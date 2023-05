„Große berufliche Veränderung“: Ersetzt Stefano Zarrella TV-Koch Armin Roßmeier im Fernsehgarten?

Stefano Zarrella berichtete von einer großen beruflichen Veränderung. Deutet der Bruder von Giovanni Zarrella damit an, dass er demnächst regelmäßig im „ZDF-Fernsehgarten“ den Kochlöffel schwingen wird? Er könnte der Nachfolger von Armin Roßmeier werden.

Köln - Auf Instagram führt Stefano Zarrella (32) seine Follower stets durch sämtliche Rezepte und zeigt seine Kochkünste. Auch im TV ist der jüngere Bruder von Giovanni Zarrella (45) immer öfter zu sehen. Am vergangenen Wochenende (14. Mai) war er erst im „ZDF-Fernsehgarten“ in der Küche zu Gast. Womöglich können sich die Zuschauer an diesen Anblick demnächst gewöhnen.

Stefano Zarrella kündigt im Netz „große berufliche Veränderungen“ an

Bei Stefano Zarrellas vergangenem Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“ sorgte sein Onkel mit einer Flirt-Offensive gegenüber Andrea Kiewel für einen peinlichen TV-Moment und zog die Aufmerksamkeit auf sich. Womöglich bekommt der 32-Jährige selbst aber noch weitere Gelegenheiten, um sich zu beweisen. Immerhin gibt es in der Sendung derzeit keinen Koch, der regelmäßig vor dem Publikum die Pfanne schwenkt – ein Part, den Stefano Zarrella übernehmen könnte.

In seiner Instagram-Story macht Stefano Zarrella immerhin schon Andeutungen. „Es stehen gerade einige große Veränderungen an, unter anderem beruflich, die mich sehr viel Kraft kosten“, berichtete er seinen Followern. Aus diesem Grund sei es auf Social Media zuletzt still um ihn geworden. Stefano habe sich „platt gefühlt von den letzten Wochen“. Womöglich, weil er sich auf regelmäßige Einsätze im „ZDF-Fernsehgarten“ vorbereitet?

„Wollte etwas kürzertreten“: Darum ist Armin Roßmeier nur noch selten im Fernsehgarten

Viele Fernsehgarten-Zuschauer wünschten sich bei Facebook ein Comeback von TV-Koch Armin Roßmeier (74), der über Jahre das Gesicht des Mainzer Fernsehgartens war. Im letzten Jahr hatte Roßmeier dann plötzlich nur noch sechs Auftritte in insgesamt 19 Ausgaben am Lerchenberg. Er äußerte sich selbst zu den Gründen. Nun kocht plötzlich Stefano Zarrella an der Seite von Andrea Kiewel. Bedeutet das nun das endgültige Aus für Roßmeier im Fernsehgarten?

„ZDF-Fernsehgarten 2023“ Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 14. Mai 2023: Darts-Party 21. Mai 2023: 80er meets 90er 28. Mai 2023: Flohmarkt 04. Juni 2023: Discofox 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

Was wurde aus ZDF-Fernsehgarten-Liebling Armin Roßmeier?

Eigentlich ist allerdings Armin Roßmeier ist seiner Funktion als TV-Koch im „ZDF-Fernsehgarten“in echtes Urgestein. Seit mehr als 20 Jahren kochte er dort für die Zuschauer oder mit prominenten Gästen. In den vergangenen Jahren wurden seine Auftritte aber immer seltener. Auf Nachfrage von t-online erklärte seine Sprecherin im September 2022: „Herr Roßmeier wollte etwas kürzertreten, da er auch noch Prüfungsmeister bei der IHK ist und auch Studenten an der TU München unterrichtet.“ Dennoch sei er weiterhin Teil des Fernsehgarten-Teams.

Ob in Armin Roßmeiers Abwesenheit demnächst Stefano Zarrella glänzen wird, bleibt abzuwarten. Doch auch ohne ihn läuft die Sendung im Zweiten bestens. Schon Wochen vor dem Sendestart waren die Schlagershows im „ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel allesamt ausverkauft. Verwendete Quellen: Instagram / stefanozarrella; t-online.de