Eine todesmutige Fotografin: Dokudrama über Anja Niedringhaus

Von: Josefin Schröder

Krieg © grafin Anja Niedringhaus

Das Dokudrama „Die Bilderkriegerin – Anja Niedringhaus“ von Regisseur Roman Kuhn ist heute um 22.15 Uhr auf ZDF zu sehen.

„Krieg ist was für Männer“, sagt der Chef (Sahin Eryilmaz) der Europäischen Pressefotoagentur (EAP) zu Anja Niedringhaus (Antje Traue) im Film „Die Bilderkriegerin“. Das will Niedringhaus nicht akzeptieren und überzeugt ihn, sie nach Sarajevo ins ehemaligen Jugoslawien zu schicken, wo 1992 der Bürgerkrieg tobt. Dieser Einsatz, den sie als erste weibliche Fotografin und jüngste Kollegin der EAP absolvierte, ist der Beginn ihrer Karriere als Kriegsfotografin.

Heute Abend zeigt das ZDF das berührende Dokudrama über die Fotografin aus Höxter, die, wenn sie nicht aus Krisengebieten berichtete, in Genf und Kaufungen wohnte. 2014 wurde die 48-Jährige von einem Polizisten in einem afghanischen Bergdorf erschossen.

„Wenn ich es nicht fotografiere, wird es nicht bekannt.“

Niedringhaus wollte mit ihren Bildern die Welt aufrütteln, sie träumte davon, sie zu verändern. Als Fotoreporterin riskierte sie ihr Leben – im Balkankrieg, im Irak und in Afghanistan –, um die Folgen von Krieg und das Schicksal von Zivilisten zu zeigen. Dabei „sah sie mit dem Herzen und in die Seele der Menschen“, wie eine Kollegin der Associated Press in der Doku sagt. Niedringhaus’ Motto: „Wenn ich es nicht fotografiere, wird es nicht bekannt.“

Anja Niedringhaus Fotojournalistin © journalistin

Um dieses Motto herum konzipiert Regisseur Roman Kuhn den Film und vermischt Spielfilmhandlung mit Dokumentarteilen. Zu Beginn wirkt die Darstellung mit einem tagebuchartigen Voiceover etwas zu angestrengt. Die Interviews mit realen Kollegen sowie die gekonnt geschnittenen Fotocollagen überzeugen dafür sofort. Archivmaterial von den Krisenschauplätzen und eindrückliche Fotografien von Niedringhaus führen dem Zuschauer immer wieder die Grausamkeit, aber auch die Kraft der Menschen vor Augen. Sie lassen unmittelbar an den aktuellen Krieg in der Ukraine denken. Die Bildsprache von Anja Niedringhaus war nie reißerisch. Sie fotografierte nach ihrem Gefühl, fand Momente und kleine Details und schaffte damit einzigartige Dokumente.

Antje Traue zeichnet ein glaubhaftes Bild von der zunächst unerfahrenen, aber dennoch selbstbewussten, entschlossenen Fotografin. Schon nach ihrem ersten Einsatz gibt es für sie kein Zurück in ein normales Leben. Also macht sie weiter – von Krieg zu Krieg. Als erste Deutsche wurde Niedringhaus 2005 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Sie schien davon wenig beeindruckt. „Die Preise machen die Bilder ja nicht besser“, hört man ihre Figur im Film sagen. (Josefin Schröder)