Erstes Weihnachtsspecial: Alle neuen „LOL: Last One Laughing“-Kandidaten enthüllt

Von: Jonas Erbas

Mit der Comedy-Show „LOL“ gelang Prime Video der große Wurf. Nun soll ein Weihnachtsspecial folgen. Dessen Gäste stehen offenbar schon fest.

München – Wer gerne und viel lacht, wird von Prime Video in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk bedacht: Anlässlich der Festtage wird es nämlich ein Special von „LOL: Last One Laughing“ mit Michael „Bully“ Herbig (55) geben. Der hat zu diesem Anlass einmal mehr etliche namhafte Kollegen um sich versammelt.

Gästeliste und Startdatum von „LOL“-Special stehen offenbar fest

Kaum ist der Sommer vorbei, da verbreitet Star-Comedian Bully bei Instagram weihnachtliche Festtags-Laune – immerhin soll es in diesem Jahr das erste „LOL“-Weihnachtsspecial geben. Dessen Ausstrahlungstermin ist eigentlich noch streng geheim. Dennoch will bild.de erfahren haben, dass die Sendung ab dem 22. Dezember 2023 bei Prime Video zum Abruf bereitstehen wird.

Die Sendung soll bereits im August in München fertiggestellt worden sein. Die Dreharbeiten fanden in einem – passend zum Show-Motto („LOL: Last One Laughing – XMAS Special“) – festlich dekorierten Winterchalet statt. Auch eine neue Regel soll Teil des bereits heiß ersehnten „LOL“-Specials sein: Erstmals müssten die Teilnehmer in Zweierteams antreten, wie es in dem Bericht heißt.

Beim „LOL“-Weihnachtsspecial wird sich auch Anke Engelke die Ehre geben © Jörg Carstensen/dpa

Der enthüllt auch die mit ebenso berühmten wie beliebten Comedy-Stars gespickte Teilnehmerliste. Mit dabei sind demnach Anke Engelke (57), Bastian Pastewka (51), Carolin Kebekus (43), Teddy Teclebrhan (40), Martina Hill (49), Kurt Krömer (48), Michelle Hunziker (46) und Rick Kavanian (52). Weihnachten wird in diesem Jahr wohl so witzig wie nie zuvor. Auch bei RTL geht man neue Wege: 2024 will man offenbar eine Sommer-Staffel des Dschungelcamps produzieren. Verwendete Quellen: bild.de