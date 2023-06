Er kommt als Agent wieder: Arnold Schwarzenegger ist Star der Action-Serie „Fubar“

Fernsehen

+ © CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX Bedrohen ein älteres Oligarchen-Ehepaar: Die CIA-Agenten (von links) Aldon Reece (Travis Van Winkle), Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger), Emma Brunner (Monica Barbaro) und Roo Russel (Fortune Feimster). © CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

Arnold Schwarzenegger ist zurück. Er spielt in der Netflix-Serie „Fubar“ seine erste Hauptrolle in einer Serie überhaupt.

Fubar steht im Englischen für eine unfassbar verkorkste Situation. Das trifft auf die Beziehung von CIA-Agent Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger) mit seiner Familie zu. Er ist von Ehefrau Tally (Fabiana Udenio) getrennt, die Beziehung zu Tochter Emma (Monica Barbaro) ist schwierig, nicht zuletzt wegen ihrer Partnerwahl. Denn Brunner hält ihren Freund Carter (Jay Baruchel) nicht für einen richtigen Mann, weil der sein Auto nicht selbst reparieren kann. Dabei spielt Brunner der Familie als Tarnung seines eigentlichen Jobs als Geheimagent den erfolglosen Fitnessstudiobetreiber vor. Doch es geht noch schlimmer.

Brunner hatte sich eigentlich auf seinen Ruhestand gefreut, der alles in Ordnung bringen sollte: Er wollte Segeln gehen und seine Ex-Frau Tally zurückgewinnen. Die ist mittlerweile mit einem Italiener zusammen, was dem konservativen, österreichischstämmigen Amerikaner Brunner ganz und gar nicht passt.

Verkorkst, kompliziert und lustig

Der Ruhestand muss erst einmal warten, denn der Agent wird zu einem letzten Auftrag nach Guyana beordert. Dort droht eine CIA-Agentin enttarnt zu werden, wie sich herausstellt, seine Tochter Emma. Beide fallen aus allen Wolken, als sie sich sehen. Denn sowohl Luke als auch Emma mussten ihre Geheimdienst-Karrieren vor der Familie verheimlichen.

Emma und Luke sind fortan von der CIA auf den manipulativen und wortgewandten Bösewicht Boro (Gabriel Luna) angesetzt, den sie nun um die Welt jagen. Parallel versuchen sie, ihre Vater-Tochter-Beziehung wieder auf Vordermann zu bringen – nur nicht in den von der CIA verordneten Therapiesitzungen bei Dr. Pfeiffer.

Wäre „Fubar“ nicht erst ab 16 Jahren freigegeben und die deutsche Synchronisation gelungener, könnte man sie fast als Familienserie bezeichnen – denn sie bietet ziemlich viel. Der 75-jährige Schwarzenegger spielt in der Originalvertonung häufig auf seine eigene Person an („Schatzerl“, „Wichtigtuer“, „Bengel“, „You have to pump it“) – ein Festschmaus für Fans von Arnie. Vor allem auch wegen der knackigen Kampfszenen. Die CIA-Agenten Aldon (Travis Van Winkle) und Roo (Fortune Feimster) sorgen als Sidekicks für sarkastische Witze. Dazu kommt eine ordentliche Portion Familiendrama. Das ist rundum abwechslungsreiche Unterhaltung für Erwachsene. (Johannes Rützel)