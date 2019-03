Eurovison Song Contest 2019: Das Halbfinale in Israel - Alle Teilnehmer und Infos

Das ESC-Finale 2019 findet am 18. Mai in Tel Aviv statt. Doch vorher müssen sich einige Kandidaten in zwei Qualifikations-Shows beweisen. Hier erfahren Sie alles über das Halbfinale.

Der Sieg der israelischen Kandidatin Netta beim ESC im letzten Jahr war eine kleine Sensation. Der schrille, kunterbunte Auftritt der damals 25-Jährigen polarisierte wie kein anderer. Schon zuvor wurde Netta als Favoritin gehandelt und schließlich gewann sie genau 20 Jahre, nachdem Israel das letzte Mal beim ESC gesiegt hatte. Mit ihrem feministischen Song „Toy“ sorgte Netta dafür, dass in diesem Jahr der Eurovision Song Contest unter dem Motto "Dare To Dream!" in Tel Aviv stattfinden wird.

Für das Finale des 64. Eurovision Song Contest am 18. Mai 2019 müssen sich einige Teilnehmer noch qualifizieren - allerdings sind manche Länder bereits von Anfang an für das Finale gesetzt. Die Regeln des ESC-Halbfinales werfen bei den Zuschauern Jahr für Jahr Fragen auf - wir schaffen im Folgenden Abhilfe.

Eurovison Song Contest 2019: Wer muss sich im Halbfinale beweisen?

Von den 41 Ländern, die in diesem Jahr beim ESC 2019 in Tel Aviv antreten, müssen sich die meisten noch für das Finale qualifizieren, in dem 26 Länder antreten. 17 Länder müssen sich in der ersten Qualifikationsrunde beweisen und 18 Länder treten in der zweiten Qualifikationsrunde an. Welches Land in welchem Halbfinale antritt, wurde am 28. Januar ausgelost - mehr Infos zu den Kandidaten der jeweiligen Halbfinale finden Sie in den untenstehenden Tabellen. Die jeweils zehn besten Teilnehmer der Halbfinale dürfen am 18. Mai im großen Finale auftreten und auf den Sieg hoffen.

Sich nicht mehr qualifizieren müssen hingegen die sogenannten Big Five sowie das Gastgeberland, also in diesem Jahr Israel. Die Big Five, das sind Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien, sind in jedem Jahr automatisch für das Finale qualifiziert. Das Duo S!sters, das in Tel Aviv für Deutschland antreten wird, kann also die Halbfinal-Shows entspannt als Zuschauer genießen.

Einer der Gründe dafür, dass nur 35 Länder um den Einzug ins Finale kämpfen müssen, ist, dass die Big Five am meisten für den Etat der European Broadcasting Union (EBU) zahlen - und damit für den Eurovision Song Contest. Hinzu kommt, dass ohne die Big-Five-Länder, die viele Einwohner haben, die Einschaltquoten beim ESC-Finale erheblich sinken würden. Schließlich ist das Zuschauerinteresse erfahrungsgemäß nur in den Ländern groß, deren Teilnehmer auch im Finale antreten.

ESC-Halbfinale 2019: Wie funktioniert die Abstimmung?

Die Abstimmung in den Halbfinalen erfolgt per Juryvoting und Televoting. In der Regel machen beide Teile jeweils 50 Prozent des Ergebnisses aus. Allerdings behält sich die EBU seit 2017 vor, die prozentuale Gewichtung auch anders zu verteilen. Ebenso wie im ESC-Finale darf auch in den Halbfinalen nicht für das eigene Land gestimmt werden.

Stimmberechtigt sind im ersten Halbfinale die jeweiligen Teilnehmerländer sowie die Big-Five-Länder Frankreich und Spanien und Gastgeber Israel. Im zweiten Halbfinale dürfen wiederum die jeweiligen Teilnehmerländer und die Big-Five-Länder Deutschland, Italien und Großbritannien ihre Stimme abgeben.

Wann und wo findet das ESC-Halbfinale 2019 statt?

Das erste Halbfinale findet am 14. Mai 2019 um 21 Uhr deutscher Zeit statt. Das zweite Halbfinale findet am 16. Mai 2019 ebenfalls um 21 Uhr statt. Austragungsort der beiden Halbfinal-Shows ist das internationale Kongresszentrum in Tel Aviv. Der Vorverkauf für die Tickets für das Finale und die Halbfinal-Shows begann am 28. Februar über die offizielle ESC-Ticket-Seite. Zwischenzeitlich war der Ticketverkauf wegen Unregelmäßigkeiten eingefroren worden.

Wird das ESC-Halbfinale 2019 live im TV übertragen?

Übertragen werden die ESC-Halbfinale in Israel von dem Fernsehsender Kan. In Deutschland können Sie die Qualifikationsshows ab 21:00 Uhr am Dienstag, den 14. Mai und am Donnerstag, den 16. Mai live auf dem Free-TV-Sender ONE und im Live-Stream auf eurovision.de ansehen. Auf eurovision.de können Sie sich jeweils von 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr mit einem Warm-up mit Moderatorin Alina Stiegler auf die Halbfinale einstimmen.

Die Wiederholung des ersten ESC-Halbfinales überträgt Das Erste ab 1:00 Uhr am Mittwoch, den 15. Mai, und die Wiederholung des zweiten Halbfinales am Freitag, den 17. Mai, ebenfalls ab 1:00 Uhr.

Wer moderiert die ESC-Halbfinale 2019?

Durch die ESC-Halbfinal-Shows wird von denselben Moderatoren geführt, die auch das ESC-Finale moderieren. Die international bekannteste Persönlichkeit des Moderatoren-Quartetts ist das israelische Supermodel Bar Refaeli. Unterstützt wird sie von den israelischen Moderatoren Erez Tal, Assi Azar und YouTuberin Lucy Ayoub.

Erstes ESC-Halbfinale am 14. Mai 2019: Diese Kandidaten treten an

Land Teilnehmer Song Australien Kate Miller-Heidke "Zero Gravity" Belgien Eliot "Wake Up" Estland Victor Crone "Storm" Finnland Darude "Look Away" Georgien Oto Nemsadze "Sul tsin iare" Griechenland Katerine Duska "Better Love" Island Hatari "Hatrið mun sigra" Montenegro D-Moll "Heaven" Polen Tulia "Fire of Love (Pali się)“ Portugal Conan Osíris "Telemóveis" San Marino Serhat "Say Na Na Na" Serbien Nevena Božović "Kruna" Slowenien Zala Kralj & Gašper Šantl "Sebi" Tschechische Republik Lake Malawi "Friend of A Friend" Ungarn Joci Pápai "Az én apám" Weißrussland Zena "Like It" Zypern Tamta "Replay"

Zweites ESC-Halbfinale am 16. Mai 2019: Diese Kandidaten treten an

