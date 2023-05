Nach dem Ende von NCIS Los Angeles: LL Cool J wechselt nach Hawai‘i

LL Cool J in „NCIS: Los Angeles“ © CBS

Zwar endete „NCIS: Los Angeles“ nach 14. Staffel, doch ein bekanntes Gesicht wird weiter für ein NCIS-Team ermitteln, denn Sam Hanna aka LL Cool J wechselt zu „NCIS: Hawai‘i“ und wird dort ab der dritten Staffel mitmischen.

LL Cool J (aka Todd Smith) wird sich nicht nach einem neuen Job umsehen müssen, denn nach 14. Staffeln als Sam Hanna in „NCIS: Los Angeles“ spielt er diese Rolle einfach weiter als wiederkehrender Gaststar in der dritten Staffel der Schwesternserie „NCIS: Hawai‘i“. Denn im zweiten Staffelfinale ließ er sich für einen Cameo-Auftritt blicken und das nur einen Tag nachdem das Serienfinale vom LA-Spin-off über die US-Bildschirme flimmerte. Was darin passierte, könnt Ihr hier nachlesen.

Im Finale der Hawai‘i-Ermittler flüchtete Special Agent in Charge Jane Tennant (Vanessa Lachey) gerade vor einigen Lakaien von Adrian Creel (Jay Ali), der von den Toten zurückgekehrt war. Dann hörte man einen Schuss aus einem Scharfschützengewehr, der die Angreifer von Tennant und Whistler (Tori Anderson) erwischte. Der Retter stellte sich als Sam Hanna heraus, der in Zukunft für Hilfe und Verstärkung zur Verfügung stehen soll, was auch Supervisory Agent John Swift (Henry Ian Cusick) später im Folgenverlauf unterstreicht. Wie der Darsteller auf der Insel begrüßt wird, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)