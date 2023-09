ARD holt den Gesamtpublikum-Sieg, aber: RTL gewinnt bei der Zielgruppe

Eintracht Frankfurt oder Krimi-Wiederholung: Kopf-an-Kopf-Rennen im Quotenduell zwischen RTL und ARD

Am Donnerstag (31. August) feierte Eintracht Frankfurt bei RTL den Einzug in die Conference League. Doch reichte der Triumph auch, um ARD und ZDF auszustechen?

Frankfurt am Main/Berlin – Für Eintracht Frankfurt ging es am Donnerstagabend (31. August) um alles: Die Adler aus der Main-Metropole hatten im Play-off-Hinspiel um den Einzug in die Conference League gegen Lewski Sofia nur ein Unentschieden verbucht. Im Rückspiel konnten sich Hessen dann am Ende mit 2:0 durchsetzen, RTL übertrug die Partie live – und bekam einmal mehr namhafte Konkurrenz von den öffentlich-rechtlichen Sendern, wie die DWDL-Zahlenzentrale zeigte.

ARD- und ZDF-Filme messen sich mit Eintracht-Frankfurt-Partie bei RTL

Die ARD hielt ab 20.15 Uhr mit „Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen“ dagegen, im Anschluss daran liefen dort das Politmagazin „Monitor“ (ab 21.45 Uhr) und die „Tagesthemen“ (ab 22.15 Uhr). Auch beim ZDF zeigte man mit der Familienkomödie „Immer Ärger mit Grandpa“ einen Film, bevor dort das „heute journal“ (ab 21.40 Uhr) über das aktuelle Tagesgeschehen informierte.

Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern durfte man am Ende jubeln: Der „Amsterdam-Krimi“ holte mit 4,79 Millionen (Marktanteil: 19,8 %) Zuschauern den Tagessieg beim Gesamtpublikum – obwohl es sich um eine Wiederholung handelte. Der ZDF-Film holte immerhin eine Quote von 3,64 Millionen (Marktanteil: 15,1 %) und schlug damit ebenfalls die Fußballübertragung von RTL: Dort schalteten zur ersten Halbzeit insgesamt 2,62 Millionen (Marktanteil: 10,8 %) Fernsehende zu, zur zweiten sogar 3,19 Millionen (Marktanteil: 14,6 %).

Wann muss die Eintracht in der Gruppenphase ran? In der Gruppenphase der Conference League stehen für Eintracht Frankfurt sechs Spiele an, die allesamt auf einen Donnerstag fallen: 1. Spieltag: 21.09.2023

2. Spieltag: 05.10.2023

3. Spieltag: 26.10.2023

4. Spieltag: 09.11.2023

5. Spieltag: 30.11.2023

6. Spieltag: 14.12.2023

ARD holt den Gesamtpublikum-Sieg, aber: RTL gewinnt bei der Zielgruppe

Für RTL lief der Abend dennoch höchst erfreulich: In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte man dank Eintracht Frankfurt nämlich den Tagessieg – mit beiden Halbzeiten! Die ersten 45 Minuten sahen rund 740.000 (Marktanteil: 15,5 %) Fußballfans, die entscheidende Hälfte, in der auch beide Tore fielen, dann stolze 890.000 (Marktanteil: 18,5 %). ARD und ZDF fanden sich mit ihrem Primetime-Programm weit abgeschlagen dahinter.

Während Eintracht Frankfurt den Einzug in die Conference League klarmachte, zeigte die ARD erst den „Amsterdam-Krimi“, dann das Politmagazin „Monitor“. Wer welchen Sender sah, hing einmal mehr auch stark vom Alter ab … © Jan Huebner/Imago & Raymond van der Bas/ARD Degeto/dpa

Der Tagessieg der jeweiligen Sender hing dementsprechend stark vom Alter der jeweiligen Zuschauerschaft ab. Dabei zeichnet sich ein Trend ab: Während die Privatsender ein vornehmlich jüngeres Publikum locken, können sich die Öffentlich-Rechtlichen regelmäßig beim Gesamtpublikum behaupten. Doch das ist nicht immer so: Am Dienstag (29. August) brachen die ARD-Quoten ab 21.47 Uhr plötzlich dramatisch ein. Verwendete Quellen: dwdl.de