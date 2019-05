ESC 2019: Moderatorin Bar Refaeli trägt sehr kurzes Kleid - und beugt sich dann auch noch vor

Verhilft dem ESC 2019 zu noch mehr Glanz: Bar Refaeli ist als Moderatorin in Tel Aviv dabei.

Der Eurovision Song Contest 2019 lässt die Musikwelt nach Tel Aviv schauen. Dort betritt auch das wohl bekannteste Gesicht Israels die Bühne. Bar Refaeli ist Teil des Moderatoren-Teams.

Tel Aviv/München - Bar Refaeli ist der wohl heißeste Exportschlager Israels. Für den 64. Eurovision Song Contest hat der Gastgeber das Topmodel deshalb eigentlich nur folgerichtig zum Gesicht der Veranstaltung im Tel Aviv Convention Center auserkoren. Gemeinsam mit den Moderatoren Erez Tal, Assi Azar und Lucy Ayoub, die sich auch als Slam-Poetin einen Namen gemacht hat, führt Refaeli durch die drei Abende. Am Dienstag und Donnerstag werden in den Halbfinals die 20 noch freien Plätze für das Finale vergeben, am Samstag dann der oder die Nachfolger von Vorjahressiegerin Netta gesucht.

Refaeli, die vor sieben Jahren Jury-Mitglied der Model-Castingshow „Million Dollar Shooting Star“ auf Sat.1 war, fiebert ihren Auftritten vor einem weltweiten Millionenpublikum bereits entgegen. Zum Wochenstart postete sie ein Foto des Moderatoren-Quartetts mit dem Zusatz „Let‘s go“. Darauf trägt sie ein glitzerndes langärmeliges Oberteil, das keinen Blick auf ihr offenbar extrem kurzes Beinkleid gewährt, dazu fast kniehohe Stiefel.

Schwarz-Weiß-Foto aus Refaelis Kabine mit Pailletten-Kleid

Am späten Montagabend folgte dann noch ein Schnappschuss aus Refaelis Garderobe. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt die 33-Jährige von hinten, die sich selbst im Spiegel betrachtet. Sie trägt ein paillettenbesetztes Kleid, dazu hochhackige Schuhe, ihre Beine sind komplett nackt. Dazu beugt sie sich vor. Dieses Bild unterschrieb Refaeli mit „Backstage“. Der Blick in ihr Heiligtum gefiel in den ersten 18 Stunden bereits mehr als 53.000 Instagram-Usern.

Die zweifache Mutter informiert also ausführlich über ihre neue Rolle. Dabei hatte sie erst im vergangenen Sommer gestanden, dass sie den sozialen Medien nicht uneingeschränkt positiv gegenüber steht. „Durch das ständige Posten haben wir ein wenig die Fähigkeit verloren, auf das echte Leben zu schauen. Sobald es etwas Schönes zu sehen gibt, zückt jeder sofort ein Handy“, monierte Refaeli in der „Cosmopolitan“.

Refaeli poste auch freizügige Fotos aus ihrem Privatleben

Refaeli selbst hält ihre Fans allerdings nur zu gern mit Fotos aus ihrem Privatleben auf dem Laufenden. Dabei zeigt sich die Ex-Freundin von Hollywood-Star Leonardo DiCaprio auch häufig freizügig.

Refaeli muss zwei Millionen Euro an Steuern nachzahlen

Kurz vor der Beginn der ESC-Woche sieht sich die Ehefrau des israelischen Geschäftsmannes Adi Ezra allerdings Vorwürfen der Steuerhinterziehung ausgesetzt. So muss sie nach einem Gerichtsurteil umgerechnet rund zwei Millionen Euro an den Fiskus nachzahlen. Refaeli soll ihre millionenschweren Verdienste nicht vollständig angegeben haben. So habe sie gemeinsam mit ihrer Mutter Promi-Vergünstigungen verschwiegen und ihren Lebensmittelpunkt in den vergangenen zehn Jahren fälschlicherweise außerhalb Israels verortet.

Angesichts dieser Nachrichten dürfte sich Refaeli darauf freuen, wieder auf andere Gedanken zu kommen. Da kommt der Eurovision Song Contest also wie gerufen. In diesem Jahr hoffen 41 Teilnehmerländer auf den Sieg, für Deutschland tritt das Duo „S!sters“ an. Extra für den Wettbewerb fanden Laura Kästel und Carlotta Truman zusammen. Ihr Song lautet passenderweise „Sister“.

Wir begleiten alle drei ESC-Events im Live-Ticker. Außerdem haben wir eine Übersicht über die Ergebnisse der deutschen Teilnehmer in der ESC-Historie. Die deutsche Jury besteht aus fünf mehr oder weniger prominenten Personen. Und wer sind die Favoriten? Das erfahren Sie hier. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, wie Sie den Wettbewerb im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Wer singt wann beim ESC 2019? Für Deutschland gab es keine schöne Startnummer

mg