiele, Sportveranstaltungen, Konzerte und Messen. Immer mehr Veranstaltungen finden vor leeren Hallen statt oder müssen aufgrund der Corona-Pandemie ganz abgesagt werden. Nun treffen die Verordnungen auch Aufzeichnungen im TV.

DSDS: RTL kündigt Publikumsausschluss an

Am Samstag ist es so weit. Die erste Live-Show von DSDS* 2020. Zahlreiche Zuschauer sollten den verbliebenen Kandidaten der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag eigentlich zujubeln. Doch wie RTL nun bekannt gab, wird es keinen tosenden Applaus, keine Publikumsrufe und keine vollen Ränge geben. Die Aufzeichnungen finden ohne Zuschauer statt.

„Damit kommt die Sendergruppe auch ohne konkretes Verbot ihrer Verantwortung nach, Publikum und Mitwirkende vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen“, schreibt der Sender auf seiner Website.

DSDS ist nicht die erste Show ohne Publikum

DSDS ist nicht die erste RTL-Show, die vom Publikumsausschluss betroffen ist. Auch die Kandidaten von „Let‘s Dance“ müssen am Freitag ohne Publikumsapplaus über das Parkett schweben.

Ganz ohne Unterstützung müssen die Teilnehmer der Castingshow dann aber doch nicht auftreten. Freunde und Familie der Künstler sind auch weiterhin im Studio in Köln willkommen. Ebenso natürlich die Jury*, die nach dem Ausschluss von Xavier Naidoo nur noch aus Dieter Bohlen, Oana Nechiti und Pietro Lombardi besteht.

DSDS: Fans kritisieren die Entscheidung von RTL

Die Fans der RTL-Show sind alles andere als begeistert. „Dann brauch ich keine Liveshows!“, motzt ein Nutzer. Ein anderer meint, da könne man die Live-Shows auch gleich absagen. „Das hat dann nix mehr mit Live-Shows zu tun.“

Doch wie ein Nutzer richtig anmerkt. „Es hat einen Grund, warum kein Publikum vor Ort sein kann.“ „Leute heult mal leise“, weist er die anderen Nutzer zurecht. Letztendlich bleibt der Ablauf der Show für die Zuschauer zu Hause beinahe gleich. Sie dürfen auch weiterhin per Telefon über den Sieger mitbestimmen. Seltsam werden die Shows ohne Applaus und Zuschauer wohl dennoch.

Hier finden Sie alle Sendetermine der aktuellen DSDS-Staffel*.

chd

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © dpa / Henning Kaiser